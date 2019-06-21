Происшествия

Суд арестовал главу Пушкинского районаРоссийская газета 09:15

Глава Пушкинского района Московской области Евгений Жирков арестован по обвинению в крупной взятке передает корреспондент ТАСС из зала суда. Жирков пробудет под стражей, по меньшей мере, до 13 августа. Такое решение принял Басманный суд Москвы.
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Главу Пушкинского района Подмосковья арестовали за взятку недвижимостью

РИА Новости08:05

Суд арестовал главу Пушкинского района по делу о взятке

Ридус09:23

Главу Пушкинского района Подмосковья отправили в СИЗО до середины августа

Коммерсантъ08:47

Главу Пушкинского района арестовали по делу о взятке

Интерфакс08:35

Главу Пушкинского района Подмосковья арестовали по делу о взятке

Говорит Москва08:22

Суд Москвы получил материалы на арест главы Пушкинского района

РИАМО06:11

Глава Пушкинского района Евгений Жирков покинет свой пост

РБК10:38
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Политика

Путин назвал президентство Зеленского трагедией

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Экономика

Ford продаст заводы в России на торгах

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Опубликованы фотографии колец Урана

Астрономы из Беркли, NASA и университета Лейчестера опубликовали термальные фотографии колец Урана.
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Политика

Оштрафованный за оскорбление Путина россиянин пожаловался в ЕСПЧ

Картыжев пожаловался в Страсбург, что российские суды не пытались установить баланс между правом заявителя на свободное выражение мнения по общественно значимым вопросам и необходимостью защиты репутации Путина.
Обновлено в 02:14
Происшествия

В Петербурге госпитализировали двух братьев, которых избила мать

В Петербурге два маленьких мальчика оказались в больнице после того, как их избила и искусала собственная мать.
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Происшествия

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Политика

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Спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе подал в отставку, сообщил местный телеканал «Рустави-2».
Обновлено в 07:36
Шоу-бизнес

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Обновлено вчера в 13:49
Политика

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Число украинских туристов, въезжающих в Крым, заметно увеличилось с наступлением курортного сезона, сообщает пресс-служба крымского погрануправления ФСБ.
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В РПЦ заявили, что оружие массового поражения не должно освящаться

Оружие массового поражения не должно освящаться священнослужителями, заявил заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).
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Общество

Ученые назвали смертельную опасность длинного рабочего дня

Французские ученые пришли к выводу, что рабочий день более десяти часов повышает риск развития инсульта.
Обновлено в 04:12
Происшествия

Директора Саратовского филиала «Почты России» уволят

Директор Саратовского филиала "Почты России" Булат Ахметзянов ушел в отпуск, по выходу из которого он будет уволен.
Обновлено в 05:55
Происшествия

Сторонники «Православной церкви Украины» избили верующих женщин

В результате нападения у одной женщины сломан нос, другая получила сотрясение мозга, еще одну госпитализировали с тяжелыми травмами.
Обновлено в 09:13
Спорт

Тренер Гараничева смещен с поста главы тренерского совета СБР

«В пятницу правление СБР проголосовало за досрочное прекращение полномочий Максима Кугаевского, на должность председателя тренерского совета назначен Евгений Редькин», — сообщили в организации.
Обновлено в 10:13
Политика

Дзюба выругался матом во время «прямой линии» с Путиным

Капитан сборной России по футболу Артем Дзюба выругался матом во время «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным в четверг, 20 июня.
Обновлено в 03:46
Политика

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Обновлено в 09:59
Космос

«Роскосмос» заявил о переносе запуска «Протона-М» на 12 июля

Причиной переноса запуска ракеты «Протон-М» стали проблемы с аккумулятором спутника-обсерватории «Спектр-РГ».
Обновлено в 10:30
Политика

В администрации Зеленского ответили на обвинения в давлении на судей

Администрация президента (АП) Украины Владимира Зеленского собирается подать в суд на главу украинского Совета судей Олега Ткачука из-за того, что он обвинил АП в давлении на судебную власть.
Обновлено в 10:26
Театры

Теодор Курентзис покидает Пермский театр оперы и балета

Теодор Курентзис уходит с поста художественного руководителя Пермского театра оперы и балеты. Об этом сообщили в пресс-службе театра.
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Политика

Норкин никогда не видел Путина таким, как на Прямой линии

Журналист и телеведущий канала НТВ Андрей Норкин признался, что никогда не видел Владимира Путина таким, каким он предстал во время Прямой линии, рассказывая о стыдном эпизоде в своей президентской карьере.
Обновлено вчера в 23:58
Хоккей

В КХЛ появится трапецевидная зона за воротами. Лицевая линия будет сдвинута к борту на 65 сантиметров

Первый – появится трапецевидная зона за воротами. Только в ней сможет играть голкипер при выходе из ворот за лицевой линией.
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Армия и оружие

Киев не откажется от обстрелов Донбасса

Киев не планирует отказываться от обстрелов Донбасса.
Обновлено в 07:17
Политика

Опрос: В Раду проходят пять политических партий

Пять украинских политических партий имеют рейтинг, необходимый для прохождения в Верховную Раду.
Обновлено в 10:09
Армия и оружие

Трамп в последнюю минуту отменил удары по Ирану

После сбитого беспилотника ВВС США военный истеблишмент жестко давил на Дональда Трама о необходимости массированного удара по Ирану.
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Происшествия

Нашелся настоящий владелец миллиардов Захарченко

Обновлено в 08:09
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Расследование в отношении сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, завершено.
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Евгений Иванович Жирков
Российский политик
Российский политик, с 2003 по 2014 год - глава городского округа Железнодорожный, с 2014 года по 2017 год - глава городского округа Балашиха.
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