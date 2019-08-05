Пресненский районный суд Москвы отправил в СИЗО еще троих обвиняемых по делу о «массовых беспорядках» 27 июля: Владислава Барабанова, Даниила Конона и Сергея Абаничева. Статус еще одного человека — Сергея Фомина — пока неясен.

с чего всё началось

Пресненский суд Москвы удовлетворил ходатайства Следственного комитета России об аресте Владислава Барабанова, Даниила Конона и Сергея Абаничева, обвиняемых по делу о массовых беспорядках 27 июля. По решению суда они останутся под стражей до 27 сентября.

Финансы Трамп назвал резкое ослабление юаня «валютной манипуляцией» Китая Президент США Дональд Трамп назвал ослабление курса юаня почти до исторического минимума «валютной манипуляцией» со стороны китайских властей и серьезным нарушением.

Экономика Эксперты Титова предсказали рецессию в 2019 году «Учитывая текущую экономическую политику (жесткая налоговая политика и жесткая денежно-кредитная политика) и слабый эффект национальных проектов, техническая рецессия в экономике может быть зафиксирована уже в 2019, а не в 2021 году, как предсказывает Минэкономразвития», — резюмируют эксперты института.

Армия и оружие Генсек НАТО рассказал о сдерживании СССР в годы холодной войны Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал о сдерживании СССР в годы холодной войны и объяснил, почему альянс продолжил существование после роспуска Организации Варшавского договора.

Политика Американцы нашли на Украине соперника Путину Издание перечисляет позитивные первые шаги Зеленского на своем посту, которые якобы подрывают авторитет его российского соперника.

Финансы Курс евро поднялся до 73 рублей В ходе торгов курс евро поднялся до 73 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Политика В Германии ответили на заявление российского МИД о вмешательстве В МИД ФРГ на фоне критики со стороны российского дипведомства немецкого вмешательства во внутрироссийские дела заявили, что обсуждают с Россией ситуацию вокруг протестов в Москве.

Происшествия Семейную пару с маленьким ребенком убили на Кубани Правоохранители в понедельник обнаружили в частном доме в Новопокровском районе Краснодарского края тела хозяина дома, его супруги и их пятилетнего ребенка, возбуждено дело об убийстве, сообщило управление СК по региону.

Армия и оружие Учения украинской авиации в Черном море высмеяли в сети Пользователи соцсетей подвергли критике недавние учения украинских военных по «потоплению» вражеской подводной лодки в Черном море, передает РИА Новости.

Кино Саймон Пегг и Ник Фрост сыграют в сериале об охотниках за привидениями Как передает Variety, Фрост сыграет одного из двух охотников за привидениями, промышляющих исследованиями подземных бункеров, заброшенных больниц и тому подобных локаций на предмет паранормальной активности при помощи самодельной аппаратуры.

Политика Трамп дал указание ввести смертную казнь за массовые убийства Президент США Дональд Трамп дал указание минюсту страны разработать меры по введению смертной казни за массовые убийства.

Гаджеты Samsung представила умные часы Galaxy Watch Active 2 Как и ожидалось, компания Samsung Electronics представила новое поколение своих умных часов — Galaxy Watch Active 2. Galaxy Watch Active 2 предлагаются в двух размерах, с диаметром циферблата 44 мм и 40 мм.

Происшествия Театр «У Никитских ворот» попросил уволить бухгалтера Масляеву Московский театр «У Никитских ворот» попросил столичный Департамент культуры уволить главного бухгалтера Нину Масляеву, которая является фигурантом по делу «Седьмой студии», сообщил художественный руководитель театра Марк Розовский.

Общество Публикуем гороскоп на рабочую неделю с 5 по 9 августа «Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 5 по 9 августа 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Сейчас вы на пике своих возможностей, что обещает успех во многих сферах.

Кино Названы лучшие сериалы этого года Сериал «Чернобыль» получил приз на лучший мини-сериал.

Политика Советник Зеленского заявил о вреде российских соцсетей для украинцев Советник украинского президента Владимира Зеленского Михаил Фёдоров заявил, что не считает целесообразным снятие блокировки с российских социальных сетей, так как их «контент негативно влияет на украинцев».

Политика Глазьев рассказал, чем закончится для Украины интеграция с ЕС Экономист Сергей Глазьев в интервью главному редактору издания Украина.ру Искандеру Хисамову, опубликованном 5 августа, рассказал о плюсах и минусах евроинтеграции Украины "Этот сценарий предполагает реальную интеграцию в Европейский союз, что возможно при условии перехода контроля за основными активами украинской экономики в руки европейских и вообще западных корпораций", — сообщил Глазьев.

Политика Россияне назвали правительство Брежнева лучше современного Россияне относятся к правительству времен Брежнева лучше, чем к тому, что имеется на данный момент, сообщает «Ведомости» со ссылкой на исследование «Левада-центра».

Происшествия В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу Родители утонувших в Черном море в Севастополе спортсменок вылетели на место происшествия.