Пресненский районный суд Москвы отправил в СИЗО еще троих обвиняемых по делу о «массовых беспорядках» 27 июля: Владислава Барабанова, Даниила Конона и Сергея Абаничева. Еще один человек — Сергей Фомин — о задержании которого объявили федеральные телеканалы, объявлен в розыск.

с чего всё началось

Пресненский суд Москвы удовлетворил ходатайства Следственного комитета России об аресте Владислава Барабанова, Даниила Конона и Сергея Абаничева, обвиняемых по делу о массовых беспорядках 27 июля. По решению суда они останутся под стражей до 27 сентября.

Суд арестовал еще троих фигурантов дела о массовых беспорядках 27 июля

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