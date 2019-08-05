Происшествия

Суд арестовал еще троих фигурантов дела о массовых беспорядках 27 июляКоммерсантъ 05:25

Пресненский суд Москвы удовлетворил ходатайства Следственного комитета России об аресте Владислава Барабанова, Даниила Конона и Сергея Абаничева, обвиняемых по делу о массовых беспорядках 27 июля. По решению суда они останутся под стражей до 27 сентября.
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с чего всё началось

Вместо выборов. Новые аресты по делу о «массовых беспорядках»

Пресненский районный суд Москвы отправил в СИЗО еще троих обвиняемых по делу о «массовых беспорядках» 27 июля: Владислава Барабанова, Даниила Конона и Сергея Абаничева. Еще один человек — Сергей Фомин — о задержании которого объявили федеральные телеканалы, объявлен в розыск.
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Арестован девятый фигурант дела о массовых беспорядках 27 июля

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