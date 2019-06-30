Суд в Ростове арестовал бывшую супругу ЦеповязаРИА Новости 10:10

Сотрудники полиции в субботу задержали по подозрению в вымогательстве бывшую супругу осужденного члена банды Цапков Вячеслава Цеповяза Наталью Стришнюю, сообщил ТАСС ее адвокат Эдуард Чургулия.

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В Ростове-на-Дону суд арестовал бывшую супругу одного из лидеров кущевской ОПГ Вячеслава Цеповяза Наталью Стришнюю и ее брата по уголовному делу о вымогательстве 70 миллионов рублей у коммерсанта, сообщил РИА Новости ее адвокат Эдуард Чургулия.

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