Происшествия

Суд арестовал первого фигуранта дела о массовых беспорядках в МосквеРБК 05:31

Пресненский суд столицы вынес первое решение об аресте в деле на акции 27 июля в Москве. Под стражу до конца сентября помещен Иван Подкопаев, сообщили РБК в пресс-службе суда. Подкопаева арестовали по ст. 212 (массовые беспорядки).
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с чего всё началось

Аресты вместо выборов. Мера пресечения по делу о «массовых беспорядках»

Пресненский суд Москвы арестовал четверых участников митинга 27 июля Ивана Подкопаева, Самариддина Раджабова, Кирилла Жукова и Алексея Миняйло.
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В Москве арестовали пятого фигуранта по делу о беспорядках

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Суд арестовал шестого обвиняемого в участии в «массовых беспорядках»

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Суд арестовал шестого фигуранта дела о массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля

ТАСС11:21

Фигурант «дела 27 июля» Иван Подкопаев арестован до 27 сентября

Интерфакс05:47
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На территории мебельной фабрики в Одинцово произошел пожар на втором этаже ангара.
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2 августа православные верующие празднуют Ильин день

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Внучка Роберта Кеннеди умерла от передозировки наркотиков

Представительница легендарного семейства Кеннеди скончалась в США от передозировки наркотиков.
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Умерла певица Александра Стрельченко

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Катамадзе отменила концерт в Москве

Грузинская певица Нино Катамадзе отменила концерт в Москве, запланированный на 27 марта 2020 года в концертном зале Vegas City Hall, сообщает РИА Новости.
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Происшествия

В Киеве обрушилась часть пешеходного моста

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Математик объяснила решение озадачившего Сеть примера

Завкафедрой математики РУТ (МИИТ) Людмила Кочнева объяснила, как решить задачку, которая вызвала широкий резонанс в социальных сетях.
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Кокорин и Мамаев подали прошения об условно-досрочном освобождении

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Футбол

Шюррле назвал цели на сезон в «Спартаке»

Новичок «Спартака» полузащитник Андре Шюррле рассказал, какие цели ставит на нынешний сезон.
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Армия и оружие

Трамп оценил недавние ракетные испытания в КНДР

Ранее Трамп уже заявлял, что США и КНДР не договаривались о том, что Пхеньян прекратит испытания ракет малой дальности.
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Почти 70% россиян согласились с необходимостью жестких мер на акциях

Респондентов информировали, что акция 27 июля не была согласована с московскими властями, а затем им задавали вопрос о том, согласны ли они с мнением, что «в подобных ситуациях власть должна действовать в соответствии с законом, даже если приходится применять жесткие меры».
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Украинцев возмутило фото Зеленского из спортзала

Украинских интернет-пользователей разозлил снимок из спортзала, опубликованный президентом Владимиром Зеленским в Instagram.
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Театры

Армен Джигарханян после долгого перерыва вернулся в театр

Армен Джигарханян после длительного перерыва, связанного с болезнью, вернулся в свой театр.
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Финансы

Рубль снижается к доллару и евро на новостях о санкциях

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на старте торгов в условиях заметного ухудшения внешнего фона из-за обострения торгового конфликта между США и Китаем, а также на информации о введении против России второго пакета санкций из-за отравления в Солсбери.
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В Москве появились тропические постельные клопы

Роспотребнадзор заявил об обнаружении в Москве тропических постельных клопов, которые ранее не встречались в европейской части России.
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Лукашенко поручил ускорить согласование интеграции с Россией

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Мэрия Москвы согласовала митинги на проспекте Сахарова 10 и 11 августа

Правительство Москвы согласовало проведение двух митингов 10 и 11 августа на проспекте Академика Сахарова численностью до 100 тысяч человек каждый, сообщил первый заместитель руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Василий Олейник.
Обновлено в 11:28
Армия и оружие

Натовцы поддержали выход США из ДРСМД

Союзники США по НАТО полностью поддерживают решение Вашингтона выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
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Экономика

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Происшествия

ФСБ предотвратила нападение на воинскую часть под Владимиром

Управление ФСБ России по Владимирской области совместно с УФСБ России по Рязанской области пресекли деятельность террористической ячейки, члены которой планировали напасть на войсковую часть.
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