Экономика

Суд арестовал имущество братьев АнаньевыхГазета.Ru вчера в 15:30

Суд принял решение наложить арест на имущество экс-владельцев банка и бывших топ-менеджеров банка на сумму в пределах 282,2 млрд руб. Арест наложен на принадлежащие Дмитрию Ананьеву 33% акций, самолет Bombardier Challenger 650 и банковские счета.
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Арбитражный суд Москвы арестовал имущество бывших совладельцев Промсвязьбанка Дмитрия и Алексея Ананьевых, а также экс-руководителей банка на сумму в пределах 282,2 млрд руб., свидетельствуют
 данные картотеки арбитражных дел.
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Арбитражный суд Москвы арестовал активы бывших совладельцев Промсвязьбанка Дмитрия и Алексея Ананьевых

Эхо Москвывчера в 17:02

Суд арестовал имущество братьев Ананьевых

Коммерсантъвчера в 16:24

Суд арестовал активы братьев Ананьевых

Ведомостивчера в 14:36

Суд арестовал активы Ананьевых на 282,2 млрд рублей по иску Промсвязьбанка

Интерфаксвчера в 15:02

Суд арестовал имущество Ананьевых по иску на сумму ₽282,2 млрд

РБКвчера в 14:55

Суд арестовал имущество братьев Ананьевых и экс-руководителей ПСБ

ТАССвчера в 14:45

Суд арестовал имущество братьев Ананьевых

Газета.Ruвчера в 15:30
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