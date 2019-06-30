Происшествия
Суд в Ростове арестовал бывшую супругу ЦеповязаРИА Новости 10:10
В Ростове-на-Дону суд арестовал бывшую супругу одного из лидеров кущевской ОПГ Вячеслава Цеповяза Наталью Стришнюю и ее брата по уголовному делу о вымогательстве 70 миллионов рублей у коммерсанта, сообщил РИА Новости ее адвокат Эдуард Чургулия.
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с чего всё началось
Сотрудники полиции в субботу задержали по подозрению в вымогательстве бывшую супругу осужденного члена банды Цапков Вячеслава Цеповяза Наталью Стришнюю, сообщил ТАСС ее адвокат Эдуард Чургулия.ТАССвчера в 15:51
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Обновлено в 04:15
Экономика
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В перечень изделий добавили 14 позиций: «марля медицинская отбеленная хлопчатобумажная», «бинты стерильные и нестерильные марлевые», медицинские маски, перевязочные стерильные пакеты, тампоны, противопролежневые матрацы, абсорбирующее белье (подгузники, пеленки).
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Обновлено в 08:03
Происшествия
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Футболист сборной России и бывший игрок «Спартака» Денис Глушаков 29 июня пополнил состав чеченского «Ахмата» Бело-зеленые подписали контракт с 32-летним полузащитником по схеме «1+1».
Обновлено вчера в 04:21
Происшествия
Наводнение в Иркутской области: подтоплены 28 населенных пунктов
Если 29 июня большая вода заливала 53 населенных пункта в пяти районах, то сейчас их количество значительно уменьшилось.
Обновлено в 01:15
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Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в эфире телеканала «Россия 1» сообщил, что в России начинается производство зенитных ракетных комплексов С-500.
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Стоит отметить, что сегодня у кандидатов в муниципальные депутаты есть последний шанс подать документы в ИКМО Екатерингофское.
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