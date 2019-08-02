Происшествия
Суд арестовал фигуранта дела о массовых беспорядках 27 июляРоссийская газета 05:31
Пресненский суд Москвы арестовал одного из фигурантов уголовного дела о массовых беспорядках на несанкционированной акции в центре Москвы 27 июля. Как сообщает ТАСС, мера пресечения была избрана в отношении Ивана Подкопаева. Таким образом ходатайство следователя было удовлетворено.
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Происшествия
В Бангкоке произошло шесть взрывов
Обновлено в 03:24
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП с автобусом на Ставрополье
По предварительным данным, в ДТП погибли пять человек.
Обновлено в 01:57
Общество
Немецкие байкеры поделились впечатлениями от поездки в Россию
Немецкие байкеры из мотоклуба Dübener Heide, вернувшиеся из поездки по России, поделились восторженными откликами от увиденного.
Обновлено в 04:50
Происшествия
Дикие животные бегут из горящей тайги в Иркутской области
Лесные пожары, бушующие на севере Иркутской области вынуждают спасаться бегством от огня обитающих в тайге дики животных.
Обновлено вчера в 23:20
Наука
Ученые открыли влияние похмелья на мозг
Обновлено в 01:59
Происшествия
ФСБ предотвратила нападение на воинскую часть под Владимиром
Во Владимирской области ФСБ задержала членов террористической ячейки, планировавших нападение на воинскую часть.
Обновлено в 05:17
Здоровье
Россиян ждут проблемы со здоровьем из-за холодного августа
Пожилые россияне и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, могут испытать серьезные проблемы со здоровьем из-за аномально холодной погоды, установление которой синоптики прогнозируют в августе.
Обновлено вчера в 07:06
Теннис
Шарапова прекратит сотрудничество с тренером Хогстедтом
Экс-первая ракетка мира, российская теннисистка Мария Шарапова в ближайшее время прекратит сотрудничество с тренером Томасом Хогстедтом.
Обновлено в 04:39
Происшествия
На Урале в ДТП на трассе M5 сгорели грузовик и легковушка
По данным ГИБДД, водитель Honda скончался на месте происшествия еще до приезда врачей, водитель грузовика госпитализирован.
Обновлено в 05:35
Политика
МИД России опубликовал сообщение о прекращении действия ДРСМД
«2 августа 2019 года по инициативе американской стороны прекращено действие Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединёнными Штатами Америки о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности, подписанного в Вашингтоне 8 декабря 1987 года», — говорится в сообщении на официальном портале правовой информации.
Обновлено в 04:47
Хоккей
Бобровский объяснил, почему называет Панарина Ержаном
Голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский рассказал, как помогал нападающему «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемию Панарину во время их выступления в составе «Коламбус Блю Джекетс», а также объяснил одно из прозвищ новичка «синерубашечников».
Обновлено в 03:31
Футбол
Малком пропустил тренировку «Барселоны»
Вингер "Барселоны" Малком не принимал участие в тренировке, которая прошла 1 августа, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено вчера в 06:23
Происшествия
СК возбудил уголовное дело после нападения на полицейских в Сургуте
Следственный комитет России возбудил уголовное дело после нападения на полицейских в Сургуте.
Обновлено в 01:05
Общество
Почти 70% россиян согласились с необходимостью жестких мер на акциях
Респондентов информировали, что акция 27 июля не была согласована с московскими властями, а затем им задавали вопрос о том, согласны ли они с мнением, что «в подобных ситуациях власть должна действовать в соответствии с законом, даже если приходится применять жесткие меры».
Обновлено в 05:18
Здоровье
В Петербурге появится Совет по развитию здравоохранения
В Петербурге появится Совет по развитию здравоохранения.
Обновлено вчера в 23:11
Политика
Трамп пригрозил ввести новые пошлины против Китая
Президент США Дональд Трамп в четверг пообещал ввести новые 10-процентные пошлины на импортируемые из Китая товары стоимостью $300 млрд в год.
Обновлено вчера в 14:56
Авто
Renault Duster получил новый мотор
Выпуск двигателей наладили на заводе в румынском городе Питерши. Что касается России, то вряд ли новый мотор появится на нашем рынке.
Обновлено в 01:23
Происшествия
Внучка Роберта Кеннеди скончалась от передозировки наркотиков
22-летняя Сирша Кеннеди-Хилл, внучка бывшего генерального прокурора и сенатора Роберта Кеннеди, младшего брата 35-го президента США Джона Кеннеди умерла в семейном комплексе Кейп-Код, штат Масссачусетс.
Обновлено в 03:00
Экономика
Медведев заявил о «доставших» его манипуляциях с госзакупками
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе совещания о работе по социальному развитию центров экономического роста на Дальнем Востоке заявил, что ситуация с недобросовестными подрядчиками и занижением цен на конкурсах его «достала».
Обновлено вчера в 21:51
Футбол
ФК «Велес» подшутил над Антоном Заболотным из-за переноса матча с «Зенитом-2»
Столичный клуб «Велес», выступающий в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ), пошутил по поводу переноса игры 4-го тура турнира с «Зенитом-2».
Обновлено в 04:05
Общество
Названы регионы с самым большим числом абортов
Больше всего абортов в прошлом году было сделано в Еврейской автономной области, республике Тыва и Сахалинской области, следует из статистического сборника министерства здравоохранения РФ за 2018 год.
Обновлено вчера в 20:49
Политика
Медведев прокомментировал протесты Токио из-за посещения Курил
Протесты японской стороны в связи с посещением российскими чиновниками Курил не вызывают беспокойства у правительства России, заявил Дмитрий Медведев.
Обновлено в 03:01
Политика
Кандолиза Райс: Украина должна «повысить цену» для России, а США ей помогут
"Украина и украинцы могут повысить цену для россиян за то, что они делают", — резюмировала бывший советник президента США, напомнив, что соответствующий нажим заставил СССР вывести войска из Афганистана.
Обновлено в 04:29
Политика
Штабы на лямках. Документы провластных кандидатов в Мосгордуму и их соперников из числа системной оппозиции готовились одной командой специалистов. Расследование «Новой»
Итого Анализ бланков финансовых отчетов кандидатов позволяет с высокой степенью уверенности утверждать, что в Москве на этих выборах действуют несколько координационных центров (" штабов") разного масштаба, одновременно организующих деятельность многих кандидатов от власти и их соперников по избирательным округам.
Обновлено вчера в 14:41
Политика
Трамп вводит новые антироссийские санкции из-за дела Скрипалей
В конце августа 2018 года Вашингтон объявил о введении против РФ пакета санкций, заключающийся в запрете на поставку продукции двойного назначения, экспорте всех любых товаров и технологий, связанных со сферой национальной безопасности США, а также поставок электроники, компонентов и технологий из нефтегазовой отрасли.
Обновлено в 03:27
Общество
Тропические постельные клопы появились в Москве
Обновлено вчера в 22:00
Гаджеты
Хакер назвал лучший способ уберечься от слежки через камеру телефона
Хакер Александр Варской раскритиковал предложение Роскачества заклеивать камеру на телефоне и ноутбуке во избежание слежки.
Обновлено в 05:24
Технологии
В Госдуме оценили рекомендации по безопасному использованию гаджетов
Ранее в Роскачестве дали владельцам мобильных устройств и компьютеров рекомендации, как обезопасить электронику от хакеров.
Обновлено в 04:08
Армия и оружие
СБУ сообщила, что пропавшими без вести в Донбассе числятся 258 человек
Служба безопасности Украины сообщает, что пропавшими без вести за период конфликта на востоке Украины числятся 258 человек.
Обновлено в 03:01
Футбол
«Спартак» объявил о переходе футболиста Ларссона
Московский футбольный клуб "Спартак" объявил о подписании соглашения со шведским нападающим "Норрчёпинга" Йорданом Ларссоном.
Обновлено в 05:02