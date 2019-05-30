Экономика
Суд арестовал имущество братьев АнаньевыхГазета.Ru вчера в 15:30
Суд принял решение наложить арест на имущество экс-владельцев банка и бывших топ-менеджеров банка на сумму в пределах 282,2 млрд руб. Арест наложен на принадлежащие Дмитрию Ананьеву 33% акций, самолет Bombardier Challenger 650 и банковские счета.
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с чего всё началось
Арбитражный суд Москвы арестовал имущество бывших совладельцев Промсвязьбанка Дмитрия и Алексея Ананьевых, а также экс-руководителей банка на сумму в пределах 282,2 млрд руб., свидетельствуют данные картотеки арбитражных дел.РБКвчера в 14:21
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Автоматически обработано 7265 источников, обновлено в 11:25, Ашберн
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Соратник Зеленского призвал к переговорам с Путиным
В конце мая депутаты областной администрации Львова решили обратиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием говорить только на украинском языке.
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«Росконтроль» назвал худшую марку «птичьего молока»
Специалисты экспертного центра «Росконтроль» провели исследование кондитерского изделия «птичье молоко» и выяснили, какая марка данного продукта является худшей на рынке, сообщает издание «Лента.ру».
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Общество
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Власти Екатеринбурга представили список из пяти площадок для возможного строительства храма Святой Екатерины.
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Авто
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Трамп принял предложение Эрдогана по С-400, сообщили СМИ
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Депутаты— члены рабочей группы при комитете Госдумы по госстроительству и законодательству при участии МВД в ближайшее время могут обсудить введение полного запрета тонировки частных автомобилей.
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Путин присвоил имена выдающихся россиян аэропортам
Владимир Путин присвоил имена великих россиян 44 аэропортам.
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Бывший президент Украины Петр Порошенко возглавил партию "Европейская солидарность". Делегаты съезда поддержали данное решение.
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Как подсчитал РБК, господин Литвиненко вновь стал лидером по доходам среди руководителей российских вузов.
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Армия и оружие
Токаев: Казахстан в ходе спецоперации вернул из Сирии 171-го ребенка
Казахстан в рамках очередного этапа специальной гуманитарной операции "Жусан" вернул из зон боевых действий в Сирии 171 ребенка, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.
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Финансы
ВЭБ.РФ заработал прибыль по МСФО в I квартале
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На НТВ вышел фильм о выводе Ходорковским $51 млрд за границу
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Во всемирный день отказа от курения, 31 мая, в парке культуры и отдыха Тамбова развернулся мобильный центр здоровья.
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Политика
Депутат Рады назвал дату превращения украинской ГТС в металлолом
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