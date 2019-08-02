с чего всё началось

Пресненский суд столицы вынес первое решение об аресте в деле на акции 27 июля в Москве. Под стражу до конца сентября помещен Иван Подкопаев, сообщили РБК в пресс-службе суда. Подкопаева арестовали по ст. 212 (массовые беспорядки).

Суд арестовал первого фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве

Происшествия В подмосковном Одинцово произошел пожар на мебельной фабрике На территории мебельной фабрики в Одинцово произошел пожар на втором этаже ангара.

Гаджеты Роскачество посоветовало заклеивать камеру и микрофон ноутбука Со смартфонами ситуация сложнее: даже если запретить ненужным приложениям доступ к камере или микрофону, гаджеты шпионят за владельцами — собирают метаданные, чтобы в дальнейшем использовать их для адресной рекламы каких-либо товаров или услуг.

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Происшествия Кокорин и Мамаев подали прошения об условно-досрочном освобождении Осуждённые футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев подали в суд прошения об условно-досрочном освобождении.

Футбол Шюррле назвал цели на сезон в «Спартаке» Новичок «Спартака» полузащитник Андре Шюррле рассказал, какие цели ставит на нынешний сезон.

Армия и оружие Трамп оценил недавние ракетные испытания в КНДР Ранее Трамп уже заявлял, что США и КНДР не договаривались о том, что Пхеньян прекратит испытания ракет малой дальности.

Общество Почти 70% россиян согласились с необходимостью жестких мер на акциях Респондентов информировали, что акция 27 июля не была согласована с московскими властями, а затем им задавали вопрос о том, согласны ли они с мнением, что «в подобных ситуациях власть должна действовать в соответствии с законом, даже если приходится применять жесткие меры».

Политика Япония заявила об оскорблении японцев из-за визита Медведева на Курилы Визит российского премьера Дмитрия Медведева на Курильские острова наносит ущерб российско-японским отношениям, и Токио заявляет протест против действий Москвы.

Политика Украинцев возмутило фото Зеленского из спортзала Украинских интернет-пользователей разозлил снимок из спортзала, опубликованный президентом Владимиром Зеленским в Instagram.

Театры Армен Джигарханян после долгого перерыва вернулся в театр Армен Джигарханян после длительного перерыва, связанного с болезнью, вернулся в свой театр.

Финансы Рубль снижается к доллару и евро на новостях о санкциях Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на старте торгов в условиях заметного ухудшения внешнего фона из-за обострения торгового конфликта между США и Китаем, а также на информации о введении против России второго пакета санкций из-за отравления в Солсбери.

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Армия и оружие Натовцы поддержали выход США из ДРСМД Союзники США по НАТО полностью поддерживают решение Вашингтона выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Экономика ПФР пересчитает выплаты работающим пенсионерам Пенсионный фонд России с 1 августа начнет перерасчет страховых выплат тем пенсионерам, которые работали в 2018 году.

Происшествия ФСБ предотвратила нападение на воинскую часть под Владимиром Управление ФСБ России по Владимирской области совместно с УФСБ России по Рязанской области пресекли деятельность террористической ячейки, члены которой планировали напасть на войсковую часть.