Происшествия

Суд арестовал фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве ЖуковаТАСС 05:49

Ранее СК предъявил обвинения пяти фигурантам дела о массовых беспорядках (ст. 212 УК РФ) на прошедшей 27 июля несанкционированной акции. Это Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Алексей Миняйло, Самариддин Раджабов и Евгений Коваленко.
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с чего всё началось

Аресты вместо выборов. Мера пресечения по делу о «массовых беспорядках»

Пресненский суд Москвы арестовал пятерых участников митинга 27 июля Ивана Подкопаева, Самариддина Раджабова, Кирилла Жукова, Алексея Миняйло и Егора Жукова.
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Арестован шестой обвиняемый в «беспорядках» 27 июля

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Арестованы пять участников несогласованной акции в Москве

Москва 2407:25

В Москве арестовали пятого фигуранта по делу о беспорядках

РИА Новости11:58

Студента ВШЭ Егора Жукова арестовали по делу о массовых беспорядках

Новая газета11:15

Суд арестовал шестого обвиняемого в участии в «массовых беспорядках»

Медиазона11:15

Суд арестовал шестого фигуранта дела о массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля

ТАСС11:21

Фигурант «дела 27 июля» Иван Подкопаев арестован до 27 сентября

Интерфакс05:47
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 13:31, Ашберн
Общество

Владелец российского сафари-парка захотел «отдать все немцам» в 1941-м

Владелец частного сафари-парка «Тайган» Олег Зубков заявил, что Сибирь нужно было отдать немцам во время Великой Отечественной войны.
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Общество

Мэрия Москвы согласовала проведение митингов 10 и 11 августа

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Роскачество посоветовало заклеивать камеру и микрофон ноутбука

Со смартфонами ситуация сложнее: даже если запретить ненужным приложениям доступ к камере или микрофону, гаджеты шпионят за владельцами — собирают метаданные, чтобы в дальнейшем использовать их для адресной рекламы каких-либо товаров или услуг.
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Происшествия

СК нашел 134 уклониста от армии среди задержанных на митинге в Москве

Следственный комитет обнаружил среди задержанных на несогласованной акции 27 июля в Москве 134 граждан, уклоняющихся от службы в армии, сообщается на сайте СК.
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«Зенит» объявил о переходе футболиста «Барселоны» Малкома

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Роман Бессонов о том, почему в космических проектах нужна филигранная точность

"Газета.Ru" поговорила с завотделом оптико-физических исследований Института космических исследований (ИКИ) РАН, участником секции по робототехнике в научно-техническом совете "Роскосмоса" Романом Бессоновым об автономных космических аппаратах, космической навигации и будущем космороботов.
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Ларссон не поможет «Спартаку» в матче с «Динамо»

Новичок «Спартака» Джордан Ларссон не сможет принять участие в матче 4-го тура РПЛ с «Динамо».
Обновлено в 12:52
Политика

Лукашенко поручил ускорить интеграцию Белоруссии с Россией

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко поручил правительству повлиять на ускорение согласования программы действий по углублению интеграции с Россией, заявил премьер-министр Белоруссии Сергей Румас.
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Политика

Путин упростил украинцам жизнь в России

Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий, в частности, выдачу гражданам Украины вида на жительство в РФ.
Обновлено в 12:52
Общество

В Волгограде отмечают День Воздушно-десантных войск

2 августа в России отмечают День ВДВ. В этом году воздушно-десантные войска празднуют свой 89-й день рождения.
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Общество

От кого ждать неприятностей: два знака Зодиака, которые подведут

Читая гороскопы, люди привыкли видеть только похвалы в отношении своего знака.
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Общество

Rammstein прогулялись по Санкт-Петербургу перед концертом

Музыканты рок-группы Rammstein перед концертом на Газпром Арене прогулялись по Санкт-Петербургу, а некоторые даже успели проплыть по Неве.
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Общество

Группы «Браво» и Tequilajazzz опровергли свое участие в фестивале в Москве 3 августа

«Если вы видите афишу фестиваля шашлыка с участием группы «Браво», имейте в виду - 3 августа мы нигде не выступаем!» - написал лидер группы «Браво» Евгений Хавтан в Facebook.
Обновлено в 06:36
Политика

Получивших российские паспорта украинцев вызвали на допросы

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что его ведомство допрашивает жителей Донецкой и Луганской областей, обратившихся за получением российских паспортов.
Обновлено в 11:10
Армия и оружие

Авиация Минобороны потушила лесные пожары на 113 тысячах гектаров

Обновлено в 11:49
Происшествия

Маленькая девочка погибла в аварии на КАД

Обновлено в 08:49
Игры

Alan Wake и For Honor бесплатно раздают в Epic Games Store

Обновлено в 12:24
Армия и оружие

«Туполев» создаст военный транспортник для замены украинского Ан-12

Ожидается, что серийные поставки в войска новых средних транспортных самолетов должны начаться в 2026 году, так как украинские Ан-12 к 2030 году полностью выведут из эксплуатации.
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Гасли показал лучшее время во второй практике в Венгрии, Квят – 10-й

Пилоты "Ред Булла" Пьер Гасли и Макс Ферстаппен заняли два первых места во второй практике "Гран-при Венгрии".
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Политика

МИД опубликовал сообщение о прекращении действия ДРСМД

МИД России официально объявил о прекращении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) со 2 августа 2019 года по инициативе США.
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Армия и оружие

Трамп прокомментировал новые ракетные пуски КНДР

Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, 1 августа, что не считает проблемой запуски в КНДР ракет малой дальности.
Обновлено вчера в 16:47
Общество

Математик объяснила решение рассорившего пользователей сети примера

Завкафедрой математики Российского университета транспорта Людмила Кочнева объяснила правильное решение математического примера, рассорившего пользователей соцсетей.
Обновлено в 13:23
Политика

Кондолиза Райс оценила вероятность вступления Украины в НАТО

По мнению бывшего госсекретаря США Кондолизы Райс, в ближайшее время Украина вряд ли сможет стать членом НАТО, поскольку блок считается консенсусной организацией, передает "Новое время".
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Кино

Стало известно, что покажут студии Disney на фан-выставке D23 Expo 2019

Стало известно, что покажут на предстоящей выставке D23 Expo 2019 такие кинокомпании, как Disney, Pixar, Marvel и Lucasfilm.
Обновлено в 13:08
Политика

Китай ждет от Канады «правильного» решения по аресту финдиректора Huawei

Китай надеется, что канадская сторона как можно скорее "надлежащим образом" урегулирует вопрос с арестом финдиректора компании Huawei Мэн Ваньчжоу, заявил министр иностранных дел КНР Ван И во время встречи с канадской коллегой Христей Фриланд.
Обновлено в 12:57
Армия и оружие

CNN: после выхода из ракетного договора США испытают новую ракету

Обновлено в 09:38
Религия

2 августа православные Твери отмечают Ильин день

Обновлено вчера в 16:26
Здоровье

Минздрав готовит рекомендации по вовлечению сотрудников в ЗОЖ

Минздрав начал готовить для работодателей рекомендации по формированию здорового образа жизни для сотрудников.
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Футбол

Молодёжный состав «Крыльев Советов» проиграл «Локомотиву»

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Глава «Шальке» Теннис призвал финансировать энергетику в Африке: «Тогда африканцы перестанут рубить деревья и делать детей в темноте»

Председатель совета директоров «Шальке» Клеменс Теннис вчера выступил выступил на мероприятии, посвященном предпринимательству, и заявил, что инвестиции в Африку нужны для того, чтобы население континента прекратило вырубать деревья и делать детей в темноте.
Обновлено в 09:57
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