Происшествия

Суд арестовал фигуранта дела о массовых беспорядках 27 июляРоссийская газета 05:31

Пресненский суд Москвы арестовал одного из фигурантов уголовного дела о массовых беспорядках на несанкционированной акции в центре Москвы 27 июля. Как сообщает ТАСС, мера пресечения была избрана в отношении Ивана Подкопаева. Таким образом ходатайство следователя было удовлетворено.
Читать в источнике
Комментировать16

Подробнее о событии

Фигурант «дела 27 июля» Иван Подкопаев арестован до 27 сентября

Интерфакс05:47

Арестован еще один фигурант дела о незаконной акции в столице

Москва 2405:36

Суд арестовал фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве Жукова

ТАСС05:49

Ивана Подкопаева арестовали

Медиазона05:05

Суд арестовал второго фигуранта дела о беспорядках в Москве 27 июля

РИА Новости05:35

Суд отправил в СИЗО двоих фигурантов дела о массовых беспорядках 27 июля в Москве

Дождь05:07

Пресненский суд Москвы арестовал первого фигуранта дела о массовых беспорядках 27 июля

Эхо Москвы05:30
Показать все источники
Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 05:53, Ашберн
Происшествия

В Бангкоке произошло шесть взрывов

Обновлено в 03:24
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП с автобусом на Ставрополье

По предварительным данным, в ДТП погибли пять человек.
Обновлено в 01:57
Общество

Немецкие байкеры поделились впечатлениями от поездки в Россию

Немецкие байкеры из мотоклуба Dübener Heide, вернувшиеся из поездки по России, поделились восторженными откликами от увиденного.
Обновлено в 04:50
Происшествия

Дикие животные бегут из горящей тайги в Иркутской области

Лесные пожары, бушующие на севере Иркутской области вынуждают спасаться бегством от огня обитающих в тайге дики животных.
Обновлено вчера в 23:20
Наука

Ученые открыли влияние похмелья на мозг

Обновлено в 01:59
Происшествия

ФСБ предотвратила нападение на воинскую часть под Владимиром

Во Владимирской области ФСБ задержала членов террористической ячейки, планировавших нападение на воинскую часть.
Обновлено в 05:17
Здоровье

Россиян ждут проблемы со здоровьем из-за холодного августа

Пожилые россияне и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, могут испытать серьезные проблемы со здоровьем из-за аномально холодной погоды, установление которой синоптики прогнозируют в августе.
Обновлено вчера в 07:06
Теннис

Шарапова прекратит сотрудничество с тренером Хогстедтом

Экс-первая ракетка мира, российская теннисистка Мария Шарапова в ближайшее время прекратит сотрудничество с тренером Томасом Хогстедтом.
Обновлено в 04:39
Происшествия

На Урале в ДТП на трассе M5 сгорели грузовик и легковушка

По данным ГИБДД, водитель Honda скончался на месте происшествия еще до приезда врачей, водитель грузовика госпитализирован.
Обновлено в 05:35
Политика

МИД России опубликовал сообщение о прекращении действия ДРСМД

«2 августа 2019 года по инициативе американской стороны прекращено действие Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединёнными Штатами Америки о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности, подписанного в Вашингтоне 8 декабря 1987 года», — говорится в сообщении на официальном портале правовой информации.
Обновлено в 04:47
Хоккей

Бобровский объяснил, почему называет Панарина Ержаном

Голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский рассказал, как помогал нападающему «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемию Панарину во время их выступления в составе «Коламбус Блю Джекетс», а также объяснил одно из прозвищ новичка «синерубашечников».
Обновлено в 03:31
Футбол

Малком пропустил тренировку «Барселоны»

Вингер "Барселоны" Малком не принимал участие в тренировке, которая прошла 1 августа, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено вчера в 06:23
Происшествия

СК возбудил уголовное дело после нападения на полицейских в Сургуте

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после нападения на полицейских в Сургуте.
Обновлено в 01:05
Общество

Почти 70% россиян согласились с необходимостью жестких мер на акциях

Респондентов информировали, что акция 27 июля не была согласована с московскими властями, а затем им задавали вопрос о том, согласны ли они с мнением, что «в подобных ситуациях власть должна действовать в соответствии с законом, даже если приходится применять жесткие меры».
Обновлено в 05:18
Здоровье

В Петербурге появится Совет по развитию здравоохранения

В Петербурге появится Совет по развитию здравоохранения.
Обновлено вчера в 23:11
Политика

Трамп пригрозил ввести новые пошлины против Китая

Президент США Дональд Трамп в четверг пообещал ввести новые 10-процентные пошлины на импортируемые из Китая товары стоимостью $300 млрд в год.
Обновлено вчера в 14:56
Авто

Renault Duster получил новый мотор

Выпуск двигателей наладили на заводе в румынском городе Питерши. Что касается России, то вряд ли новый мотор появится на нашем рынке.
Обновлено в 01:23
Происшествия

Внучка Роберта Кеннеди скончалась от передозировки наркотиков

22-летняя Сирша Кеннеди-Хилл, внучка бывшего генерального прокурора и сенатора Роберта Кеннеди, младшего брата 35-го президента США Джона Кеннеди умерла в семейном комплексе Кейп-Код, штат Масссачусетс.
Обновлено в 03:00
Экономика

Медведев заявил о «доставших» его манипуляциях с госзакупками

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе совещания о работе по социальному развитию центров экономического роста на Дальнем Востоке заявил, что ситуация с недобросовестными подрядчиками и занижением цен на конкурсах его «достала».
Обновлено вчера в 21:51
Футбол

ФК «Велес» подшутил над Антоном Заболотным из-за переноса матча с «Зенитом-2»

Столичный клуб «Велес», выступающий в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ), пошутил по поводу переноса игры 4-го тура турнира с «Зенитом-2».
Обновлено в 04:05
Общество

Названы регионы с самым большим числом абортов

Больше всего абортов в прошлом году было сделано в Еврейской автономной области, республике Тыва и Сахалинской области, следует из статистического сборника министерства здравоохранения РФ за 2018 год.
Обновлено вчера в 20:49
Политика

Медведев прокомментировал протесты Токио из-за посещения Курил

Протесты японской стороны в связи с посещением российскими чиновниками Курил не вызывают беспокойства у правительства России, заявил Дмитрий Медведев.
Обновлено в 03:01
Политика

Кандолиза Райс: Украина должна «повысить цену» для России, а США ей помогут

"Украина и украинцы могут повысить цену для россиян за то, что они делают", — резюмировала бывший советник президента США, напомнив, что соответствующий нажим заставил СССР вывести войска из Афганистана.
Обновлено в 04:29
Политика

Штабы на лямках. Документы провластных кандидатов в Мосгордуму и их соперников из числа системной оппозиции готовились одной командой специалистов. Расследование «Новой»

Итого Анализ бланков финансовых отчетов кандидатов позволяет с высокой степенью уверенности утверждать, что в Москве на этих выборах действуют несколько координационных центров (" штабов") разного масштаба, одновременно организующих деятельность многих кандидатов от власти и их соперников по избирательным округам.
Обновлено вчера в 14:41
Политика

Трамп вводит новые антироссийские санкции из-за дела Скрипалей

В конце августа 2018 года Вашингтон объявил о введении против РФ пакета санкций, заключающийся в запрете на поставку продукции двойного назначения, экспорте всех любых товаров и технологий, связанных со сферой национальной безопасности США, а также поставок электроники, компонентов и технологий из нефтегазовой отрасли.
Обновлено в 03:27
Общество

Тропические постельные клопы появились в Москве

Обновлено вчера в 22:00
Гаджеты

Хакер назвал лучший способ уберечься от слежки через камеру телефона

Хакер Александр Варской раскритиковал предложение Роскачества заклеивать камеру на телефоне и ноутбуке во избежание слежки.
Обновлено в 05:24
Технологии

В Госдуме оценили рекомендации по безопасному использованию гаджетов

Ранее в Роскачестве дали владельцам мобильных устройств и компьютеров рекомендации, как обезопасить электронику от хакеров.
Обновлено в 04:08
Армия и оружие

СБУ сообщила, что пропавшими без вести в Донбассе числятся 258 человек

Служба безопасности Украины сообщает, что пропавшими без вести за период конфликта на востоке Украины числятся 258 человек.
Обновлено в 03:01
Футбол

«Спартак» объявил о переходе футболиста Ларссона

Московский футбольный клуб "Спартак" объявил о подписании соглашения со шведским нападающим "Норрчёпинга" Йорданом Ларссоном.
Обновлено в 05:02
Как работают Яндекс.Новости?
Московские выборыБольше новостей по теме
Главное