Московский гарнизонный военный суд вынес решение о заключении под стражу бывшего начальника управления Минобороны России по работе с личным составом, экс-главу ЦСКА полковника Михаила Барышева по делу о взятках и хищениях, передает РИА "Новости".

Суд арестовал экс-начальника ЦСКА по делу о взятках

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