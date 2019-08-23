Происшествия
Суд арестовал главу налоговой инспекции в Москве по делу о взяткеРБК вчера в 13:12
Пресненский районный суд Москвы арестовал руководителя налоговой инспекции по Южному округу Москвы Марию Андреянову по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, сообщили РБК в пресс-службе суда.
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Пресненский суд Москвы в пятницу арестовал на два месяца начальника инспекции Федеральной налоговой службы №24 по Южному округу столицы Марию Андреянову, обвиняемую в получении взятки в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.ТАССвчера в 11:26
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В Москве арестовали главу налоговой инспекции по Южному административному округу
Говорит Москвавчера в 13:15
Главу налоговой инспекции по ЮАО арестовали по подозрению во взяточничестве
Вечерняя Москвавчера в 16:14
Суд арестовал главу налоговой инспекции по ЮАО М.Андреянову по подозрению во взяточничестве
Агентство Москвавчера в 12:20
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