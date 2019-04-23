Происшествия

Суд арестовал имущество АрашуковаПолитика Сегодня 07:41

Суд арестовал имущество и счета отстраненного сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля. Об этом сообщили в правоохранительных органах 23 апреля.
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Суд наложил арест на недвижимость Арашуковых

RT на русском07:23

Суд арестовал имущество сенатора Арашукова по делу о многомиллиардном мошенничестве

URA.Ru05:30

В суде рассказали об арестованном имуществе сенатора Арашукова

Lenta.ru08:07

Суд арестовал земли и дома Арашукова и его родных

РИА Новости07:06

Суд арестовал имущество и деньги Рауфа и Рауля Арашуковых

ТАСС07:22

Суд арестовал имущество сенатора Арашукова

РБК07:15

В числе арестованного имущества отстранённого сенатора Арашукова числятся три дома

Говорит Москва07:17
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Политика

Суд потребовал импичмента Порошенко и уголовного дела против него

Судьи Окружного административного суда Киева (ОАСК) требуют запустить процедуру импичмента действующего президента Петра Порошенко и возбудить против него уголовное дело.
Обновлено в 06:12
Экономика

Производство крафтового пива могут ограничить в России

Россияне рискуют остаться без крафтового пива, а также без иностранных и отечественных брендов «пенного», изготовленного не по ГОСТам.
Обновлено вчера в 18:12
Политика

Путин принял участие в закладке новых фрегатов в Петербурге

Президент России Владимир Путин на судостроительном заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге поучаствовал в закладке двух новых фрегатов.
Обновлено в 08:07
Шоу-бизнес

Певица МакSим пострадала в ДТП по дороге в аэропорт

Певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, попала в ДТП. Об этом сообщила менеджер артистки Маргарита Соколова.
Обновлено в 05:14
Происшествия

В Оренбургской области насмерть сбили завязывавшего шнурки школьника

Полиция Оренбургской области выясняет обстоятельства ДТП в Орске, где водитель микроавтобуса насмерть сбил школьника, наклонившегося завязать шнурки, сообщили РИА Новости в оренбургской полиции.
Обновлено в 07:15
Происшествия

Принятый за вора студент потребовал от Apple $1 млрд

В США 18-летний студент Усман Бах подал иск в суд против корпорации Apple на $1 млрд из-за ошибки в работе системы распознавания лиц в фирменных магазинах, которая приняла его за преступника в розыске.
Обновлено в 08:03
Недвижимость

Жители России начали массово избавляться от дач

Эксперты отмечают, что в последние годы содержание дачи существенно подорожало из-за увеличения налогов и законодательных новаций, поэтому всё больше людей стремятся продать загородные дома.
Обновлено в 05:44
Политика

ФБР рассекретило показания о бегстве Гитлера в Аргентину

Обновлено в 02:17
Кино

«Я плакал пять-шесть раз»: первые отзывы о финальных «Мстителях»

Зрители плакали, снова смеялись и снова плакали. Накануне Крис Эванс признался, что во время просмотра «Финала» плакал шесть раз.
Обновлено в 04:38
Общество

Алексей Текслер назвал три главные проблемы Челябинской области

Алексей Текслер признался, что местом сбора жалоб стал его Instagram, который он читает, анализирует и по итогам прочитанного принимает управленческие решения.
Обновлено в 05:26
Энергетика

Белоруссия приостановила экспорт нефти

Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии.
Обновлено в 03:30
Здоровье

Корь не отступает: 138 заболевших в Крыму и Севастополе

Управление Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю зарегистрировало на полуострове 138 случаев заболевания корью.
Обновлено вчера в 11:33
Происшествия

После пожаров в Забайкалье возбудили уголовные дела о халатности

Обновлено в 03:17
Футбол

Футболист «ПСЖ» Мбаппе побил рекорд скорости спринтера Болта

Обновлено в 07:15
Здоровье

У учеников школы в Челябинске заподозрили туберкулез

Ученики, у которых заподозрили вирус, смогут вернуться к учебе не раньше, чем пройдут полноценное обследование, им поставят точный диагноз и выдадут положительное заключение фтизиатра.
Обновлено в 07:16
Армия и оружие

Армия Хафтара сбила пытавшийся атаковать авиабазу военный самолет

Ливийская национальная армия под командованием Халифы Хафтара сбила в регионе Эль-Джуфра военный самолет, передает 23 апреля телеканал «218».
Обновлено в 08:26
Происшествия

Во французском Лурде спецназ проводит операцию

Во французском городе Лурд отряды спецназа проводят операцию. Об этом сообщает Sputnik France.
Обновлено в 07:53
Происшествия

В терактах на Шри-Ланке погибли трое детей совладельца Asos

Обновлено вчера в 05:11
Политика

Глава администрации Ростова-на-Дону ушел в отставку

Депутаты городской думы Ростова-на-Дону во вторник приняли отставку главы администрации Виталия Кушнарева, он покинул занимаемую должность по собственному желанию, сообщили ТАСС в пресс-службе думы.
Обновлено в 06:25
Здоровье

Назван новый способ избежать ранней смерти

Обновлено в 00:34
Экономика

Каждая десятая пачка сигарет в России оказалась нелегальной

Лидер – Северная Осетия – Алания, где доля нелегальных сигарет достигла 59,8%. В тройке лидеров также Брянская область, где нелегальными являются 36,4% табачной продукции в продаже, и Кабардино-Балкария с долей 36,2%.
Обновлено в 06:01
Происшествия

В Красноярском крае завели дела на адептов «Свидетелей Иеговы»

Обновлено в 07:51
Происшествия

Могилу певца Евгения Осина привели в порядок после возгорания

Могилу певца Евгения Осина на Троекуровском кладбище в Москве привели в порядок после возгорания, возле нее будет установлено видеонаблюдение, рассказал РИА Новости продюсер Андрей Разин.
Обновлено в 08:35
Политика

Соратники Порошенко отказались приходить на допрос в Генпрокуратуру

22 апреля украинская Генпрокуратура вызвала на допрос и вручение подозрений экс-главу администрации президента Петра Порошенко Бориса Ложкина, нынешнего заместителя главы АП Алексея Филатова и бывшего председателя Нацбанка Валерию Гонтареву.
Обновлено в 08:35
Политика

Перевод русских школ на латышский язык признали конституционным

Ранее сообщалось, что в Латвии пассажирка автобуса набросилась на водителя из-за русского языка.
Обновлено в 05:47
Финансы

Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум

Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, превысив 2593 пункта, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 03:31
Шоу-бизнес

Актриса Ирина Чериченко рассказала, как попала в тюрьму за наркотики

Обновлено в 05:44
Общество

Актеры с детьми приняли участие в показе фонда «Русский силуэт»

Свои правила диктовали животные на показе фонда "Русский силуэт". Настоящий фурор там произвели шпицы.
Обновлено в 03:25
Спорт

Максим Ковтун объявил о завершении карьеры

Чемпион России и серебряный призер чемпионата Европы в одиночном фигурном катании Максим Ковтун сообщил РИА Новости о завершении карьеры.
Обновлено в 07:20
Финансы

Рост ставок по вкладам вдвое сократил приток денег в инвестфонды

Средняя же доходность открытых ПИФов, почти все активы которых приходятся на розничных инвесторов, напротив, за год упала с 9,4 до 7,3%. При инфляции 4,3% за 2018 год паевые инвестфонды становятся не намного более доходными, чем банковские вклады.
Обновлено в 08:02
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