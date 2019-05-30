Суд арестовал имущество братьев АнаньевыхГазета.Ru вчера в 15:30

с чего всё началось

Суд принял решение наложить арест на имущество экс-владельцев банка и бывших топ-менеджеров банка на сумму в пределах 282,2 млрд руб. Арест наложен на принадлежащие Дмитрию Ананьеву 33% акций, самолет Bombardier Challenger 650 и банковские счета.

Политика «Роскосмос» ответил США на запрет использования российских ракет "Роскосмос" осудил решение Пентагона запретить использование российских ракет для запуска космических аппаратов, сообщили РИА Новости в госкорпорации.

Общество Гурулёв: 148 пострадавших от пожаров семей ждут жильё Жильё пострадавшие семьи, в основном, хотят приобретать в Чите. Те, кто подал заявки на строительство, должны получить жильё к 1 сентября.

Происшествия В ДТП с пассажирскими автобусами в Перми пострадали пять человек Авария с участием двух пассажирских автобусов произошла в Перми, пять человек пострадали, один из них находится в тяжелом состоянии.

Общество Роструд призвал сокращать рабочий день в жару В Роструде отметили, что если воздух на рабочем месте прогревается до 28,5°С, то работодателю следует сократить рабочий день на час, если температура достигла 29°С, то работников следует отпустить на два часа раньше, а если до 30,5°С - на три часа.

Политика Цукерберга не смогли снять с поста главы совета директоров Facebook Ряд акционеров компании Facebook не смог снять Марка Цукерберга с поста председателя совета директоров из-за недостаточного количества голосов на собрании акционеров.

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Происшествия «Аэрофлот» отверг заявление МАК о причинах катастрофы в Шереметьево В пресс-службе авиакомпании "Аэрофлот" сочли преждевременным говорить о причинах катастрофы с участием самолета компании SSJ-100, которая 5 мая произошла в Шереметьево.

Космос Мощнейший российский спутник выведен на орбиту "Ямал-601", самый мощный российский телекоммуникационный спутник, выведен на орбиту, аппарат передан в эксплуатацию заказчика, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на компанию-оператора.

Общество Мэр Анапы запретил тратить бюджетные средства на концерт Волочковой Поляков выступил против траты денег на концерт Волочковой, отметив, что есть "первоочередные цели", где эти средства более востребованы.

Политика Bloomberg узнал об отказе России продавать Ирану комплексы С-400 Россия отказала Ирану в поставке комплексов С-400. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на два источника.

Политика Миссия МВФ завершила работу на Украине Миссия Международного валютного фонда пришла к выводу, что фискальная и монетарная политика Киева соответствует программе МВФ и готова вернуться на Украину и продолжить сотрудничество после проведения выборов в Верховную раду.

Происшествия В Кабуле прогремел мощный взрыв В пятницу, 31 мая, утром в столице Афганистана прогремел мощный взрыв.

Энергетика Обсуждается резкое падение цен на нефть Эксперты, как всегда, выдвигают свои версии относительно причин резкого падения цен на нефть.

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Экономика ЦБ отозвал лицензию у «Кемсоцинбанка» Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у акционерного общества «Кемеровский социально-инновационный банк» АО «Кемсоцинбанк».