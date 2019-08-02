Происшествия
Суд арестовал фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве ЖуковаТАСС 05:49
Ранее СК предъявил обвинения пяти фигурантам дела о массовых беспорядках (ст. 212 УК РФ) на прошедшей 27 июля несанкционированной акции. Это Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Алексей Миняйло, Самариддин Раджабов и Евгений Коваленко.
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с чего всё началось
Пресненский суд Москвы арестовал пятерых участников митинга 27 июля Ивана Подкопаева, Самариддина Раджабова, Кирилла Жукова, Алексея Миняйло и Егора Жукова.Медиазона03:45
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