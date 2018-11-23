Происшествия

Суд арестовал экс-начальника ЦСКА по делу о взятках
Газета.Ru
10:48

Московский гарнизонный военный суд вынес решение о заключении под стражу бывшего начальника управления Минобороны России по работе с личным составом, экс-главу ЦСКА полковника Михаила Барышева по делу о взятках и хищениях, передает РИА "Новости".
Газета.Ru10:48

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Суд арестовал экс-начальника ЦСКА Барышева по делу о взятках на 23 млн рублей

ТАСС10:33

Суд арестовал экс-начальника ЦСКА Михаила Барышева

Коммерсантъ10:45

Экс-начальник ЦСКА Барышев арестован по делу о взятках

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Суд в Москве арестовал экс-начальника ЦСКА

РБК10:32

Бывшему начальнику управления Вооруженных сил РФ по работе с личным составом инкриминируют взятки на 23 млн рублей

Эхо Москвы07:31

Экс-главу ЦСКА Михаила Барышева обвинили во взятках и хищениях

РИА Новости07:55

Экс-главу ЦСКА арестовали на два месяца по делу о взятках и хищениях

Говорит Москва10:41
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Происшествия

Пожар на складе с ГСМ на северо-западе Москвы потушен

Обновлено в 11:57
Происшествия

Готовившие теракт на Кубке по футболу в Москве отправятся в колонию

К длительным срокам заключения в пятницу приговорил Московский окружной военный суд обвиняемых в подготовке теракта на Кубке конфедераций по футболу (прошел летом 2017 года в РФ).
Обновлено в 11:52
Происшествия

Рэпер Хаски возместит ущерб за порчу машины в Краснодаре

Обновлено в 12:00
Происшествия

В Большом театре опровергли эвакуацию из-за угрозы взрыва

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Число погибших при взрыве на северо-западе Пакистана возросло до 30

Число погибших в результате взрыва в округе Хангу на северо-западе Пакистана возросло до 30, более 40 человек получили ранения, сообщает телеканал Geo TV со ссылкой на источники в службе безопасности.
Обновлено в 10:26
Происшествия

Lexus протаранил бронетранспортер и сгорел под Иркутском

В Иркутской области водитель Lexus GS300 прорвал армейское оцепление и врезался в БТР на скорости 170 километров в час.
Обновлено в 12:01
Происшествия

Грузовой самолет выехал за пределы полосы в аэропорту Нарьян-Мара

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Происшествия

Депутаты связали пытавшегося выпрыгнуть из летящего самолета пассажира

Обновлено в 12:00
Происшествия

В Китае студент напал на учащихся и учителей колледжа

Один человек погиб, еще 11 ранены в результате вооруженного нападения, совершенного в колледже в провинции Юньнань на юго-западе Китая, сообщили местные власти.
Обновлено в 11:32
Происшествия

Мосгорсуд отказался выпустить из СИЗО братьев Магомедовых

Мосгорсуд признал законным продление до февраля ареста владельца группы компаний "Сумма" Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда, обвиняемых в организации преступного сообщества и особо крупных хищениях бюджетных средств, передает корреспондент "Интерфакса".
Обновлено в 11:01
Происшествия

В Петербурге задержали мужчину, который закрасил блокадную надпись

Сотрудники УФСБ и ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали мужчину, которого подозревают в вандализме, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 11:50
Происшествия

В Ярославле водитель иномарки сбил четырёх пешеходов

«Водитель 1994 года рождения за рулём иномарки совершил наезд на четверых пешеходов, которые переходили проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу», — рассказал собеседник агентства.
Обновлено в 11:34
Происшествия

В Саратове призвали к ужесточению контроля над центрами реабилитации

По информации ведомства, сотрудники центров не имели специального медицинского образования, большую их часть составляли лица, ранее проходившие реабилитацию в подобных центрах.
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СК возбудил дело по факту избиения детей скакалкой

Управление СК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбудило уголовное дело против учительницы одной из школ Северодвинска, которая избивала учеников.
Обновлено в 11:31
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Экс-руководителя московского «Яблока» отпустили из полиции

Бывший руководитель московского "Яблока" Сергей Митрохин, ранее задержанный у киноцентра "Соловей" на Красной Пресне, сообщил, что его отпустили из отдела полиции, составив протокол о повторном нарушении правил проведения массовых мероприятий.
Обновлено в 11:32
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Начальник Главного управления по работе с личным составом Вооруженных Сил Российской Федерации, полковник.
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Российский футбольный клуб из Москвы, в прошлом - часть Центрального спортивного клуба Армии. Один из старейших и самых титулованных клубов в постсоветской истории российского футбола, ведущий свою историю от команды ОЛЛС, основанной в 1911 году. Семикратный чемпион СССР, пятикратный обладатель Кубка СССР, шестикратный чемпион России, семикратный обладатель Кубка России и Суперкубка России. Первый российский клуб, выигравший европейский клубный турнир. В 2014 году клуб выиграл чемпионат в пятый раз, и, таким образом, ЦСКА стал первым в российской истории клубом, собравшим оригиналы всех трофеев.
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