с чего всё началось

Ранее СК предъявил обвинения пяти фигурантам дела о массовых беспорядках (ст. 212 УК РФ) на прошедшей 27 июля несанкционированной акции. Это Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Алексей Миняйло, Самариддин Раджабов и Евгений Коваленко.

Суд арестовал фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве Жукова

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Происшествия СК нашел 134 уклониста от армии среди задержанных на митинге в Москве Следственный комитет обнаружил среди задержанных на несогласованной акции 27 июля в Москве 134 граждан, уклоняющихся от службы в армии, сообщается на сайте СК.

Космос Роман Бессонов о том, почему в космических проектах нужна филигранная точность "Газета.Ru" поговорила с завотделом оптико-физических исследований Института космических исследований (ИКИ) РАН, участником секции по робототехнике в научно-техническом совете "Роскосмоса" Романом Бессоновым об автономных космических аппаратах, космической навигации и будущем космороботов.

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Политика Китай ждет от Канады «правильного» решения по аресту финдиректора Huawei Китай надеется, что канадская сторона как можно скорее "надлежащим образом" урегулирует вопрос с арестом финдиректора компании Huawei Мэн Ваньчжоу, заявил министр иностранных дел КНР Ван И во время встречи с канадской коллегой Христей Фриланд.

Здоровье Минздрав готовит рекомендации по вовлечению сотрудников в ЗОЖ Минздрав начал готовить для работодателей рекомендации по формированию здорового образа жизни для сотрудников.