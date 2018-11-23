Происшествия
Суд арестовал экс-начальника ЦСКА по делу о взятках
Суд арестовал экс-начальника ЦСКА по делу о взяткахГазета.Ru10:48
Московский гарнизонный военный суд вынес решение о заключении под стражу бывшего начальника управления Минобороны России по работе с личным составом, экс-главу ЦСКА полковника Михаила Барышева по делу о взятках и хищениях, передает РИА "Новости".
Газета.Ru10:48
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