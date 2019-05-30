Суд арестовал имущество братьев АнаньевыхГазета.Ru 15:30

с чего всё началось

Суд принял решение наложить арест на имущество экс-владельцев банка и бывших топ-менеджеров банка на сумму в пределах 282,2 млрд руб. Арест наложен на принадлежащие Дмитрию Ананьеву 33% акций, самолет Bombardier Challenger 650 и банковские счета.

Политика Мэром Риги стал бывший глава МВД Латвии Дайнис Турлайс Экс-глава МВД и бывший командующий Национальными вооруженными силами Латвии Дайнис Турлайс, депутат партии «Честь служить Риге» стал мэром Риги.

Шоу-бизнес Об уходе Дроздовой рассказал Певцов Дмитрий Певцов состоит в браке с актрисой Ольгой Дроздовой уже 20 лет, но никогда не боялся ее ухода.

Авто Показали фото обновленного Renault Duster для России Как скоро Renault Duster второго поколения появится в России, пока неизвестно. Ориентировочный срок — четвертый квартал 2020 года.

Происшествия Российского сотрудника миссии ООН отправили в больницу в Белграде Раненного в Косово российского сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова отправили в одну из больниц Белграда.

Общество Россия удвоит траты на продвижение русского языка Подробнее читайте в эксклюзивном материале "Известий": Язык до бюджета довел: Россия удваивает траты на "мягкую силу"

Кино Сын Кадырова снялся в турецком сериале Сын главы Чечни 11-летний Адам Кадыров принял участие в съемках турецкого сериала "Воскресший Эртугрул".

Финансы СМИ сообщили о сокращении золотовалютных резервов Украины Золотовалютные резервы Украины в мае уменьшились с $20,5 млрд до $19,3 млрд.

Экономика Минфин предложил уравнять НДФЛ для россиян и иностранцев Министр финансов, первый вице-премьер России Антон Силуанов выступил с предложением уравнять ставки налога на доход физических лиц (НДФЛ) для россиян и иностранцев.

Политика Кремль счел оскорбительным баннер про Путина на мосту в Татарстане Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков назвал оскорбительной надпись, появившуюся на одном из мостов в Набережных Челнах.

Армия и оружие Российские ВКС обеспечили провал наступления террористов в Идлибе Сирийский бригадный генерал Али Максуд рассказал, что в боях за стратегический город Кафар Набудех в Северной Хаме, там на стороне террористов выступили десятки иностранных советников и офицеров разведки из нескольких стран, в том числе из Израиля и Турции, они пытались помочь мятежникам укрепить оборону города.

Армия и оружие Военным госпиталям Минобороны расширили полномочия Главный военный медик Дмитрий Тришкин в четверг представил в Самаре новое руководство по организации работы военных госпиталей, которое расширяет их полномочия, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Авто Из Lada сделали дом на колесах Из автомобиля Lada Granta FL сделали дом на колесах.

Шоу-бизнес Ксения Собчак рассказала о нелюбви модных дизайнеров к Ольге Бузовой Ксения Собчак посвятила новый выпуск программы "Осторожно, Собчак!", опубликованный на ее YouTube-канале 29 мая 2019 года, миру моды и инстаграма.

Технологии Первый российский квантовый телефон нашли на Amazon за 14 тысяч рублей Пользователи Сети обнаружили на торговой интернет-площадке Amazon IP-телефон, который очень похож на представленный 28 мая компанией «ИнфоТеКС» и Центром квантовых технологий МГУ первый российский коммерческий квантовый телефон с защищенной связью ViPNet QSS Phone.

Футбол Семак номинирован на премию «Открытие года» по версии GQ Журнал GQ включил главного тренера «Зенита» Сергея Семака в число претендентов на звание «Открытие года» по версии издания.

Политика The Hill: Энергетическую отрасль США ждут непростые времена Американский экспорт СПГ не только позволяет создавать новые рабочие места и способствует снижению торгового дефицита, но и укрепляет глобальное лидерство и конкурентоспособность США, пишет Кэролайн Киссане в статье для издания The Hill.

Авто Составлен рейтинг лучших автомобилей для летней жары Осмотрев сотни тысяч машин, эксперты сервиса CarPrice назвали лучшие автомобили для летней жары.

Происшествия Самолет совершил аварийную посадку в Шереметьево Airbus А320 совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево, передает ТАСС.

Общество Роскомнадзор потребовал удалить страницу «Викитеки» о «Протоколах сионских мудрецов» Роскомнадзор предупредил «Викитеку» о том, что в реестр запрещенных сайтов внесли ее страницу «Протоколы собраний Сионских мудрецов» 1903 года (сфальсифицированный антисемитский документ 1903 года).

Финансы ЦБ рассказал об угрозах для экономики и финансовой системы России Отмечается, что регуляторы ведущих экономик мира уже пересмотрели в сторону ухудшения прогнозы по темпам экономического роста на 2019 г. Кроме того, до минимальных значений снизились темпы роста в Китае.

Происшествия На Камчатке почтальон обвиняется в растрате 2,5 млн рублей Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении почтальона одного из отделений Почты России в Петропавловске-Камчатском по обвинению в крупной растрате, сообщили РАИ «КАМЧАТКА-ИНФОРМ» в СУ СКР по Камчатскому краю.