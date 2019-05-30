Суд арестовал имущество братьев АнаньевыхГазета.Ru 15:30

с чего всё началось

Суд принял решение наложить арест на имущество экс-владельцев банка и бывших топ-менеджеров банка на сумму в пределах 282,2 млрд руб. Арест наложен на принадлежащие Дмитрию Ананьеву 33% акций, самолет Bombardier Challenger 650 и банковские счета.

Космос В Юте прошли первые огневые испытания ракеты OmegA Специалисты корпорации Northrop Grumman провели в четверг на полигоне в штате Юта первые огневые испытания первой ступени новой ракеты-носителя OmegA.

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Политика Россия отказалась продать Ирану С-400 Россия отказала Ирану в продаже зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Политика Хиллари Клинтон займется съемками фильмов Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон намерена совместно со своей дочерью Челси создать продюсерскую компанию для съемок фильмов, «сделанных женщинами о женщинах», пишет 30 мая Bloomberg.

Политика Депутат ВР заявил, что украинская ГТС превратится в металлолом Депутат Верховной Рады Украины Вадим Рабинович заявил, что после прекращения транзита российского газа украинская ГТС превратится в металлолом.

Авто Jaguar рассказал о новом Land Rover Defender Уже в течение нескольких месяце состоится официальный дебют новинки внедорожника, однако поклонники бренда уже ознакомились с улучшениями, связанными с производительностью и повышенной комфортностью автомобиля.

Происшествия В МАК сообщили причину катастрофы SSJ-100 в Шереметьево Межгосударственный авиационный комитет (МАК) может опубликовать предварительный отчет о катастрофе самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево 5 июня, сообщает ТАСС.

Космос NASA: Полное солнечное затмение произойдет 2 июля Ученые NASA рассказали об ожидаемом полном солнечном затмении, которое должно состояться 2 июля и продлиться около 4 минут и 33 секунд.

Происшествия Брошенного в столичном ТЦ мальчика вернули матери Мальчика, брошенного в торговом центре на Лобненской улице в Москве, вернули матери.

Космос На карте ВМС США обнаружен на Луне инопланетный город Известный тайваньский уфолог Скотт Уоринг при изучении карты ВМС США обнаружил инопланетный город.

Общество CBS: певцу R. Kelly предъявили новые обвинения в насилии Новые обвинения в насилии по 11 пунктам предъявлены певцу R. Kelly (настоящее имя - Роберт Сильвестр Келли) в США.

Космос Новый набор в отряд космонавтов начнется в понедельник "Роскосмос" в понедельник официально объявит о начале очередного набора в отряд космонавтов, говорится в сообщении организаторов.

Происшествия В Новокузнецке разбушевалась непогода Синоптики не ошиблись в прогнозе, и на юг Кузбасса резко обрушилось ненастье.

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Армия и оружие В Судане намерены принять меры против лагеря протестующих в Хартуме Армия Судана намерена принять меры против лагеря забастовщиков в центре Хартума, который превратился в угрозу правопорядку и безопасности.

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Футбол «Локомотив» претендует на форварда «Тоттенхэма» Янссена Как стало известно «Чемпионату», «Локомотив» заинтересован в переходе форварда «Тоттенхэм Хотспур» Винсента Янссена.

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