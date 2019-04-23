Происшествия

Суд арестовал имущество АрашуковаПолитика Сегодня 07:41

Суд арестовал имущество и счета отстраненного сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля. Об этом сообщили в правоохранительных органах 23 апреля.
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Суд арестовал земли и дома Арашукова и его родных

РИА Новости07:06

Суд наложил арест на недвижимость Арашуковых

RT на русском07:23

В суде рассказали об арестованном имуществе сенатора Арашукова

Lenta.ru08:07

Суд арестовал имущество Арашуковых

Коммерсантъ07:26

Суд арестовал имущество и деньги Рауфа и Рауля Арашуковых

ТАСС07:22

Раскрыты подробности об арестованном имуществе Арашуковых

Газета.Ru07:20

В числе арестованного имущества отстранённого сенатора Арашукова числятся три дома

Говорит Москва07:17
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Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 10:19, Ашберн
Происшествия

На Шри-Ланке в результате терактов погибли трое детей совладельца ASOS

В результате терактов на Шри-Ланке погибли трое детей самого богатого человека Дании и крупнейшего акционера интернет-магазина ASOS, Андерса Холча Повлсена, сообщает Metro со ссылкой на представителя бизнесмена.
Обновлено вчера в 06:34
Армия и оружие

На Украине построили разведывательный корабль специального назначения

Обновлено в 10:00
Происшествия

В Омске пенсионер бросил двухлетнего внука в печь

По версии следствия, сильно пьяный 53-летний мужчина, применяя физическую силу, отобрал находившегося на руках у супруги внука, женщину выгнал из дома, а ребёнка затолкал в горящую печь.
Обновлено в 06:19
Происшествия

«ИГ» взяло на себя ответственность за взрывы на Шри-Ланке

"Предварительное расследование показало, что это было сделано в отместку за нападение на новозеландскую мечеть в Крайстчерче", - заявил в парламенте министр обороны Шри-Ланки Руван Вийевардене.
Обновлено в 07:38
Финансы

Рубль растет на открытии торгов

Рубль умеренно растет по отношению к доллару и евро на открытии торгов. Это следует из данных Московской биржи.
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Авто

АвтоВАЗ начал продажи автомобилей Lada в Монголии

По данным аналитического агентства «АвтоСТАТ», в 2018 году объем экспорта «АвтоВАЗа» составил 38052 автомобиля — на 57% больше, чем годом ранее.
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Патриарх Кирилл поздравил Зеленского с победой на выборах

Глава Русской православной церкви (РПЦ) патриарх Кирилл поздравил Владимира Зеленского с победой во втором туре президентских выборов на Украине.
Обновлено в 07:10
Спорт

Фигурист Ковтун объявил о завершении профессиональной карьеры

Четырёхкратный чемпион России в одиночном фигурном катании Максим Ковтун объявил о завершении профессиональных выступлений в возрасте 23 лет.
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Происшествия

Женщина очнулась после 27 лет комы

Обновлено в 06:45
Транспорт

В ГИБДД предложили снизить допустимую скорость для водителей с детьми

В ГИБДД предлагают снизить на 20 км/ч допустимую скорость для всех водителей, которые перевозят в автомобиле детей.
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Политика

Кремль раскрыл детали встречи Путина и Ким Чен Ына

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Гаджеты

Xiaomi выпустила сверхдешевые 4К-телевизоры по цене смартфона

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Кандидат на пост главы ЕК выступил против «Северного потока — 2»

Кандидат на пост главы Еврокомиссии от консервативной Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер выступил против строительства газопровода «Северный поток — 2».
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Шоу-бизнес

Гарик Харламов ответил на слова Витаса о своей дочке

Обновлено в 04:18
Общество

В РЖД представили новый купейный вагон

Обновлено в 06:55
Наука

Светящиеся гениталии насекомых подарили ученым надежду

Обновлено в 07:10
Общество

Опубликован проект о двух новых должностях в школах

На портале проектов нормативно-правовых актов опубликовано постановление Минпросвещения о введении двух новых должностей в школах – "старший учитель" и "ведущий учитель".
Обновлено в 10:01
Происшествия

Волна обысков по делу Арашуковых прошла в 19 городах

В рамках следственных мероприятий прошло свыше 30 обысков по местам жительства фигурантов дела и на предприятиях-потребителях природного газа, связанных с подозреваемыми.
Обновлено в 08:09
Политика

Трамп потребовал от The New York Times извиниться перед ним на коленях

Президент США Дональд Трамп во вторник вновь обрушился с критикой в адрес газеты The New York Times, потребовав от нее извиниться перед ним на коленях.
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Происшествия

Пенсионер покончил с собой в туалете иркутской поликлиники

Как сообщают местные СМИ, мужчина пришел в поликлинику сдать анализы. Он встал в очередь, однако, не дождавшись приема, пошел в туалет.
Обновлено в 04:05
Шоу-бизнес

Сергей Гармаш отменил творческую встречу из-за болезни

Народный артист РФ слег с температурой, и ему пришлось отказаться от творческой встречи с сотрудниками завода «Красное Сормово» в Нижнем Новгороде 23 апреля.
Обновлено в 04:37
Политика

ФБР опубликовало досье о бегстве Гитлера в Аргентину

Обновлено в 08:50
Энергетика

Белоруссия приостановила экспорт нефти

Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии.
Обновлено в 03:30
Хоккей

«Вашингтон» уступил «Каролине», несмотря на шайбу Овечкина

В шестом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" в гостях проиграл "Каролине Харрикейнз", передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 22:00
Политика

На Украине захотели отобрать у Порошенко кондитерскую фабрику

В Киеве лидер социалистической партии Украины Илья Кива обратился в суд с исковым заявлением, в котором требует признать приватизацию принадлежащей нынешнему главе государства кондитерской фабрики им. Карла Маркса незаконной.
Обновлено в 09:46
Шоу-бизнес

Родственники Юлии Началовой перенесли поминки из-за ее дочери

Обновлено в 06:22
Авто

Вступили в силу новые правила уплаты транспортного налога

Закон расширил перечень автомобилей, за которые не надо вносить платеж. Документ вступил в силу 15 апреля.
Обновлено в 01:56
Кино

Мэйси Уильямс рассказала о постельной сцене в «Игре престолов»

Мэйси Уильямс рассказала о съемках постельной сцены ее персонажа Арьи Старк в сериале «Игра престолов».
Обновлено в 04:01
Армия и оружие

Американские сержанты оказались неспособными к ведению боя

Сержанты сухопутных войск США не имеют качеств для ведения ближнего боя и даже не смогли пройти базовый курс по ориентированию с использованием карты и компаса, пишет портал Military.com со ссылкой на источник в Пентагоне.
Обновлено в 10:12
Шоу-бизнес

Солист группы «Иванушки» Андрей Григорьев-Аполлонов развелся с женой

Андрей Григорьев-Аполлонов призвал поклонников не переживать за него и его семью, а также выразил уверенность в том, что ему и Марии все же удастся сохранить приятельские отношения после стольких лет официального брака.
Обновлено в 02:04
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