Происшествия

Суд арестовал экс-следователя ФСБ по подозрению в получении взяткиRT на русском вчера в 15:36

Пресс-секретарь суда Юнона Царёва заявила, что СК предъявил Колбову обвинение в получении взятки в особо крупном размере от бывшего главы ФГУП Издательство «Известия» Эраста Галумова. По информации kp.ru, Колбов и Белоусов были задержаны по подозрению в вымогательстве 65 млн рублей у Галумова.
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ФСБ своих берет

Коммерсантъвчера в 18:39

В Москве арестовали бывшего следователя ФСБ

РИА Новостивчера в 15:11

Появилась аудиозапись переговоров следователей-вымогателей из ФСБ и сына издателя Галумова

Комсомольская правдавчера в 15:43

Бывший следователь ФСБ арестован по подозрению в получении взятки от экс-главы «Известий»

ТАССвчера в 13:57

Двое следователей ФСБ задержаны в Москве по делу о вымогательстве

Интерфаксвчера в 13:13

Суд арестовал бывшего следователя ФСБ по подозрению в получении взятки

РБКвчера в 14:24

Задержаны «оборотни» из ФСБ, вымогавшие взятку биткоинами по делу Галумова

Московский Комсомолецвчера в 09:11
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Общество

Самолет с писателем Дмитрием Быковым вылетел из Уфы в Москву

Обновлено вчера в 13:26
Политика

Пушков прокомментировал угрозу коллапса на Украине без нефти из России

Сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал заявление украинских политиков о возможном коллапсе экономики Украины без поставок российской нефти.
Обновлено вчера в 21:47
Общество

Непогода оставила тысячи жителей Иркутской области без света

В Иркутской области из-за неблагоприятных погодных условий – сильного ветра, мокрого снега, метели — почти 12 тысяч жителей 35 населенных пунктов остались без электроснабжения.
Обновлено вчера в 22:11
Происшествия

В Красноярском крае тушат крупный пожар в жилом доме

В расположенном в Красноярском крае городе Канске возник пожар на кровле пятиэтажного жилого дома.
Обновлено вчера в 22:31
Шоу-бизнес

Зрители концерта в Кремлевском дворце встречали хиты Пугачевой стоя

Во время юбилейного концерта в Кремлевском дворце певица Алла Пугачева исполнила свои шлягеры «Звезда», «Любовь, похожая на сон», «Женщина, которая поет», которые зал встретил, аплодируя стоя.
Обновлено вчера в 05:02
Культура

Русский музей посетили более двух млн человек в 2018 году

Директор Государственного Русского музея Владимир Гусев сообщил, что в 2018 году музей посетили 2 миллиона 192 тысячи человек.
Обновлено вчера в 09:17
Шоу-бизнес

Ушла из жизни вдова Евстигнеева — актриса Цывина

Умерла вдова Евгения Евстигнеева актриса Ирина Цывина. Об этом сообщил актер Станислав Садальский 18 апреля в своем Instagram.
Обновлено вчера в 06:31
Общество

Право на ошибку на экзамене в ГИБДД планируют отменить

ГИБДД планирует отменить право на ошибку при сдаче теоретического экзамена на водительские права, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-центр МВД России.
Обновлено вчера в 20:18
Общество

В России могут появиться частные кладбища

В России могут появиться частные кладбища.
Обновлено в 00:05
Армия и оружие

Франция отправит танки и военных к границам России

Обновлено вчера в 22:39
Общество

Свердловский губернатор за год заработал почти шесть миллионов рублей

Обновлено в 00:55
Происшествия

Появилось видео наезда BMW на пешеходов в центре Петербурга

«Фонтанка» опубликовала видеозапись, на которой запечатлено ДТП с участием автомобиля BMW, сбившего людей на пресечении набережной реки Фонтанки и Невского проспекта.
Обновлено вчера в 14:53
Политика

Медведчук предложил Зеленскому пойти на сделку с Россией

Напомним, 18 апреля премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о введении новых санкций в отношении Украины.
Обновлено в 01:23
Происшествия

Названа новая причина пожара в Нотр-Даме

Обновлено вчера в 16:05
Шоу-бизнес

Вечеринка в дорогом ресторане и танцы до утра: как Валерия опраздновала день рождения

Обновлено вчера в 17:00
Хоккей

Овечкин пытался разобраться с виновником травмы Оши

Александр Овечкин пытался разобраться с ним, но путь преградили судьи. Посмотреть видео эпизода можно в YouTube на канале Sportsnet.
Обновлено вчера в 21:53
Политика

Зеленский высказался о запрете въезда российских артистов на Украину

Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский считает, что запрещать въезд в страну российским артистам нужно избирательно.
Обновлено вчера в 18:50
Авто

Toyota представила новый ProAce City

Компания Toyota выводит на европейский рынок третьего полноправного представителя семейства компактных фургонов – ProAce City.
Обновлено вчера в 11:14
Экономика

Бывший «Дальспецстрой» обещает сдать последний дом, возведенный на деньги дольщиков, в 2020 году

В 2018 году на ГВСУ №6 введена процедура внешнего управления.
Обновлено вчера в 22:32
Политика

Россия и Коста-Рика взаимно отменяют визы с 25 мая

Межправительственное соглашение между Россией и Коста-Рикой о взаимной отмене виз вступит в силу с 25 мая 2019 года.
Обновлено вчера в 14:26
Здоровье

Пропуск завтрака и поздний ужин назвали смертельно опасными

Отсутствие завтрака и ужин перед сном увеличивают вероятность повторного инфаркта и ранней смерти в четыре-пять раз в течение месяца после сердечного приступа, предупредили специалисты Европейского общества кардиологов, ссылаясь на первое исследование, которое оценивало "нездоровые формы поведения у пациентов с острыми коронарными синдромами".
Обновлено в 00:40
Наука

Ученые установили, какое давление снижать не нужно

Как сообщает ToDay News Ufa, в большинстве случаев лекарства не нужны при лечении гипертонии.
Обновлено вчера в 06:48
Космос

В NASA подтвердили вероятность климатической катастрофы

Специалисты американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космоса NASA подтвердили точность полученных недавно данных об угрозе климатической катастрофы вследствие глобального потепления.
Обновлено вчера в 09:03
Политика

На форум «Один пояс, один путь» в Пекин приедут лидеры 37 стран

Во втором форуме "Один пояс, один путь", который пройдет в Пекине 25-27 апреля, будут участвовать 37 лидеров государств и правительств, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 23:58
Авто

Renault Arkana: все модификации кроссовера для России

В базе Росстандарта появилось одобрение типа транспортного средства, выданное Renault Arkana.
Обновлено вчера в 11:19
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Фильм «Матильда» оказался самым убыточным для бюджета

Фильм «Матильда» оказался самым убыточным из тех картин, которые за последние годы получали финансирование из государственного бюджета.
Обновлено вчера в 06:34
Авто

«Бюджетный люкс»: В России появится новое кросс-купе от Geely

Новые кросс-купе Geely FY11 появится в России в 2020 году.
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Обнаружены останки одного из крупнейших хищных млекопитающих на Земле

Ученые обнаружили в музее в Кении останки гигантского ископаемого млекопитающего, обитающего на Земле около 22 миллионов лет назад.
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Политика

Глава ДНР указал на главную помеху установлению мира в Донбассе

Глава провозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин объяснил, что мешает установлению мира в Донбассе.
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Коломойский назвал Порошенко своей марионеткой

В пример он привел национализацию Приватбанка, которую Порошенко, по словам Коломойского, провел вместе с Валерией Гонтаревой, экс-главой Нацбанка Украины.
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Галумов Эраст Александрович
Российский политолог
Российский политолог и экономист, руководитель в blockchein village, издатель и главный редактор журнала «Мир и Политика» и международного журнала на русском и китайском языках «Москва-Пекин. Две страны-одно дело», кандидат экономических наук, доктор политических наук, профессор, автор книг и научных работ в области теории коммуникаций и имиджа государства, член союза писателей России, член международного сообщества писательских союзов, член общественного совета Следственного комитета РФ, Действительный член Академии военных наук, российский учёный и общественный деятель, со-организатор Пекинского Международно Экономического форума BIEF, председатель Правления делового клуба «Москва-Пекин», полковник запаса. 13.02.2018 г. по обвинению в мошенничестве был заключен под стражу по ходатайству Следственного управления ФСБ.
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