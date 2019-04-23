Происшествия
Суд арестовал имущество АрашуковаПолитика Сегодня 07:41
Суд арестовал имущество и счета отстраненного сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля. Об этом сообщили в правоохранительных органах 23 апреля.
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Общество
На месте судебного квартала в Петербурге появится Арт-парк
Обновлено в 10:17
Транспорт
В России предложили увеличить скорость движения на федеральных трассах
Вице-премьер Максим Акимов предложил увеличить максимально допустимую скорость на федеральных трассах с 90 до 110 км/ч.
Обновлено в 10:24
Происшествия
По делу Арашуковых задержаны высокопоставленные сотрудники СК по КЧР
В рамках следствия по делу отстраненного от должности сенатора Рауфа Арашукова задержаны сотрудники управления Следственного комитета России по Карачаево-Черкесии и регионального управления МВД.
Обновлено в 08:16
Политика
Пашинян дал Зеленскому советы по выстраиванию отношений с Путиным
Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал в интервью телеканалу РБК о том, как Владимиру Зеленскому, победившему на выборах президента Украины, нужно выстраивать отношения с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 09:52
Финансы
Рубль растет на открытии торгов
Рубль умеренно растет по отношению к доллару и евро на открытии торгов. Это следует из данных Московской биржи.
Обновлено в 03:16
Футбол
Тренерский штаб «Бернли» оскорблял Сарри во время матча АПЛ
Тренерский штаб «Бернли» оскорблял наставника «Челси» Маурицио Сарри во время поединка 35-го тура чемпионата Англии.
Обновлено в 10:15
Общество
Кержаков официально развелся с Тюльпановой
Бывший футболист сборной России и петербургского футбольного клуба "Зенит" Александр Кержаков официально развелся со своей третьей женой Миланой Тюльпановой, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:25
Общество
Фото: Forbes назвал россиян с самой дорогой лондонской недвижимостью
Forbes составил рейтинг самых дорогих квартир и особняков в Лондоне, принадлежащих российским бизнесменам.
Обновлено в 07:05
Здоровье
«Блогер-биохимик» прописывала опасные дозы БАД 250 тысячам подписчиков
Комиссия РАН, которая противодействует фальсификации научных исследований, сумела добиться отмены публикации на РБК-Стиль о тридцатилетнем «блогере-биохимике» Елене Корниловой.
Обновлено в 10:18
Футбол
Иньеста стал капитаном «Виссел Кобе»
Обновлено в 08:25
Кино
Скарлетт Йоханссон и Бри Ларсон рассказали о своем первом поцелуе
Незадолго до премьеры финальной части «Мстителей» актрисы, снявшиеся в роли супергероинь Черной вдовы и Капитана Марвел, Скарлетт Йоханссон и Бри Ларсон стали гостьями шоу Эллен Дедженерес.
Обновлено в 05:00
Происшествия
В Омске пенсионер бросил двухлетнего внука в печь
По версии следствия, сильно пьяный 53-летний мужчина, применяя физическую силу, отобрал находившегося на руках у супруги внука, женщину выгнал из дома, а ребёнка затолкал в горящую печь.
Обновлено в 06:19
Политика
Сыроид выключила микрофон депутату, который заговорил по-русски
Заместитель спикера Верховной рады Украины (ВРУ) Оксана Сыроид выключила микрофон депутату от фракции «Оппозиционный блок» Василию Нимченко, который по-русски комментировал поправку к законопроекту о функционировании украинского языка как государственного.
Обновлено в 08:20
Происшествия
ФСБ предотвратила теракты в Чечне и Дагестане
Задержанные готовили теракты в отношении сотрудников полиции в Каспийске и Грозном.
Обновлено в 11:02
Политика
Во Владивосток доставили бронированный лимузин Ким Чен Ына
Сегодня, 23 апреля, во Владивосток доставили бронированный лимузин северокорейского лидера Ким Чен Ына.
Обновлено в 04:05
Шоу-бизнес
Певица МакSим госпитализирована после ДТП
Певица МакSим (Марина Абросимова) попала в ДТП. Об этом во вторник, 23 апреля, сообщила менеджер артистки Маргарита Соколова.
Обновлено в 06:04
Транспорт
Скидку для нарушителей ПДД могут отменить
У злостных нарушителей ПДД предложено отобрать скидку при оплате штрафов.
Обновлено в 07:07
Общество
В российских школах введут две новые должности
Минпросвещения опубликовал проект о введении двух новых должностей в российских школах.
Обновлено в 10:37
Политика
ЦИК объявил о победе Зеленского на выборах президента Украины
Выборы президента прошли на Украине 31 марта, ни один из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов.
Обновлено в 11:36
Здоровье
В России предложили отказаться от бесплатных абортов
Участники мероприятия предложили также внести в перечень критериев для оценки эффективности работы органов региональной власти показатель снижения числа абортов.
Обновлено в 05:46
Общество
РЖД показали новый купейный вагон с душем и холодильником
Обновлено в 04:27
Кино
Мэйси Уильямс рассказала о постельной сцене в «Игре престолов»
Мэйси Уильямс рассказала о съемках постельной сцены ее персонажа Арьи Старк в сериале «Игра престолов».
Обновлено в 04:01
Происшествия
Женщина очнулась после 27 лет комы
Обновлено в 06:45
Политика
ФБР рассекретило показания о бегстве Гитлера в Аргентину
Обновлено в 02:17
Энергетика
Белоруссия приостановила экспорт нефти
Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии.
Обновлено в 03:30
Экономика
Счетная палата обнаружила нарушения в бюджете на 772,7 млрд рублей
Больше всего нарушений оказалось в сфере госзакупок, там их количество выросло в пять раз за последние два года, а общая сумма равняется 294,6 млрд руб.
Обновлено в 02:01
Политика
Губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль ушел в отставку
Губернатор Закарпатской области Украины Геннадий Москаль решил покинуть пост по собственному желанию.
Обновлено в 04:50
Музыка
Сергей Лазарев пообещал удивить зрителя на «Евровидении»
Обновлено в 10:05