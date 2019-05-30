Суд арестовал имущество братьев АнаньевыхГазета.Ru вчера в 15:30

с чего всё началось

Суд принял решение наложить арест на имущество экс-владельцев банка и бывших топ-менеджеров банка на сумму в пределах 282,2 млрд руб. Арест наложен на принадлежащие Дмитрию Ананьеву 33% акций, самолет Bombardier Challenger 650 и банковские счета.

Политика Состыкованы российская и китайская части моста через Амур Строители завершили стыковку частей моста через реку Амур между российским Благовещенском и китайским Хэйхэ.

Общество Суд отказался изъять косаток и белух из «китовой тюрьмы» в Приморье Южно-Сахалинский городской суд частично удовлетворил иск зоозащитников о выпуске косаток и белух, признав, что животные были выловлены незаконно, но в их изъятии отказал, сообщила РБК представитель всех истцов в суде по иску в защиту касаток и белух Наталия Лисицына.

Финансы Доллар и евро в пять раз превзошли нацвалюты в торговле России и Китая Платежи в долларах и евро по-прежнему составляют львиную долю во внешнеторговых расчетах России и Китая, а по итогам 2018 года доля российско-китайской торговли в национальных валютах — рублях и юанях — сократилась впервые после бурного роста в 2014–2017 годах.

Общество Россиянам сократят новогодние каникулы в 2020 году В 2020 году новогодние каникулы продлятся восемь дней. Выходные сократят по "техническим причинам", пишет "Российская газета".

Политика Власти Южной Кореи не подтвердили казни дипломатов в КНДР О казни спецпредставителя Госсовета КНДР по политике в отношении США Ким Хёк Чхоля ранее сообщила южнокорейская газета The Chosun Ilbo, ссылаясь на неназванный источник.

Футбол Главный тренер сборной Германии по футболу Лёв госпитализирован Главный тренер команды Германии по футболу Йоахим Лёв попал в больницу из-за травмы, полученной во время тренировки национальной команды перед матчами отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Белоруссией и Эстонией.

Политика В сеть попала стенограмма встречи Зеленского с депутатами Администрация Зеленского выложила в открытый доступ полную стенограмму встречи украинского президента с парламентариями.

Общество Росконтроль проверил суфле «Птичье молоко» В результате проведенного исследования, в Черный список "Росконтроля" попали образцы: "Птичье молоко" от "Рот Фронт" и "Коммунарка".

Культура Фестиваль сериалов «Пилот»: прием заявок открыт В программу II Российского фестиваля сериалов "Пилот" в этом году помимо основного конкурса в программу включены дискуссионные площадки, встречи представителей индустрии.

Политика В Кремле прокомментировали сообщения об отказе продавать Ирану С-400 Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о том, что Россия якобы отказалась поставлять Ирану зенитные ракетные системы С-400.

Политика ВЦИОМ начал измерять доверие к Путину по новой методике На сайте ВЦИОМ появился новый раздел «Доверие политикам (закрытый вопрос)» с обновленной методикой измерения.

Общество Опрос показал, куда чаще всего берут на работу пенсионеров Отмечается, что сервис проводил опрос среди представителей 500 работодателей с 1 по 26 мая.

Происшествия Шесть человек пострадали в ДТП с двумя автобусами в Перми Травмы получили шесть человек, включая обоих водителей и двух кондукторов. Пятерых из них доставили в больницу.

Хоккей Защитник Руслан Педан вернулся в «Спартак» Защитник Руслан Педан продолжит карьеру в «Спартаке», информирует официальный «твиттер» московского клуба.

Армия и оружие Помпео: США хотят избежать рисков дальнейшего вторжения Турции в Сирию США хотят избежать рисков дальнейшего вторжения Турции в южные регионы Сирии, заявил после переговоров с главой МИД ФРГ Хайко Маасом на дипломатической вилле "Борзиг" госсекретарь США Майкл Помпео.

Общество Мэр Анапы запретил оплачивать концерт Волочковой из бюджета Глава администрации Анапы Юрий Поляков распорядился отменить электронные торги, предусматривающие закупку услуги "по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой", сообщается на сайте городской администрации.

Политика Путин присвоил аэропортам имена выдающихся россиян Президент России подписал указ, которым присвоил более чем 40 российским аэропортам имена, выбранные по итогам конкурса «Великие имена России» в прошлом году.

Политика Минюст решил ликвидировать три партии Что касается оснований для подачи соответствующих исков, в Минюсте напомнили: по закону «О политических партиях» партия может быть ликвидирована, если не участвует в выборах семь лет подряд.

Происшествия Служившему в Сирии российскому генералу предъявили обвинение Военное следственное управление Следственного комитета России по Москве предъявило генерал-лейтенанту Сергею Чваркову обвинение в мошенничестве.

Политика В России могут полностью запретить тонировку автомобилей Депутаты— члены рабочей группы при комитете Госдумы по госстроительству и законодательству при участии МВД в ближайшее время могут обсудить введение полного запрета тонировки частных автомобилей.