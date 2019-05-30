Суд арестовал имущество братьев АнаньевыхГазета.Ru вчера в 15:30

с чего всё началось

Суд принял решение наложить арест на имущество экс-владельцев банка и бывших топ-менеджеров банка на сумму в пределах 282,2 млрд руб. Арест наложен на принадлежащие Дмитрию Ананьеву 33% акций, самолет Bombardier Challenger 650 и банковские счета.

Армия и оружие Броневик технической разведки МТР-К поступит на вооружение в 2020 году В военном ведомстве подчеркнули, что новейший МТР-К поступит на вооружение ВС России в 2020 году, после проведения государственных испытаний.

Политика Лондону указали на свидетельства пыток Ассанжа Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж подвергается психологическим пыткам со стороны британских властей.

Хоккей «Торонто» подтвердил решение клуба обменять Зайцева Генеральный менеджер «Торонто Мэйпл Лифс» Кайл Дубас подтвердил информацию, что клуб намерен обменять защитника Никиту Зайцева.

Футбол Пирло: «В сентябре получу тренерскую лицензию и смогу работать» Работаю экспертом на ТВ, но оставляю время и на себя. Люблю побыть с семьей, с друзьями.

Политика В сеть попала стенограмма встречи Зеленского с депутатами Администрация Зеленского выложила в открытый доступ полную стенограмму встречи украинского президента с парламентариями.

Политика Кремль оценил новую методику опроса ВЦИОМа о доверии Путину Рейтинг президента формируется на основе того, как люди оценивают результаты его деятельности, а «все остальное вторично», сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Политика В Госдуму внесен законопроект о «живом» и «мертвом» пиве В Госдуму внесен законопроект, который предлагает ввести понятия "живого" и "мертвого" пива, а также пивного суррогата.

Экономика Костин предложил ограничить ЦБ в сроках владения санированными банками На съезде Ассоциации банков России президент ВТБ Андрей Костин предложил законодательно ограничить 5–7 годами срок, в течение которого ЦБ может владеть акциями санированных банков.

Общество В России с начала 2019 года 15 детей погибли при падении из окна Более 100 детей выпали из окон квартир в России с начала 2019 года, 15 из них погибли.

Политика Состыкованы российская и китайская части моста через Амур Строители завершили стыковку частей моста через реку Амур между российским Благовещенском и китайским Хэйхэ.

Политика Премьер Малайзии раскритиковал итоги расследования крушения MH17 Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что расследование крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году излишне политизировано, сообщает газета Malay Mail.

Общество Россиянам сократят новогодние каникулы в 2020 году В 2020 году новогодние каникулы продлятся восемь дней. Выходные сократят по "техническим причинам", пишет "Российская газета".

Шоу-бизнес Киркоров дал комментарий про слухи о дочери Лазарева Известный певец Филипп Киркоров опроверг слухи о том, что он якобы рассказал своим знакомым о восьмимесячной «тайной дочери» артиста Сергея Лазарева, сообщает «Комсомольская правда».

Политика Путин присвоил имена аэропортам Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении имен российским аэропортам.

Происшествия В ФСБ сообщили о двух возбуждённых после операции под Владимиром делах ФСБ России возбудила два уголовных дела по итогам контртеррористической операции в городе Кольчугино Владимирской области 22 мая, в ходе которой были ликвидированы двое боевиков, планировавших теракт.

Политика Бизнес-партнер Зеленского считает, что с Путиным можно договориться Бизнес-партнер президента Украины Владимира Зеленского Борис Шефир считает, что с президентом РФ Владимиром Путиным можно договориться.

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Происшествия «Аэрофлот» ответил на слова эксперта МАК о причинах катастрофы SSJ Промежуточный отчет о катастрофе в Шереметьево будет опубликован 5 июня, заявил ведущий эксперт МАК Владимир Кофман, передает ТАСС.

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Футбол Главный тренер сборной Германии по футболу Лёв госпитализирован Главный тренер команды Германии по футболу Йоахим Лёв попал в больницу из-за травмы, полученной во время тренировки национальной команды перед матчами отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Белоруссией и Эстонией.

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