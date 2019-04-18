Происшествия

Суд арестовал экс-следователя ФСБ по подозрению в получении взяткиRT на русском вчера в 15:36

Пресс-секретарь суда Юнона Царёва заявила, что СК предъявил Колбову обвинение в получении взятки в особо крупном размере от бывшего главы ФГУП Издательство «Известия» Эраста Галумова. По информации kp.ru, Колбов и Белоусов были задержаны по подозрению в вымогательстве 65 млн рублей у Галумова.
Читать в источнике

Подробнее о событии

ФСБ своих берет

Коммерсантъвчера в 18:39

В Москве арестовали бывшего следователя ФСБ

РИА Новостивчера в 15:11

Появилась аудиозапись переговоров следователей-вымогателей из ФСБ и сына издателя Галумова

Комсомольская правдавчера в 15:43

Бывший следователь ФСБ арестован по подозрению в получении взятки от экс-главы «Известий»

ТАССвчера в 13:57

Двое следователей ФСБ задержаны в Москве по делу о вымогательстве

Интерфаксвчера в 13:13

Суд арестовал бывшего следователя ФСБ по подозрению в получении взятки

РБКвчера в 14:24

Задержаны «оборотни» из ФСБ, вымогавшие взятку биткоинами по делу Галумова

Московский Комсомолецвчера в 09:11
Показать все источники
Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 03:08, Ашберн
Общество

ГИБДД может изменить правила сдачи экзамена на права

ГИБДД планирует лишить права на ошибку при сдаче экзамена на водительские права. Изменения могут коснуться теоретической части.
Обновлено вчера в 23:18
Экономика

Украина оказалась среди самых несчастных экономик мира

Венесуэла в пятый раз подряд стала самой несчастной экономикой мира из-за затяжного кризиса, развернувшегося в стране в последние годы.
Обновлено вчера в 07:16
Политика

Медведчук предложил Зеленскому пойти на сделку с Россией

В случае же отказа Зеленского сотрудничать с Москвой экономика Украины окажется в еще более тяжелом положении.
Обновлено в 01:23
Армия и оружие

Франция отправит танки и сотни солдат к российской границе

Франция отправит почти 300 военнослужащих, 4 танка и 25 боевых машин пехоты на границу Эстонии с Россией.
Обновлено в 01:49
Кино

Посмотрите видеотрибьют памяти Рудольфа Нуреева от российских танцоров

Российские танцоры создали видео, в котором с помощью своих движений рассказали биографию артиста балета Рудольфа Нуреева.
Обновлено 17 апреля в 07:12
Путешествия

Названы российские города с самыми дешевыми отелями

Последнее место в десятке городов с самыми бюджетными отелями занял Омск, где стоимость номера начинается от 960 рублей.
Обновлено вчера в 04:43
Шоу-бизнес

В 55 лет умерла вдова Евгения Евстигнеева, актриса Ирина Цывина

Заслуженная артистка РФ Ирина Цывина скончалась на 56-м году жизни.
Обновлено вчера в 06:03
Шоу-бизнес

Винокур высказался по поводу юбилейного концерта Пугачевой

Юморист и певец Владимир Винокур оценил юбилейный концерт Аллы Пугачевой, состоявшийся в Кремле.
Обновлено вчера в 15:11
Армия и оружие

Стало известно о предложении России избежать ядерной войны с США

Согласно планам российской стороны, страны должны на высшем уровне принять соглашение, в котором было бы зафиксировано намерение государств избегать военной конфронтации и исключить возможность развязывания ядерной войны.
Обновлено вчера в 22:53
Энергетика

В Киеве рассказали об угрозе коллапса без российской нефти

В компании "Укртатнафта" прокомментировали запрет Москвы на экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину и заявили, что это может привести к коллапсу экономики и несет угрозу национальной безопасности.
Обновлено вчера в 12:03
Политика

ЕСПЧ обвинили в «замалчивании» вины Украины по делу MH17

По словам журналиста, немецкий юрист в области авиационного права Эльмар Гимулла, представляющий интересы родственников четырех жертв крушения самолета, еще в 2014 году подал иск в ЕСПЧ, возлагая вину за произошедшее на Киев и требуя многомиллионных компенсаций.
Обновлено вчера в 21:15
Происшествия

Наезд иномарки на пешеходов в Петербурге попал на видео

Момент наезда иномарки на пешеходов в центре Петербурга зафиксировали видеокамеры. В результате происшествия пострадали шесть человек.
Обновлено в 02:23
Транспорт

Минтранс предложил разделить водителей на любителей и профессионалов

Минтранс доработал проект поправок к закону «О безопасности дорожного движения», согласно которым водители будут разделены на любителей и профессионалов, работающих по найму.
Обновлено вчера в 23:28
Политика

Кандидат Порошенко обзванивает украинских избирателей

Штаб действующего украинского руководителя Петра Порошенко освоил новую форму предвыборной кампании – "звонок президента".
Обновлено вчера в 09:28
Энергетика

Total может инвестировать в СПГ-терминалы в Мурманске и на Камчатке

Французская нефтегазовая компания Total намерена купить 10% в перевалочных пунктах сжиженного природного газа (СПГ) в Мурманске и на Камчатке, строительство которых запланировала компания «НОВАТЭК».
Обновлено вчера в 10:53
Происшествия

Во Владивостоке подростки поставили сверстника на колени и избили

Обновлено в 02:28
Общество

В России могут появиться частные кладбища

В России могут появиться частные кладбища.
Обновлено в 00:05
Авто

Renault Arkana: все модификации кроссовера для России

В базе Росстандарта появилось одобрение типа транспортного средства, выданное Renault Arkana.
Обновлено вчера в 11:19
Происшествия

Под Новосибирском сгорело здание администрации сельского совета

Пожар произошел в двухэтажном здании администрации сельского совета В Новосибирской области.
Обновлено вчера в 23:38
Общество

Более 86 миллионов россиян зарегистрировались на портале госуслуг

Более 86 миллионов граждан и 462 тысячи юридических лиц зарегистрировано на едином портале государственных услуг, который является одним из самых популярных государственных сайтов в мире, написал глава Минкомсвязи Константин Носков в колонке для РИА Новости.
Обновлено в 01:27
Политика

Зеленский заявил, что не готов возвращать Донбасс военным путем

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что не готов отдать приказ о военном освобождении Донбасса в случае своей победы на выборах.
Обновлено вчера в 17:25
Экономика

Создание российско-китайского самолета оказалось под угрозой

В конце 2018 г. китайская корпорация COMAC предложила Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) разделить продажи разрабатываемого совместно широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета CR929.
Обновлено вчера в 17:12
Происшествия

Крупный пожар в Канске локализован

В городе Канске Красноярского края локализовано крупное возгорание кровли пятиэтажного жилого дома.
Обновлено в 00:04
Авто

Названы самые популярные хэтчбеки с пробегом в России

Обновлено вчера в 08:51
Космос

В NASA подтвердили вероятность климатической катастрофы

Специалисты американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космоса NASA подтвердили точность полученных недавно данных об угрозе климатической катастрофы вследствие глобального потепления.
Обновлено вчера в 09:03
Теннис

Шарапова снялась с турнира в Штутгарте

Российская теннисистка Мария Шарапова снялась с турнира в Штутгарте, который пройдет c 20 по 28 апреля.
Обновлено вчера в 11:14
Экономика

Business Insider назвал 13 «шокирующих» фактов об экономике России

Американский финансовый портал Business Insider собрал подборку из наиболее "шокирующих" фактов о российской экономике.
Обновлено вчера в 21:12
Здоровье

Пропуск завтрака и поздний ужин назвали смертельно опасными

Обновлено в 00:40
Общество

Писателя Быкова отправили из Уфы в Москву

Писателя и журналиста Дмитрия Быкова, госпитализированного в Уфе, срочно отправили в Москву.
Обновлено вчера в 13:45
Политика

Российские телеканалы покажут дебаты Порошенко и Зеленского

Российские телеканалы покажут дебаты между кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко, которые состоятся 19 апреля.
Обновлено вчера в 07:50
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Галумов Эраст Александрович
Российский политолог
Российский политолог и экономист, руководитель в blockchein village, издатель и главный редактор журнала «Мир и Политика» и международного журнала на русском и китайском языках «Москва-Пекин. Две страны-одно дело», кандидат экономических наук, доктор политических наук, профессор, автор книг и научных работ в области теории коммуникаций и имиджа государства, член союза писателей России, член международного сообщества писательских союзов, член общественного совета Следственного комитета РФ, Действительный член Академии военных наук, российский учёный и общественный деятель, со-организатор Пекинского Международно Экономического форума BIEF, председатель Правления делового клуба «Москва-Пекин», полковник запаса. 13.02.2018 г. по обвинению в мошенничестве был заключен под стражу по ходатайству Следственного управления ФСБ.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное