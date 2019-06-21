Происшествия

Суд арестовал главу Пушкинского района ПодмосковьяРБК 08:30

Суд арестовал задержанного главу Пушкинского района Московской области Евгения Жиркова, сообщили РБК в пресс-службе Басманного суда. Чиновник был задержан по обвинениям в получении взятки и превышении должностных полномочий.
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Главу Пушкинского района Подмосковья арестовали за взятку недвижимостью

РИА Новости08:05

Воробьёв и воры

REGNUM07:48

Главу Пушкинского района Подмосковья арестовали по делу о взятке

Говорит Москва08:22

Суд Москвы получил материалы на арест главы Пушкинского района

РИАМО06:11

Главу Пушкинского района арестовали по делу о взятке

Интерфакс08:35

Главу Пушкинского района Подмосковья отправили в СИЗО до середины августа

Коммерсантъ08:47

Суд арестовал главу Пушкинского района Подмосковья

РБК08:30
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Футбол

«Спартак» объявил о трансфере футболиста «Ромы» Понсе

Московский футбольный клуб «Спартак» подписал контракт с аргентинским нападающим итальянской «Ромы» Эсекьеле Понсе.
Обновлено в 08:11
Политика

Названо число пострадавших в ходе протестов в Тбилиси

Обновлено в 05:02
Общество

МВД предложило расширить полномочия инспекторов ДПС

Представители МВД обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях, касающиеся, в том числе, расширения полномочий инспекторов ГАИ.
Обновлено в 04:46
Происшествия

МВД нашло нарушения в работе задержавших Голунова полицейских

13 июня в связи с делом Голунова были уволены два генерала МВД – начальник УВД по ЗАО Москвы Андрей Пучков и начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрий Девяткин.
Обновлено в 08:26
Футбол

«Барселона» предложила за Неймара €100 млн и Коутиньо

По информации издания, стартовое предложение «Барселоны» составило €100 млн и полузащитник Филиппе Коутиньо.
Обновлено в 08:25
Политика

Поддерживающим ДНР ирландцам отказали во въезде в Украину

1 февраля помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян сообщил, что с начала года пограничники отказали во въезде в страну более 900 гражданам России.
Обновлено в 08:32
Наука

Мозг радуется новой информации также, как еде и деньгам

Ученые из Калифорнийского университета в Беркли доказали, что информация воздействует на систему вознаграждения мозга также, как деньги и еда.
Обновлено вчера в 07:37
Политика

Стартовала прямая линия с Путиным

Стартовала прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным. Российский лидер ответит на вопросы граждан в прямом эфире.
Обновлено вчера в 05:08
Политика

Лукашенко назвал Кадырова братом белорусского народа

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вручил главе Чечни Рамзану Кадырову орден Дружбы народов, сообщает 21 июня БЕЛТА.
Обновлено в 08:32
Происшествия

Кокорина осмотрит травматолог перед отправкой в колонию

Осужденного форварда петербургского "Зенита" Александра Кокорина осмотрит травматолог перед отправкой в колонию, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:37
Хоккей

Серебряный призёр Олимпиады Брукс Мацек стал игроком «Автомобилиста»

Мацек является серебряным призёром Олимпийских игр 2018 года в составе сборной Германии.
Обновлено в 05:42
Путешествия

В ФСБ рассказали о росте числа украинских туристов в Крыму

Поток украинских туристов в Крым увеличился в два раза, за сутки через границу проходят 11 тыс. человек, сообщили 21 июня в пресс-службе регионального пограничного управления ФСБ.
Обновлено в 05:06
Происшествия

Не менее 10 человек погибли во время взрыва мечети в Багдаде

В столице Ирака Багдаде произошел взрыв. Погибли не менее 10 человек, сообщает портал Baghdad Today.
Обновлено в 08:13
Происшествия

Пилот погиб при жесткой посадке вертолета Ми-2 в Краснодарском крае

Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Краснодарском крае, сообщили РБК в пресс-службе регионального главка МЧС.
Обновлено в 03:00
Здоровье

Минздрав назвал самые опасные для россиян виды рака

Самый высокий показатель смертности в 2018 году был зафиксирован от рака поджелудочной железы — 39,9% смертей среди всех пациентов.
Обновлено в 00:24
Общество

СК признал ошибкой идею сажать медиков за врачебные ошибки

В СКР объяснили публикацию законопроекта, предусматривающего лишение свободы медиков, ошибкой: на сайте был опубликован вариант документа, обсуждавшийся в 2018 году и раскритикованный профессиональным врачебным сообществом.
Обновлено в 05:03
Наука

В Китае массово пускают на органы политических заключенных

Китайский трибунал обнаружил, что принудительные извлечения органов совершались в течение многих лет по всему Китаю в значительных масштабах, в основном, из-за того, что органы добывали у задержанных, практикующих Фалуньгун, и, возможно, также у этнического меньшинства, называемого уйгурами (хотя другие группы также попали под прицел).
Обновлено в 07:18
Армия и оружие

Иран пощадил американский военный самолет

Обновлено в 07:59
Происшествия

ФСБ разоблачила в Карачаево-Черкесии группу исламистов

В Карачаево-Черкесии силовики разоблачили группу сторонников экстремистской организации "Ат-Такфир Валь-Хиджра"*, сообщили в центре общественных связей ФСБ.
Обновлено в 06:02
Общество

МФЦ получат право предоставлять все виды госуслуг

Многофункциональные центры (МФЦ) планируют превратить в единый канал коммуникаций между гражданами и предпринимателями со всеми органами власти.
Обновлено вчера в 18:03
Театры

Теодор Курентзис покидает Пермский театр оперы и балета

Теодор Курентзис уходит с поста художественного руководителя Пермского театра оперы и балеты. Об этом сообщили в пресс-службе театра.
Обновлено в 05:22
Экономика

Минфин предложил на 35 лет обнулить НДС для скоростных железных дорог

Минфин предложил с 2025 года на 35 лет обнулить ставку по налогу на добавленную стоимость (НДС) для перевозок пассажиров и багажа высокоскоростным железнодорожным транспортом.
Обновлено вчера в 10:07
Политика

Бурджанадзе обвинила власти Грузии в инциденте в Тбилиси

По словам Бурджанадзе, власти страны не учли, что антироссийские настроения накапливались у населения годами.
Обновлено в 08:26
Спорт

Орсер приедет с Медведевой на этап Гран-при в Москве

Тренер российской фигуристки Евгении Медведевой Брайан Орсер заявил, что приедет поддерживать подопечную на этап Гран-при в Москве, который пройдет с 15 по 17 ноября.
Обновлено вчера в 16:23
Происшествия

Сторонники ПЦУ избили прихожанок канонической Церкви

В селе Постойное Ровенской области около сотни агрессивных сторонников новой Православной церкви Украины (ПЦУ) при попытке захвата церковного дома Украинской православной церкви (УПЦ) избили женщин-верующих.
Обновлено в 08:44
Происшествия

В Красноярском крае завуч сняла отпечатки пальцев у второклассников

Директор школы утверждает, что технически дактилоскопирования не производилось: «Красящего материала не было, а завуч показывала детям кисточку и лист бумаги и говорила, что они волшебные – покажут того, кто украл деньги».
Обновлено в 08:04
Шоу-бизнес

Экс-супруг Натальи Водяновой женился на беременной возлюбленной

Новой возлюбленной британского аристократа стала актриса Морган Снайдер. А несколько минут назад Джастин объявил, что они поженились.
Обновлено в 06:02
Экономика

Ford продаст заводы в России на торгах

Обновлено в 07:20
Политика

В Кремле заявили о готовности Москвы к обмену заключенными с Киевом

"Готовность российской стороны есть: очень важно, чтобы она встречала взаимность с украинской стороны", - пояснил представитель Кремля.
Обновлено в 06:55
Политика

Дзюба выругался матом во время «прямой линии» с Путиным

Капитан сборной России по футболу Артем Дзюба выругался матом во время «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным в четверг, 20 июня.
Обновлено в 03:46
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Евгений Иванович Жирков
Российский политик
Российский политик, с 2003 по 2014 год - глава городского округа Железнодорожный, с 2014 года по 2017 год - глава городского округа Балашиха.
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