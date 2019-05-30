Суд арестовал имущество братьев АнаньевыхГазета.Ru вчера в 15:30

с чего всё началось

Суд принял решение наложить арест на имущество экс-владельцев банка и бывших топ-менеджеров банка на сумму в пределах 282,2 млрд руб. Арест наложен на принадлежащие Дмитрию Ананьеву 33% акций, самолет Bombardier Challenger 650 и банковские счета.

Авто Правительство обсудит запуск программы замены старых автомобилей Владелец «Соллерса» Вадим Швецов обратился к премьеру Дмитрию Медведеву с просьбой выделить из бюджета 42 млрд руб. в рамках нацпроекта «Экология» на обновление парка коммерческих автомобилей.

Общество «Росконтроль» назвал худшую марку «птичьего молока» Специалисты экспертного центра «Росконтроль» провели исследование кондитерского изделия «птичье молоко» и выяснили, какая марка данного продукта является худшей на рынке, сообщает издание «Лента.ру».

Энергетика Цена на нефть Brent опустилась ниже $65 за баррель Цена нефти марки Brent опустилась ниже $65 за баррель впервые с 8 марта 2019 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Происшествия «Аэрофлот» отверг заявление МАК о причинах катастрофы в Шереметьево В пресс-службе авиакомпании "Аэрофлот" сочли преждевременным говорить о причинах катастрофы с участием самолета компании SSJ-100, которая 5 мая произошла в Шереметьево.

Общество Россиянам сократят новогодние каникулы в 2020 году Новогодние каникулы в России в 2020 году будут короче, чем раньше, и продлятся восемь дней, пишет «Российская газета».

Общество Суд не разрешил выпустить косаток из «китовой тюрьмы» По словам адвоката зоозащитников Наталии Лисицыной, суд признал незаконными приказы Росрыболовства, которыми распределены квоты на отлов косаток и белух, но отказал в требовании к Росприроднадзору об изъятии животных из незаконного владения и возвращении в естественную среду обитания суд отказал.

Политика Зеленский устроил скандал с журналисткой из-за квартиры Украинский лидер Владимир Зеленский устроил скандал с журналисткой телеканала «Прямой».

Происшествия Петербуржца подозревают в съемках порнографии с участием дочери Сотрудники полиции задержали 57-летнего жителя Петербурга по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении своей трехлетней дочери и изготовлении детской порнографии с ее участием, передает АН «Оперативное прикрытие».

Баскетбол «Торонто» переиграл «Голден Стэйт» в первом матче финала НБА «Торонто» дома одержал победу над «Голден Стэйт» в стартовом матче финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации, встреча завершилась со счетом 118:109.

Политика Президент Сербии посетил в больнице раненого российского дипломата Президент Сербии Александр Вучич посетил в больнице российского дипломата — сотрудника ООН Михаила Краснощёкова, пострадавшего в Косове.

Политика Российская и китайская части моста через реку Амур состыкованы Российская и китайская части трансграничного автомобильного моста Благовещенск — Хэйхэ через реку Амур состыкованы.

Политика Глава Туркмении подарил Медведеву щенка алабая Щенка пятнистого алабая получил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в подарок от президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова.

Шоу-бизнес Максим Галкин вместе с Аллой Пугачевой и детьми отдохнул у реки Знаменитый шоумен Максим Галкин вместе со своей супругой Аллой Пугачевой и детьми Лизой и Гарри выбрался на природу.

Общество Мэр Анапы запретил тратить бюджетные деньги на концерт Волочковой Мэр Анапы Юрий Поляков дал поручение отменить электронные торги на услугу «по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой».

Авто Lada Granta превратили в самый дешевый «дом на колесах» Lada Granta стала базой для автодома. Одна из столичных компаний собрала выставочный образец такого автокемпера.

Шоу-бизнес Об отвращении модных дизайнеров к Бузовой рассказала Собчак Собчак отметила, что дружит с молодым дизайнером, попросившим ее обратиться к Бузовой с просьбой не носить кожаную куртку его бренда и не подписывать бренд в инстаграме.

Технологии Кладбище времен бронзового века нашли в Китае Археологи обнаружили в провинции Юньнань на юге Китая кладбище с могилами, которые датируются ранним бронзовым веком.

Происшествия Под Смоленском пресекли незаконный вывоз бивней мамонта в Белоруссию Незаконный вывоз бивней мамонта предотвратили полицейские совместно с сотрудниками ФСБ в Смоленской области, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Общество Кадастровая палата подвела итоги горячей линии для дачников Серия горячих линий и дни открытых дверей прошли во всех региональных филиалах, а специалисты ведомства ответили на вопросы владельцев приусадебных участков.

Происшествия Самолет экстренно приземлился в Волгограде Летевший из Екатеринбурга в Сочи самолет был вынужден срочно приземлиться в волгоградском аэропорту.

Авто Показано видео первого Haval H7 российской сборки Специализированным порталом "Автоновости дня" озвучена информация о том, что в дилерские центры России начала поступать модель автомобиля Haval F7 узловской сборки.

Происшествия Шестилетний ребенок утонул в реке Луга в Ленобласти «Дети зашли в воду, где младшего ребенка понесло по течению реки, он не смог выбраться и утонул», — отметили в СУ СКР по Ленобласти.

Здоровье Счетная палата усомнилась в доступности проектов по ЗОЖ для россиян Орлова рассказала, что у Счетной палаты есть вопросы и к проекту «Спорт — норма жизни», поскольку не у всех могут найтись свободные средства для покупки спортивного инвентаря и экипировки.