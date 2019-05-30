Суд арестовал имущество братьев АнаньевыхГазета.Ru вчера в 15:30

с чего всё началось

Суд принял решение наложить арест на имущество экс-владельцев банка и бывших топ-менеджеров банка на сумму в пределах 282,2 млрд руб. Арест наложен на принадлежащие Дмитрию Ананьеву 33% акций, самолет Bombardier Challenger 650 и банковские счета.

Культура Брат участницы «Голоса» подал заявление на Алсу Валеев требует привлечь к ответственности певицу Алсу и ее супруга Яна Абрамова, которые по мнению заявителя, оказали противоправное влияние на результат голосования в шоу, сообщает mkset.ru.

Общество Петербуржцы пожаловались ФАС на рекламу о кастрации неверных мужей Жители Санкт-Петербурга пожаловались в городское управление ФАС на оскорбительную, по их мнению, рекламу ветеринарной клиники, в которой, помимо цен на кастрацию животных, содержалось обещание бесплатно подвергать этой процедуре неверных мужей, сообщила РИА Новости в пятницу представитель антимонопольного ведомства.

Происшествия Защита Мамаева пожаловалась на приговор омбудсмену Адвокат футболиста Павла Мамаева попросил уполномоченную по правам человека в России Татьяну Москалькову помочь защитить права футболиста и других фигурантов.

Общество Волочкова выступит в Анапе бесплатно Балерина Анастасия Волочкова приняла решение бесплатно выступить перед жителями Анапы после отказа мэра города Юрия Полякова тратить на выступление артистки бюджетные средства.

Хоккей НХЛ закрыла расследование по скандальному видео с Кузнецовым Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли заявил, что лига закрыла расследование по скандальному видео с участием форварда "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России по хоккею Евгения Кузнецова.

Происшествия Три человека погибли при захвате заложников в Цюрихе В швейцарском Цюрихе при захвате заложников погибли три человека.

Кино Шнуров назвал удаление сцен из фильма об Элтоне Джоне «анекдотом» Лидер музыкального коллектива «Ленинград» Сергей Шнуров прокомментировал удаление некоторых резонансных сцен из фильма «Рокетмен» о становлении британского певца и композитора Элтона Джона.

Футбол Федор Чалов признан лучшим игроком сезона в РПЛ Напомним, что Федор Чалов в рамках прошедшего сезона дважды признавался лучшим игроком РПЛ, в октябре и мае.

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Политика Путин присвоил имена выдающихся россиян аэропортам Владимир Путин присвоил имена великих россиян 44 аэропортам.

Политика Порошенко возглавил на Украине партию «Европейская солидарность» Бывший президент Украины Петр Порошенко возглавил партию "Европейская солидарность". Делегаты съезда поддержали данное решение.

Экономика Ректор Горного университета вновь заработал больше других глав вузов Как подсчитал РБК, господин Литвиненко вновь стал лидером по доходам среди руководителей российских вузов.

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Экономика На НТВ вышел фильм о выводе Ходорковским $51 млрд за границу Авторы фильма «Кровавая империя Михаила Ходорковского» утверждают, что бизнесмен и его партнеры по ЮКОСу вывели за границу $51 млрд.

Здоровье Во всемирный день без табака тамбовчане меняли сигареты на сладости Во всемирный день отказа от курения, 31 мая, в парке культуры и отдыха Тамбова развернулся мобильный центр здоровья.