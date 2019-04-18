Происшествия

Суд арестовал экс-следователя ФСБ по подозрению в получении взяткиRT на русском 15:36

Пресс-секретарь суда Юнона Царёва заявила, что СК предъявил Колбову обвинение в получении взятки в особо крупном размере от бывшего главы ФГУП Издательство «Известия» Эраста Галумова. По информации kp.ru, Колбов и Белоусов были задержаны по подозрению в вымогательстве 65 млн рублей у Галумова.
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ФСБ своих берет

Коммерсантъ18:39

В Москве арестовали бывшего следователя ФСБ

РИА Новости15:11

Двое следователей ФСБ задержаны в Москве по делу о вымогательстве

Интерфакс13:13

Бывший следователь ФСБ арестован по подозрению в получении взятки от экс-главы «Известий»

ТАСС13:57

Суд арестовал бывшего следователя ФСБ по подозрению в получении взятки

РБК14:24

Появилась аудиозапись переговоров следователей-вымогателей из ФСБ и сына издателя Галумова

Комсомольская правда15:43

Задержаны «оборотни» из ФСБ, вымогавшие взятку биткоинами по делу Галумова

Московский Комсомолец09:11
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Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 22:30, Ашберн
Политика

ВОЗ призвала не принимать антибиотики «для профилактики»

В очень бедных странах, где нет водопроводной воды, чистой воды, иногда женщинам, которые должны родить, дают антибиотики.
Обновлено в 20:54
Политика

Медведев: в России за чертой бедности проживают 19 млн человек

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассказал, что, по последним данным, в России за чертой бедности проживают почти 19 млн человек.
Обновлено вчера в 05:30
Общество

Тёплые и безветренные выходные обещают синоптики в Красноярске

По данным Гидрометцентра, ещё в пятницу, 19 апреля, днём температура будет не выше +3 градусов, а ночью похолодает до -5. Однако уже в субботу, 20 апреля, воздух прогреется до +8 градусов.
Обновлено в 20:24
Политика

Россия прекращает поставки нефти и нефтепродуктов на Украину

Правительство России запрещает экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину.
Обновлено в 06:28
Политика

Зеленский назвал Путина своим врагом

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский считает врагом президента России Владимира Путина.
Обновлено в 04:15
Армия и оружие

Военная прокуратура Ливии выдала ордер на арест Хафтара

Военная прокуратура Ливии в четверг выдала ордер на арест фельдмаршала Халифы Хафтара, командующего наступающей на Триполи Ливийской национальной армии (ЛНА), сообщает правительство национального согласия страны на странице в фейсбуке.
Обновлено в 13:29
Энергетика

Total может инвестировать в СПГ-терминалы в Мурманске и на Камчатке

Французская нефтегазовая компания Total намерена купить 10% в перевалочных пунктах сжиженного природного газа (СПГ) в Мурманске и на Камчатке, строительство которых запланировала компания «НОВАТЭК».
Обновлено в 10:53
Общество

Новый вагон купе покажут вживую на Рижском вокзале Москвы

«Двадцать третьего апреля на Рижском вокзале Москвы состоится презентация нового одноэтажного купейного вагона дальнего следования, выполненного в виде двухвагонного сцепа», - сообщили в РЖД.
Обновлено в 22:24
Армия и оружие

Франция отправит танки и несколько сотен военных к российским границам

Обновлено в 19:10
Политика

Кравчук: Не верю, что Путин начнёт войну с Украиной

Российские действия на границе с Украиной являются попыткой запугать Киев, заявил бывший украинский президент Леонид Кравчук, передаёт телеканал «112 Украина».
Обновлено в 20:16
Шоу-бизнес

Умерла вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина

На 56-м году жизни скончалась заслуженная артистка России и вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина.
Обновлено в 08:32
Общество

ФБК: у жены-пенсионерки Леонида Слуцкого появился третий Bentley

В распоряжении ФБК оказалась расширенная декларация Слуцкого о доходах, которую депутаты сдают в аппарат Госдумы.
Обновлено в 08:57
Наука

Ученые установили, какое давление снижать не нужно

Как сообщает ToDay News Ufa, в большинстве случаев лекарства не нужны при лечении гипертонии.
Обновлено в 06:48
Экономика

В России могут ввести новый экологический налог

Руководитель Росводресурсов Дмитрий Кириллов в беседе с «Российской газетой» заявил, что в настоящее время в правительстве рассматривается идея заменить платежи для предприятий за сбросы неочищенных стоков в водные объекты на экологический налог.
Обновлено вчера в 23:30
Политика

Право на ошибку на экзамене в ГИБДД планируют отменить

ГИБДД планирует отменить право на ошибку при сдаче теоретического экзамена на водительские права, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-центр МВД России.
Обновлено в 20:18
Авто

Названы самые популярные хэтчбеки с пробегом в России

Эксперты агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных хэтчбеков с пробегом в России.
Обновлено в 08:51
Общество

У главы охраны Медведева нашли особняк за миллиард рублей

Обновлено в 13:58
Авто

Почему пал Ford Ross

На предприятии во Всеволожске начали собирать Ford Focus, и спрос на "отечественную" машину оказался ошеломительным: очередь на автомобиль после запуска продаж растянулась на четыре месяца.
Обновлено в 18:39
Экономика

Business Insider собрал 13 «потрясающих» фактов об экономике России

Издание Business Insider собрало 13 «потрясающих» фактов о российской экономике.
Обновлено в 10:26
Общество

Непогода оставила тысячи жителей Иркутской области без света

В Иркутской области из-за неблагоприятных погодных условий – сильного ветра, мокрого снега, метели — почти 12 тысяч жителей 35 населенных пунктов остались без электроснабжения.
Обновлено в 22:11
Гаджеты

«Связной» из-за сбоя продавал iPhone по шесть тысяч рублей

Интернет-магазин «Связной» из-за сбоя программного обеспечения в течение 15 минут продавал смартфоны по сильно заниженной цене, сообщают РИА Новости.
Обновлено в 12:34
Общество

Газификация Южно-Сахалинска разрушает места отдыха горожан

Газификация Южно-Сахалинска разрушает места отдыха горожан.
Обновлено в 19:56
Космос

В Перми испытали новейший ракетный двигатель

Обновлено в 05:42
Футбол

Жена Макеева опубликовала пост в поддержку Кокорина и Мамаева. Очень мощный текст

Светлана Макеева, жена защитника "Сочи" Евгения Макеева в своем Инстаграме поддержала нападающего "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева.
Обновлено в 16:42
Происшествия

Женщина стала жертвой стрельбы в Северной Ирландии

Полиция Северной Ирландии сообщила о стрельбе на северо-западе региона. В результате был убит один человек - 29-летняя женщина.
Обновлено в 21:30
Авто

Hyundai представил в Нью-Йорке новый седан Hyundai Sonata

В рамках мотор-шоу корейская компания представила новое поколение седана Hyundai Sonata.
Обновлено вчера в 11:21
Происшествия

Глава управления Росавиации арестован по делу о хищении

По ходатайству следствия столичный суд арестовал главу управления правового обеспечения и имущественных отношений Росавиации Владимира Мнишко.
Обновлено в 13:03
Шоу-бизнес

Фигуристку Медведеву раскритиковали за откровенный наряд из латекса

Подписчики Медведевой выразили мнение, что наряд фигуристки является чересчур откровенным и вульгарным.
Обновлено в 10:13
Авто

Разгневанная клиентка остановила продажи Mercedes-Benz в Китае

Компания Mercedes-Benz приостановила действие своей франшизы в Китае из-за скандала, связанного с одним из дилерских центров в городе Сиань.
Обновлено вчера в 09:30
Армия и оружие

Корабли НАТО вошли в Балтийское море

Четыре корабля НАТО вошли в Балтийское море, сообщает РИА Новости со ссылкой на российский Национальный центр управления обороной.
Обновлено в 03:19
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Галумов Эраст Александрович
Российский политолог
Российский политолог и экономист, руководитель в blockchein village, издатель и главный редактор журнала «Мир и Политика» и международного журнала на русском и китайском языках «Москва-Пекин. Две страны-одно дело», кандидат экономических наук, доктор политических наук, профессор, автор книг и научных работ в области теории коммуникаций и имиджа государства, член союза писателей России, член международного сообщества писательских союзов, член общественного совета Следственного комитета РФ, Действительный член Академии военных наук, российский учёный и общественный деятель, со-организатор Пекинского Международно Экономического форума BIEF, председатель Правления делового клуба «Москва-Пекин», полковник запаса. 13.02.2018 г. по обвинению в мошенничестве был заключен под стражу по ходатайству Следственного управления ФСБ.
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