Суд арестовал главу Пушкинского районаРоссийская газета 09:15

с чего всё началось

Глава Пушкинского района Московской области Евгений Жирков арестован по обвинению в крупной взятке передает корреспондент ТАСС из зала суда. Жирков пробудет под стражей, по меньшей мере, до 13 августа. Такое решение принял Басманный суд Москвы.

Политика МИД России рекомендовал воздержаться от поездок в Грузию МИД России выразил озабоченность ситуацией в Грузии и рекомендует гражданам России воздержаться от поездок в страну в интересах их личной безопасности, следует из заявления ведомства.

Гаджеты Intel готовит снижение цен на настольные процессоры Исторически Intel всегда предлагала свои процессоры по более высоким ценам, а на появление процессоров AMD, предлагающих более выгодное сочетание цены и производительности, отвечала не уценкой, а улучшением характеристик своих продуктов.

Армия и оружие Трамп одобрил удар по Ирану, но потом резко отменил Президент Трамп одобрил военные удары по Ирану в отместку за сбитый утром в четверг разведывательного беспилотника США в районе Оманского залива, но отказался от ракетного запуска, сообщают американские СМИ.

Театры Теодор Курентзис покидает Пермский театр оперы и балета Теодор Курентзис уходит с поста художественного руководителя Пермского театра оперы и балеты. Об этом сообщили в пресс-службе театра.

Происшествия Избитых и покусанных матерью детей госпитализировали в Петербурге Два мальчика поступили с укусами, побоями и высокой температурой. По их словам, над детьми издевалась мать.

Политика В Кремле назвали русофобской провокацией протесты в Тбилиси Прошедшие 20 июня протесты в Тбилиси являются не чем иным, как русофобской провокацией, это вызывает серьезную обеспокоенность в Кремле, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Политика Дело журналиста Ивана Голунова стало следствием войны силовиков Напомним, журналиста "Медузы" Ивана Голунова обвинили в сбыте наркотиков, затем обвинения сняли. Выяснилось, что наркотики ему подбросили.

Общество МВД предложило расширить полномочия инспекторов ДПС Представители МВД обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях, касающиеся, в том числе, расширения полномочий инспекторов ГАИ.

Футбол Фернандеш может остаться в «Локомотиве» Фернандеш выступает за "Локомотив" с лета 2014 года.

Происшествия МВД нашло нарушения в работе задержавших Голунова полицейских 13 июня в связи с делом Голунова были уволены два генерала МВД – начальник УВД по ЗАО Москвы Андрей Пучков и начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрий Девяткин.

Общество Раскрыта смертельная опасность долгого рабочего дня 42 542 человек работали больше 10 часов, а 14 481 имели долгий рабочий день в течение более десяти лет.

Наука Обнаружены самые ранние признаки болезни Паркинсона Ученым из Великобритании удалось обнаружить зачатки болезни, которые происходят в мозге пациента задолго до внешних признаков, пишет EurekAlert.

Авто Продажи кроссоверов SsangYong в России окончательно прекращены На российском автомобильном рынке завершились продажи кроссоверов марки SsangYong.

Политика На Украине заявили об угрозе потери страной газотранспортной системы Бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала NewsOne заявил, что в случае потери страной газотранспортной системы (ГТС), Киев ждёт «югославский сценарий».

Авто УАЗ готовит семейный внедорожник на базе УАЗ «Профи» Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на пятиместную версию модели УАЗ-1288 накануне появилось в открытой базе Росстандарта.

Политика Россия разрешила ввозить запрещенные товары с Украины Россия временно разрешила ввозить с Украины некоторые товары, которые попали под запрет в качестве ответа на санкции со стороны Киева.

Футбол Братья Березуцкие продолжат работать в «Витессе» Слуцкого 37-летние братья, в конце прошлого года получившие тренерскую лицензию УЕФА категории А, присоединились к российскому тренеру Леониду Слуцкому в Арнеме в качестве стажеров в начале января.

Наука Низкоуглеводная диета помогла при метаболическом синдроме даже без снижения веса Ученые под руководством Паркера Хайда (Parker Hyde) из Университета штата Огайо решили проверить, может ли изменение диеты повлиять на метаболический синдром без снижения массы тела.

Музыка Внуки Андрея Макаревича не знают русского языка Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич сообщил, что его внуки, живущие в США, не знают русского языка.

Политика Медведев отметил сближение позиций России и Белоруссии по интеграции Позиции России и Белоруссии по вопросу углубления интеграции сближаются. Об этом заявил российский премьер Дмитрий Медведев.

Происшествия В Кунгуре мужчина изрезал беременную и сбросил ее в овощную яму В Пермском крае тяжелораненая беременная женщина провела в овощной яме двое суток.

Футбол «Спартак» объявил о трансфере футболиста «Ромы» Понсе Московский футбольный клуб «Спартак» подписал контракт с аргентинским нападающим итальянской «Ромы» Эсекьеле Понсе.

Армия и оружие Россия утилизирует единственную подлодку Украины Минобороны России планирует утилизировать украинскую подлодку "Запорожье", доставшейся от ВМС Украины после возвращения Крыма в состав России.