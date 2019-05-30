Экономика
Суд арестовал имущество братьев АнаньевыхГазета.Ru вчера в 15:30
Суд принял решение наложить арест на имущество экс-владельцев банка и бывших топ-менеджеров банка на сумму в пределах 282,2 млрд руб. Арест наложен на принадлежащие Дмитрию Ананьеву 33% акций, самолет Bombardier Challenger 650 и банковские счета.
Читать в источнике
Оценить57
с чего всё началось
Арбитражный суд Москвы арестовал имущество бывших совладельцев Промсвязьбанка Дмитрия и Алексея Ананьевых, а также экс-руководителей банка на сумму в пределах 282,2 млрд руб., свидетельствуют данные картотеки арбитражных дел.РБКвчера в 14:21
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 06:49, Ашберн
Общество
Фонд святой Екатерины показал сквер у Театра драмы с храмом
Обновлено вчера в 10:01
Армия и оружие
Броневик технической разведки МТР-К поступит на вооружение в 2020 году
В военном ведомстве подчеркнули, что новейший МТР-К поступит на вооружение ВС России в 2020 году, после проведения государственных испытаний.
Обновлено в 02:39
Политика
Лондону указали на свидетельства пыток Ассанжа
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж подвергается психологическим пыткам со стороны британских властей.
Обновлено в 01:55
Хоккей
«Торонто» подтвердил решение клуба обменять Зайцева
Генеральный менеджер «Торонто Мэйпл Лифс» Кайл Дубас подтвердил информацию, что клуб намерен обменять защитника Никиту Зайцева.
Обновлено в 01:17
Футбол
Пирло: «В сентябре получу тренерскую лицензию и смогу работать»
Работаю экспертом на ТВ, но оставляю время и на себя. Люблю побыть с семьей, с друзьями.
Обновлено в 04:16
Политика
В сеть попала стенограмма встречи Зеленского с депутатами
Администрация Зеленского выложила в открытый доступ полную стенограмму встречи украинского президента с парламентариями.
Обновлено в 05:25
Здоровье
Сокращающие жизнь продукты назвали ученые
Обновлено в 04:30
Политика
Спецпредставителя КНДР по США казнили после неудачного саммита в Ханое
Обновлено вчера в 20:24
Политика
Кремль оценил новую методику опроса ВЦИОМа о доверии Путину
Рейтинг президента формируется на основе того, как люди оценивают результаты его деятельности, а «все остальное вторично», сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:36
Происшествия
В Астрахани должника по алиментам достали из могилы
Обновлено в 03:28
Политика
В Госдуму внесен законопроект о «живом» и «мертвом» пиве
В Госдуму внесен законопроект, который предлагает ввести понятия "живого" и "мертвого" пива, а также пивного суррогата.
Обновлено в 05:55
Культура
Джоан Роулинг выпустит четыре новых книги о мире Гарри Поттера
Обновлено вчера в 16:21
Экономика
Костин предложил ограничить ЦБ в сроках владения санированными банками
На съезде Ассоциации банков России президент ВТБ Андрей Костин предложил законодательно ограничить 5–7 годами срок, в течение которого ЦБ может владеть акциями санированных банков.
Обновлено в 05:11
Общество
В России с начала 2019 года 15 детей погибли при падении из окна
Более 100 детей выпали из окон квартир в России с начала 2019 года, 15 из них погибли.
Обновлено в 06:05
Политика
Состыкованы российская и китайская части моста через Амур
Строители завершили стыковку частей моста через реку Амур между российским Благовещенском и китайским Хэйхэ.
Обновлено в 01:41
Политика
Премьер Малайзии раскритиковал итоги расследования крушения MH17
Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что расследование крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году излишне политизировано, сообщает газета Malay Mail.
Обновлено в 02:30
Общество
Россиянам сократят новогодние каникулы в 2020 году
В 2020 году новогодние каникулы продлятся восемь дней. Выходные сократят по "техническим причинам", пишет "Российская газета".
Обновлено в 02:15
Шоу-бизнес
Киркоров дал комментарий про слухи о дочери Лазарева
Известный певец Филипп Киркоров опроверг слухи о том, что он якобы рассказал своим знакомым о восьмимесячной «тайной дочери» артиста Сергея Лазарева, сообщает «Комсомольская правда».
Обновлено в 01:03
Политика
В России началось изготовление новейшей ракеты «Союз-5»
Обновлено в 06:26
Политика
Путин присвоил имена аэропортам
Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении имен российским аэропортам.
Обновлено в 05:34
Происшествия
В ФСБ сообщили о двух возбуждённых после операции под Владимиром делах
ФСБ России возбудила два уголовных дела по итогам контртеррористической операции в городе Кольчугино Владимирской области 22 мая, в ходе которой были ликвидированы двое боевиков, планировавших теракт.
Обновлено в 05:59
Политика
Бизнес-партнер Зеленского считает, что с Путиным можно договориться
Бизнес-партнер президента Украины Владимира Зеленского Борис Шефир считает, что с президентом РФ Владимиром Путиным можно договориться.
Обновлено в 06:09
Политика
Лукашенко допустил появление новой конституции в Белоруссии
В ближайшее время в Белоруссии может появиться новая конституция, заявил президент страны Александр Лукашенко на встрече с руководителями конституционных судов зарубежных стран.
Обновлено в 04:49
Игры
Новая Call of Duty: Modern Warfare выйдет 25 октября
Обновлено в 03:11
Происшествия
«Аэрофлот» ответил на слова эксперта МАК о причинах катастрофы SSJ
Промежуточный отчет о катастрофе в Шереметьево будет опубликован 5 июня, заявил ведущий эксперт МАК Владимир Кофман, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 16:50
Здоровье
Травля детей из-за веса делает их ещё более толстыми
В целом, доказано, что подвергавшиеся травле школьники прибавляли на 20 кг веса в год больше по сравнению с теми, кого не травили из-за лишнего веса.
Обновлено в 06:37
Футбол
Главный тренер сборной Германии по футболу Лёв госпитализирован
Главный тренер команды Германии по футболу Йоахим Лёв попал в больницу из-за травмы, полученной во время тренировки национальной команды перед матчами отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Белоруссией и Эстонией.
Обновлено в 04:58
Общество
Гороскоп: что ждет знаки зодиака в июне
По просьбе наших читателей ведущая рубрики Алена Прокина вместе с известным астрологом Юлией Урусэль рассказывает, чего ждать, на что надеяться и о чем стоит позаботиться разным знакам зодиака в первом летнем месяце.
Обновлено вчера в 08:57
Происшествия
Школьница выстрелила себе в висок, пытаясь сделать селфи
Во время селфи девочка случайно нажала на спусковой крючок, и оружие выстрелило.
Обновлено в 06:39