Суд арестовал имущество братьев АнаньевыхГазета.Ru вчера в 15:30

с чего всё началось

Суд принял решение наложить арест на имущество экс-владельцев банка и бывших топ-менеджеров банка на сумму в пределах 282,2 млрд руб. Арест наложен на принадлежащие Дмитрию Ананьеву 33% акций, самолет Bombardier Challenger 650 и банковские счета.

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Армия и оружие Американский военный корабль вошел в Балтийское море Командный корабль американских Военно-морских сил USS Mount Whitney вошел в акваторию Балтийского моря.

Происшествия В Перми произошло ДТП с автобусами, пострадало шесть человек В результате ДТП пострадали оба водителя и кондуктора, а также два пассажира, один из которых отказался от госпитализации.

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Происшествия В Будапеште задержан украинский капитан утонувшего речного катера Венгерская полиция задержала капитана судна, которое столкнулось с прогулочным катером на Дунае.

Баскетбол «Торонто» обыграл «Голден Стэйт» в первом матче финала НБА "Торонто Рэпторс" дома принимал "Голден Стэйт Уорриорз" а рамках первой встречи финала Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), сообщает "Советский спорт".

Политика Российская и китайская части моста через реку Амур состыкованы Российская и китайская части моста Благовещенск-Хэйхэ через реку Амур состыкованы, во время церемонии строители двух государств установили болты на замыкающем блоке и доложили об успешном завершении операции, передает корреспондент РИА Новости с места события.

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Космос Новый набор в отряд космонавтов начнется в понедельник "Роскосмос" в понедельник официально объявит о начале очередного набора в отряд космонавтов, говорится в сообщении организаторов.

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