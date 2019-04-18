Суд арестовал экс-следователя ФСБ по подозрению в получении взяткиRT на русском 15:36

Пресс-секретарь суда Юнона Царёва заявила, что СК предъявил Колбову обвинение в получении взятки в особо крупном размере от бывшего главы ФГУП Издательство «Известия» Эраста Галумова. По информации kp.ru, Колбов и Белоусов были задержаны по подозрению в вымогательстве 65 млн рублей у Галумова.

Суд арестовал экс-следователя ФСБ по подозрению в получении взятки

Происшествия В московской редакции «Росбалта» прошли обыски Ульянов сообщил, что обыски проводятся якобы в связи с прошлогодним уголовным делом по фактам клеветы в отношении Алишера Усманова со стороны одного из сотрудников агентства.

Происшествия Названа новая причина пожара в Нотр-Даме Причиной пожара в соборе Парижской Богоматери могло стать короткое замыкание.

Политика Зеленский высказался о запрете въезда российских артистов на Украину Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский считает, что запрещать въезд в страну российским артистам нужно избирательно.

Происшествия Ключевой свидетель по делу Кокорина и Мамаева не выходит на связь Александра Поздникавене, являющаяся ключевым свидетелем по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, не выходит на связь с прокурором для дачи показаний в суде.

Авто Hyundai представила в Нью-Йорке новый седан Hyundai Sonata Компания Hyundai представила на автосалоне в Нью-Йорке седан Hyundai Sonata нового поколения.

Политика Кравчук: Не верю, что Путин начнёт войну с Украиной Российские действия на границе с Украиной являются попыткой запугать Киев, заявил бывший украинский президент Леонид Кравчук, передаёт телеканал «112 Украина».

Политика Пушков прокомментировал угрозу коллапса на Украине без нефти из РФ Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление компании "Укрнафта" о грядущем коллапсе экономики Украины после запрета поставок нефти из РФ.

Происшествия Опубликованы кадры наезда BMW на пешеходов в Петербурге Телеканал "Звезда" опубликовал кадры с места ДТП у Аничкова моста в Санкт-Петербурге.

Происшествия Детский санаторий эвакуирован из-за лесного пожара под Благовещенском Более 170 детей эвакуированы из санатория под Благовещенском из-за лесного пожара неподалеку от него, передает РИА "Новости" со ссылкой на главное управление МЧС России по Амурской области.

Авто Названы самые популярные хэтчбеки с пробегом в России Эксперты агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных хэтчбеков с пробегом в России.

Происшествия Житель Брянска случайно сжег 1,5 млн руб. в чайнике Представители Центробанка Брянской области сообщили, в каких случаях можно обменять поврежденные купюры, рассказав историю о том, как местный житель сжег 1,5 млн руб. в чайнике.

Шоу-бизнес Умерла вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина На 56-м году жизни скончалась заслуженная артистка России и вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина.

Наука В сердце жеребенка возрастом 42 тысячи лет сохранилась жидкая кровь В 2018 году во время раскопок на Батагайском термокарстовом котловане (Якутия) сотрудники НИИ прикладной экологии СВФУ и японского Университета Киндай обнаружили тушу жеребенка ископаемой лошади.

Общество Фонтан «Каменный цветок» на ВДНХ запустят в мае Фонтаны «Каменный цветок» и «Дружба народов» запустят на ВДНХ в Москве в первой половине мая, сообщает Newinform со ссылкой на пресс-службу выставочного комплекса.

Армия и оружие Корабли НАТО вошли в Балтийское море Четыре корабля НАТО вошли в Балтийское море, сообщает РИА Новости со ссылкой на российский Национальный центр управления обороной.

Шоу-бизнес Винокур отреагировал на критику юбилейного концерта Пугачевой Юморист, певец и телеведущий Владимир Винокур прокомментировал появившиеся в социальных сетях жалобы на организацию юбилейного концерта Аллы Пугачевой, состоявшийся накануне в Кремле.

Путешествия Россиян в земляках за границей больше всего раздражает любовь к спиртному - исследование Россиян больше всего в поведении земляков на отдыхе за границей раздражает любовь к спиртному, а также недоброжелательность и неумение улыбаться другим, выяснили эксперты интернет-сервиса для путешественников Biletix.

Армия и оружие В первом полете у Ил-112В отказала автоматика Первый полет российского легкого транспортного самолета Ил-112В сопровождался отказом автоматики, сообщил Aviation Explorer главный конструктор «Ил» Николай Таликов.

Политика Зеленский представил будущую президентскую команду Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский назвал членов команды, которые займут посты в администрации президента в случае его победы во втором туре выборов.

Происшествия Наркоторговец спрятал тысячи доз кокаина на кладбище и попался Всего полицейские изъяли 110 тысяч доз кокаина, а также спрятанный в картонной коробке пистолет. В отношении мужчины начали расследование.

Происшествия Глава управления Росавиации арестован по делу о хищении 1 млрд рублей Как сообщила ТАСС представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская, сотрудник Росавиации обвиняется в хищении 1 млрд рублей при заключении контрактов с адвокатами.

Общество Импортозамещение критической важности Директор по маркетингу и системным исследованиям ООО "НТЦ Протей" Владимир Фрейнкман рассказал о решениях отечественной разработки для построения ядра сетей LTE и 5G для нужд критической коммуникации.