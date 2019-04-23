Происшествия
Суд арестовал имущество АрашуковаПолитика Сегодня 07:41
Суд арестовал имущество и счета отстраненного сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля. Об этом сообщили в правоохранительных органах 23 апреля.
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Происшествия
На Шри-Ланке в результате терактов погибли трое детей совладельца ASOS
В результате терактов на Шри-Ланке погибли трое детей самого богатого человека Дании и крупнейшего акционера интернет-магазина ASOS, Андерса Холча Повлсена, сообщает Metro со ссылкой на представителя бизнесмена.
Обновлено вчера в 06:34
Армия и оружие
На Украине построили разведывательный корабль специального назначения
Обновлено в 10:00
Происшествия
В Омске пенсионер бросил двухлетнего внука в печь
По версии следствия, сильно пьяный 53-летний мужчина, применяя физическую силу, отобрал находившегося на руках у супруги внука, женщину выгнал из дома, а ребёнка затолкал в горящую печь.
Обновлено в 06:19
Происшествия
«ИГ» взяло на себя ответственность за взрывы на Шри-Ланке
"Предварительное расследование показало, что это было сделано в отместку за нападение на новозеландскую мечеть в Крайстчерче", - заявил в парламенте министр обороны Шри-Ланки Руван Вийевардене.
Обновлено в 07:38
Финансы
Рубль растет на открытии торгов
Рубль умеренно растет по отношению к доллару и евро на открытии торгов. Это следует из данных Московской биржи.
Обновлено в 03:16
Авто
АвтоВАЗ начал продажи автомобилей Lada в Монголии
По данным аналитического агентства «АвтоСТАТ», в 2018 году объем экспорта «АвтоВАЗа» составил 38052 автомобиля — на 57% больше, чем годом ранее.
Обновлено в 08:46
Политика
Патриарх Кирилл поздравил Зеленского с победой на выборах
Глава Русской православной церкви (РПЦ) патриарх Кирилл поздравил Владимира Зеленского с победой во втором туре президентских выборов на Украине.
Обновлено в 07:10
Спорт
Фигурист Ковтун объявил о завершении профессиональной карьеры
Четырёхкратный чемпион России в одиночном фигурном катании Максим Ковтун объявил о завершении профессиональных выступлений в возрасте 23 лет.
Обновлено в 07:14
Происшествия
Женщина очнулась после 27 лет комы
Обновлено в 06:45
Транспорт
В ГИБДД предложили снизить допустимую скорость для водителей с детьми
В ГИБДД предлагают снизить на 20 км/ч допустимую скорость для всех водителей, которые перевозят в автомобиле детей.
Обновлено в 08:07
Политика
Кремль раскрыл детали встречи Путина и Ким Чен Ына
Обновлено в 09:28
Гаджеты
Xiaomi выпустила сверхдешевые 4К-телевизоры по цене смартфона
Обновлено в 06:47
Политика
Кандидат на пост главы ЕК выступил против «Северного потока — 2»
Кандидат на пост главы Еврокомиссии от консервативной Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер выступил против строительства газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено в 06:04
Шоу-бизнес
Гарик Харламов ответил на слова Витаса о своей дочке
Обновлено в 04:18
Общество
В РЖД представили новый купейный вагон
Обновлено в 06:55
Наука
Светящиеся гениталии насекомых подарили ученым надежду
Обновлено в 07:10
Общество
Опубликован проект о двух новых должностях в школах
На портале проектов нормативно-правовых актов опубликовано постановление Минпросвещения о введении двух новых должностей в школах – "старший учитель" и "ведущий учитель".
Обновлено в 10:01
Происшествия
Волна обысков по делу Арашуковых прошла в 19 городах
В рамках следственных мероприятий прошло свыше 30 обысков по местам жительства фигурантов дела и на предприятиях-потребителях природного газа, связанных с подозреваемыми.
Обновлено в 08:09
Политика
Трамп потребовал от The New York Times извиниться перед ним на коленях
Президент США Дональд Трамп во вторник вновь обрушился с критикой в адрес газеты The New York Times, потребовав от нее извиниться перед ним на коленях.
Обновлено в 08:06
Происшествия
Пенсионер покончил с собой в туалете иркутской поликлиники
Как сообщают местные СМИ, мужчина пришел в поликлинику сдать анализы. Он встал в очередь, однако, не дождавшись приема, пошел в туалет.
Обновлено в 04:05
Шоу-бизнес
Сергей Гармаш отменил творческую встречу из-за болезни
Народный артист РФ слег с температурой, и ему пришлось отказаться от творческой встречи с сотрудниками завода «Красное Сормово» в Нижнем Новгороде 23 апреля.
Обновлено в 04:37
Политика
ФБР опубликовало досье о бегстве Гитлера в Аргентину
Обновлено в 08:50
Энергетика
Белоруссия приостановила экспорт нефти
Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии.
Обновлено в 03:30
Хоккей
«Вашингтон» уступил «Каролине», несмотря на шайбу Овечкина
В шестом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" в гостях проиграл "Каролине Харрикейнз", передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 22:00
Политика
На Украине захотели отобрать у Порошенко кондитерскую фабрику
В Киеве лидер социалистической партии Украины Илья Кива обратился в суд с исковым заявлением, в котором требует признать приватизацию принадлежащей нынешнему главе государства кондитерской фабрики им. Карла Маркса незаконной.
Обновлено в 09:46
Авто
Вступили в силу новые правила уплаты транспортного налога
Закон расширил перечень автомобилей, за которые не надо вносить платеж. Документ вступил в силу 15 апреля.
Обновлено в 01:56
Кино
Мэйси Уильямс рассказала о постельной сцене в «Игре престолов»
Мэйси Уильямс рассказала о съемках постельной сцены ее персонажа Арьи Старк в сериале «Игра престолов».
Обновлено в 04:01
Армия и оружие
Американские сержанты оказались неспособными к ведению боя
Сержанты сухопутных войск США не имеют качеств для ведения ближнего боя и даже не смогли пройти базовый курс по ориентированию с использованием карты и компаса, пишет портал Military.com со ссылкой на источник в Пентагоне.
Обновлено в 10:12
Шоу-бизнес
Солист группы «Иванушки» Андрей Григорьев-Аполлонов развелся с женой
Андрей Григорьев-Аполлонов призвал поклонников не переживать за него и его семью, а также выразил уверенность в том, что ему и Марии все же удастся сохранить приятельские отношения после стольких лет официального брака.
Обновлено в 02:04