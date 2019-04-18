Происшествия
Суд арестовал экс-следователя ФСБ по подозрению в получении взяткиRT на русском 15:36
Пресс-секретарь суда Юнона Царёва заявила, что СК предъявил Колбову обвинение в получении взятки в особо крупном размере от бывшего главы ФГУП Издательство «Известия» Эраста Галумова. По информации kp.ru, Колбов и Белоусов были задержаны по подозрению в вымогательстве 65 млн рублей у Галумова.
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Появилась аудиозапись переговоров следователей-вымогателей из ФСБ и сына издателя Галумова
Комсомольская правда15:43
Задержаны «оборотни» из ФСБ, вымогавшие взятку биткоинами по делу Галумова
Московский Комсомолец09:11
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