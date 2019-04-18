Происшествия
Суд арестовал экс-следователя ФСБ по подозрению в получении взяткиRT на русском вчера в 15:36
Пресс-секретарь суда Юнона Царёва заявила, что СК предъявил Колбову обвинение в получении взятки в особо крупном размере от бывшего главы ФГУП Издательство «Известия» Эраста Галумова. По информации kp.ru, Колбов и Белоусов были задержаны по подозрению в вымогательстве 65 млн рублей у Галумова.
Читать в источнике
Оценить48
Подробнее о событии
Показать все источники
Появилась аудиозапись переговоров следователей-вымогателей из ФСБ и сына издателя Галумова
Комсомольская правдавчера в 15:43
Задержаны «оборотни» из ФСБ, вымогавшие взятку биткоинами по делу Галумова
Московский Комсомолецвчера в 09:11
Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 03:08, Ашберн
Общество
ГИБДД может изменить правила сдачи экзамена на права
ГИБДД планирует лишить права на ошибку при сдаче экзамена на водительские права. Изменения могут коснуться теоретической части.
Обновлено вчера в 23:18
Экономика
Украина оказалась среди самых несчастных экономик мира
Венесуэла в пятый раз подряд стала самой несчастной экономикой мира из-за затяжного кризиса, развернувшегося в стране в последние годы.
Обновлено вчера в 07:16
Политика
Медведчук предложил Зеленскому пойти на сделку с Россией
В случае же отказа Зеленского сотрудничать с Москвой экономика Украины окажется в еще более тяжелом положении.
Обновлено в 01:23
Армия и оружие
Франция отправит танки и сотни солдат к российской границе
Франция отправит почти 300 военнослужащих, 4 танка и 25 боевых машин пехоты на границу Эстонии с Россией.
Обновлено в 01:49
Кино
Посмотрите видеотрибьют памяти Рудольфа Нуреева от российских танцоров
Российские танцоры создали видео, в котором с помощью своих движений рассказали биографию артиста балета Рудольфа Нуреева.
Обновлено 17 апреля в 07:12
Путешествия
Названы российские города с самыми дешевыми отелями
Последнее место в десятке городов с самыми бюджетными отелями занял Омск, где стоимость номера начинается от 960 рублей.
Обновлено вчера в 04:43
Шоу-бизнес
В 55 лет умерла вдова Евгения Евстигнеева, актриса Ирина Цывина
Заслуженная артистка РФ Ирина Цывина скончалась на 56-м году жизни.
Обновлено вчера в 06:03
Шоу-бизнес
Винокур высказался по поводу юбилейного концерта Пугачевой
Юморист и певец Владимир Винокур оценил юбилейный концерт Аллы Пугачевой, состоявшийся в Кремле.
Обновлено вчера в 15:11
Армия и оружие
Стало известно о предложении России избежать ядерной войны с США
Согласно планам российской стороны, страны должны на высшем уровне принять соглашение, в котором было бы зафиксировано намерение государств избегать военной конфронтации и исключить возможность развязывания ядерной войны.
Обновлено вчера в 22:53
Энергетика
В Киеве рассказали об угрозе коллапса без российской нефти
В компании "Укртатнафта" прокомментировали запрет Москвы на экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину и заявили, что это может привести к коллапсу экономики и несет угрозу национальной безопасности.
Обновлено вчера в 12:03
Политика
ЕСПЧ обвинили в «замалчивании» вины Украины по делу MH17
По словам журналиста, немецкий юрист в области авиационного права Эльмар Гимулла, представляющий интересы родственников четырех жертв крушения самолета, еще в 2014 году подал иск в ЕСПЧ, возлагая вину за произошедшее на Киев и требуя многомиллионных компенсаций.
Обновлено вчера в 21:15
Происшествия
Наезд иномарки на пешеходов в Петербурге попал на видео
Момент наезда иномарки на пешеходов в центре Петербурга зафиксировали видеокамеры. В результате происшествия пострадали шесть человек.
Обновлено в 02:23
Транспорт
Минтранс предложил разделить водителей на любителей и профессионалов
Минтранс доработал проект поправок к закону «О безопасности дорожного движения», согласно которым водители будут разделены на любителей и профессионалов, работающих по найму.
Обновлено вчера в 23:28
Политика
Кандидат Порошенко обзванивает украинских избирателей
Штаб действующего украинского руководителя Петра Порошенко освоил новую форму предвыборной кампании – "звонок президента".
Обновлено вчера в 09:28
Энергетика
Total может инвестировать в СПГ-терминалы в Мурманске и на Камчатке
Французская нефтегазовая компания Total намерена купить 10% в перевалочных пунктах сжиженного природного газа (СПГ) в Мурманске и на Камчатке, строительство которых запланировала компания «НОВАТЭК».
Обновлено вчера в 10:53
Общество
В России могут появиться частные кладбища
В России могут появиться частные кладбища.
Обновлено в 00:05
Авто
Renault Arkana: все модификации кроссовера для России
В базе Росстандарта появилось одобрение типа транспортного средства, выданное Renault Arkana.
Обновлено вчера в 11:19
Происшествия
Под Новосибирском сгорело здание администрации сельского совета
Пожар произошел в двухэтажном здании администрации сельского совета В Новосибирской области.
Обновлено вчера в 23:38
Общество
Более 86 миллионов россиян зарегистрировались на портале госуслуг
Более 86 миллионов граждан и 462 тысячи юридических лиц зарегистрировано на едином портале государственных услуг, который является одним из самых популярных государственных сайтов в мире, написал глава Минкомсвязи Константин Носков в колонке для РИА Новости.
Обновлено в 01:27
Политика
Зеленский заявил, что не готов возвращать Донбасс военным путем
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что не готов отдать приказ о военном освобождении Донбасса в случае своей победы на выборах.
Обновлено вчера в 17:25
Экономика
Создание российско-китайского самолета оказалось под угрозой
В конце 2018 г. китайская корпорация COMAC предложила Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) разделить продажи разрабатываемого совместно широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета CR929.
Обновлено вчера в 17:12
Происшествия
Крупный пожар в Канске локализован
В городе Канске Красноярского края локализовано крупное возгорание кровли пятиэтажного жилого дома.
Обновлено в 00:04
Авто
Названы самые популярные хэтчбеки с пробегом в России
Обновлено вчера в 08:51
Космос
В NASA подтвердили вероятность климатической катастрофы
Специалисты американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космоса NASA подтвердили точность полученных недавно данных об угрозе климатической катастрофы вследствие глобального потепления.
Обновлено вчера в 09:03
Теннис
Шарапова снялась с турнира в Штутгарте
Российская теннисистка Мария Шарапова снялась с турнира в Штутгарте, который пройдет c 20 по 28 апреля.
Обновлено вчера в 11:14
Экономика
Business Insider назвал 13 «шокирующих» фактов об экономике России
Американский финансовый портал Business Insider собрал подборку из наиболее "шокирующих" фактов о российской экономике.
Обновлено вчера в 21:12
Здоровье
Пропуск завтрака и поздний ужин назвали смертельно опасными
Обновлено в 00:40
Общество
Писателя Быкова отправили из Уфы в Москву
Писателя и журналиста Дмитрия Быкова, госпитализированного в Уфе, срочно отправили в Москву.
Обновлено вчера в 13:45
Политика
Российские телеканалы покажут дебаты Порошенко и Зеленского
Российские телеканалы покажут дебаты между кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко, которые состоятся 19 апреля.
Обновлено вчера в 07:50