Происшествия
Суд арестовал имущество АрашуковаПолитика Сегодня 07:41
Суд арестовал имущество и счета отстраненного сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля. Об этом сообщили в правоохранительных органах 23 апреля.
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Политика
Суд потребовал импичмента Порошенко и уголовного дела против него
Судьи Окружного административного суда Киева (ОАСК) требуют запустить процедуру импичмента действующего президента Петра Порошенко и возбудить против него уголовное дело.
Обновлено в 06:12
Экономика
Производство крафтового пива могут ограничить в России
Россияне рискуют остаться без крафтового пива, а также без иностранных и отечественных брендов «пенного», изготовленного не по ГОСТам.
Обновлено вчера в 18:12
Политика
Путин принял участие в закладке новых фрегатов в Петербурге
Президент России Владимир Путин на судостроительном заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге поучаствовал в закладке двух новых фрегатов.
Обновлено в 08:07
Шоу-бизнес
Певица МакSим пострадала в ДТП по дороге в аэропорт
Певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, попала в ДТП. Об этом сообщила менеджер артистки Маргарита Соколова.
Обновлено в 05:14
Происшествия
В Оренбургской области насмерть сбили завязывавшего шнурки школьника
Полиция Оренбургской области выясняет обстоятельства ДТП в Орске, где водитель микроавтобуса насмерть сбил школьника, наклонившегося завязать шнурки, сообщили РИА Новости в оренбургской полиции.
Обновлено в 07:15
Происшествия
Принятый за вора студент потребовал от Apple $1 млрд
В США 18-летний студент Усман Бах подал иск в суд против корпорации Apple на $1 млрд из-за ошибки в работе системы распознавания лиц в фирменных магазинах, которая приняла его за преступника в розыске.
Обновлено в 08:03
Недвижимость
Жители России начали массово избавляться от дач
Эксперты отмечают, что в последние годы содержание дачи существенно подорожало из-за увеличения налогов и законодательных новаций, поэтому всё больше людей стремятся продать загородные дома.
Обновлено в 05:44
Политика
ФБР рассекретило показания о бегстве Гитлера в Аргентину
Обновлено в 02:17
Кино
«Я плакал пять-шесть раз»: первые отзывы о финальных «Мстителях»
Зрители плакали, снова смеялись и снова плакали. Накануне Крис Эванс признался, что во время просмотра «Финала» плакал шесть раз.
Обновлено в 04:38
Общество
Алексей Текслер назвал три главные проблемы Челябинской области
Алексей Текслер признался, что местом сбора жалоб стал его Instagram, который он читает, анализирует и по итогам прочитанного принимает управленческие решения.
Обновлено в 05:26
Энергетика
Белоруссия приостановила экспорт нефти
Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии.
Обновлено в 03:30
Здоровье
Корь не отступает: 138 заболевших в Крыму и Севастополе
Управление Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю зарегистрировало на полуострове 138 случаев заболевания корью.
Обновлено вчера в 11:33
Футбол
Футболист «ПСЖ» Мбаппе побил рекорд скорости спринтера Болта
Обновлено в 07:15
Здоровье
У учеников школы в Челябинске заподозрили туберкулез
Ученики, у которых заподозрили вирус, смогут вернуться к учебе не раньше, чем пройдут полноценное обследование, им поставят точный диагноз и выдадут положительное заключение фтизиатра.
Обновлено в 07:16
Армия и оружие
Армия Хафтара сбила пытавшийся атаковать авиабазу военный самолет
Ливийская национальная армия под командованием Халифы Хафтара сбила в регионе Эль-Джуфра военный самолет, передает 23 апреля телеканал «218».
Обновлено в 08:26
Происшествия
Во французском Лурде спецназ проводит операцию
Во французском городе Лурд отряды спецназа проводят операцию. Об этом сообщает Sputnik France.
Обновлено в 07:53
Происшествия
В терактах на Шри-Ланке погибли трое детей совладельца Asos
Обновлено вчера в 05:11
Политика
Глава администрации Ростова-на-Дону ушел в отставку
Депутаты городской думы Ростова-на-Дону во вторник приняли отставку главы администрации Виталия Кушнарева, он покинул занимаемую должность по собственному желанию, сообщили ТАСС в пресс-службе думы.
Обновлено в 06:25
Здоровье
Назван новый способ избежать ранней смерти
Обновлено в 00:34
Экономика
Каждая десятая пачка сигарет в России оказалась нелегальной
Лидер – Северная Осетия – Алания, где доля нелегальных сигарет достигла 59,8%. В тройке лидеров также Брянская область, где нелегальными являются 36,4% табачной продукции в продаже, и Кабардино-Балкария с долей 36,2%.
Обновлено в 06:01
Происшествия
Могилу певца Евгения Осина привели в порядок после возгорания
Могилу певца Евгения Осина на Троекуровском кладбище в Москве привели в порядок после возгорания, возле нее будет установлено видеонаблюдение, рассказал РИА Новости продюсер Андрей Разин.
Обновлено в 08:35
Политика
Соратники Порошенко отказались приходить на допрос в Генпрокуратуру
22 апреля украинская Генпрокуратура вызвала на допрос и вручение подозрений экс-главу администрации президента Петра Порошенко Бориса Ложкина, нынешнего заместителя главы АП Алексея Филатова и бывшего председателя Нацбанка Валерию Гонтареву.
Обновлено в 08:35
Политика
Перевод русских школ на латышский язык признали конституционным
Ранее сообщалось, что в Латвии пассажирка автобуса набросилась на водителя из-за русского языка.
Обновлено в 05:47
Финансы
Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум
Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, превысив 2593 пункта, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 03:31
Общество
Актеры с детьми приняли участие в показе фонда «Русский силуэт»
Свои правила диктовали животные на показе фонда "Русский силуэт". Настоящий фурор там произвели шпицы.
Обновлено в 03:25
Спорт
Максим Ковтун объявил о завершении карьеры
Чемпион России и серебряный призер чемпионата Европы в одиночном фигурном катании Максим Ковтун сообщил РИА Новости о завершении карьеры.
Обновлено в 07:20
Финансы
Рост ставок по вкладам вдвое сократил приток денег в инвестфонды
Средняя же доходность открытых ПИФов, почти все активы которых приходятся на розничных инвесторов, напротив, за год упала с 9,4 до 7,3%. При инфляции 4,3% за 2018 год паевые инвестфонды становятся не намного более доходными, чем банковские вклады.
Обновлено в 08:02