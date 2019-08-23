Происшествия

Суд арестовал главу налоговой инспекции в Москве по делу о взяткеРБК вчера в 13:12

Пресненский районный суд Москвы арестовал руководителя налоговой инспекции по Южному округу Москвы Марию Андреянову по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, сообщили РБК в пресс-службе суда.
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Суд арестовал главу налоговой инспекции по Южному округу Москвы по делу о крупной взятке

Пресненский суд Москвы в пятницу арестовал на два месяца начальника инспекции Федеральной налоговой службы №24 по Южному округу столицы Марию Андреянову, обвиняемую в получении взятки в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
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Начальника налоговой инспекции по ЮАО арестовали по делу о взятке

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