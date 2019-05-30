Суд арестовал имущество братьев АнаньевыхГазета.Ru вчера в 15:30

с чего всё началось

Суд принял решение наложить арест на имущество экс-владельцев банка и бывших топ-менеджеров банка на сумму в пределах 282,2 млрд руб. Арест наложен на принадлежащие Дмитрию Ананьеву 33% акций, самолет Bombardier Challenger 650 и банковские счета.

Экономика Акционеры «Акрона» утвердили дивиденды за 2018 год Акционеры "Акрона" на годовом общем собрании утвердили дивиденды за 2018 год в размере 135 рублей на бумагу, следует из материалов компании.

Общество Росконтроль проверил суфле «Птичье молоко» В канун Международного детского дня эксперты Росконтроля провели экспертизу глазированного суфле следующих марок: "Птичье молоко" ("Рот Фронт"), "Птица Дивная" ("Акконд"), "Волжская птичка", "Коммунарка", "Шарлиз", "Птичьи сказки".

Футбол Тренер ФК «Балтика» Калешин дисквалифицирован на восемь матчей Главный тренер клуба Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Балтика" Евгений Калешин по решению Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза (РФС) дисквалифицирован на восемь матчей за оскорбление помощника главного судьи Антона Кобзева во встрече против "Тюмени" (1:1). Об этом журналистам сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

Происшествия «Аэрофлот» ответил на слова эксперта МАК о причинах катастрофы SSJ Промежуточный отчет о катастрофе в Шереметьево будет опубликован 5 июня, заявил ведущий эксперт МАК Владимир Кофман, передает ТАСС.

Общество Опрос показал, куда чаще всего берут на работу пенсионеров Отмечается, что сервис проводил опрос среди представителей 500 работодателей с 1 по 26 мая.

Энергетика Цена нефти Brent упала ниже $64 за баррель Цена июльских фьючерсов на WTI падала на 1,84%, до $55,52 за баррель. Вчера, 30 мая, цена нефти Brent упала ниже $65 за баррель.

Политика Премьер Малайзии раскритиковал итоги расследования крушения MH17 Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что расследование крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году излишне политизировано, сообщает газета Malay Mail.

Здоровье Минздрав поддержал запрет на курение кальянов в ресторанах и кафе Минздрав поддерживает запрет курения кальянов в ресторанах и кафе, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Политика Путин присвоил имена аэропортам Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении имен российским аэропортам.

Происшествия Школьница выстрелила себе в висок, пытаясь сделать селфи Во время селфи девочка случайно нажала на спусковой крючок, и оружие выстрелило.

Политика Кремль назвал условие для первой встречи Путина с Зеленским 24 мая пресс-секретарь российского лидера уже заявлял, что саммит в нормандском формате должен проходить на фоне сформировавшегося мировоззрения у новой политической команды на Украине.

Транспорт Минтранс и Росавиацию накажут за ситуацию с аэропортом Благовещенска В связи с плохой организацией торгов решили наказать руководство Минтранса и Росавиации.

Общество Россиянам сократят новогодние каникулы в 2020 году В 2020 году новогодние каникулы продлятся восемь дней. Выходные сократят по "техническим причинам", пишет "Российская газета".

Гаджеты Apple увеличила лимит на загрузку контента по сотовой сети Компания Apple увеличила лимит на загрузку контента по сотовой сети для iPhone и iPad со 150 до 200 Мб.

Политика Состыкованы российская и китайская части моста через Амур Строители завершили стыковку частей моста через реку Амур между российским Благовещенском и китайским Хэйхэ.

Экономика Генпрокуратура России ведет новое расследование по ЮКОСу Российская Генпрокуратура ведет новое следствие в отношении арестованного по обвинению в хищениях и неуплате налогов Михаила Ходорковского и его партнеров по ЮКОСу.

Общество Суд отказал в изъятии косаток и белух из «китовой тюрьмы» Южно-Сахалинский городской суд частично удовлетворил иск зоозащитников о выпуске белух и косаток из «китовой тюрьмы» в бухте Средняя в Приморье.

Общество В Союзе архитекторов выбрали пять площадок для храма в Екатеринбурге Свердловское отделение Союза архитекторов России сформировало пять предпочтительных площадок для храма Святой Екатерины.

Здоровье Минздрав предлагает помочь саратовцам бросить курить Саратовцы, которые хотят бросить курить, могут обратиться за помощью в поликлинику по месту жительства, а также центры здоровья, где можно получить бесплатную консультацию.

Политика Китай создаст чёрный список иностранных компаний Минкоммерции КНР заявило, что создаст чёрный список иностранных компаний и физических лиц.

Шоу-бизнес Нюша, Юлия Барановская и Ольга Серябкина на preparty фестиваля «Жара» Люди говорят: С 25 по 28 июля в Баку уже в четвертый раз пройдет музыкальный фестиваль «Жара».

Политика Зеленский уволил главу следственного управления СБУ Украинский лидер Владимир Зеленский уволил главу следственного управления Службы безопасности Украины Григория Остафийчука.

Происшествия Обвиненного в терроризме курсанта Осипова снова отправили лечиться Московский окружной военный суд (МОВС) 31 мая направил на принудительное лечение курсанта Военно-космической академии имени Можайского (расположена в Санкт-Петербурге) Вадима Осипова, обвиняемого в подготовке теракта.