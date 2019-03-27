Происшествия
Суд арестовал еще одного фигуранта по делу АбызоваГазета.Ru 14:40
Как отмечается, Русаков был одним из фигурантов уголовного дела о мошенничестве и преступном сообществе, которое было возбуждено против бывшего министра "Открытого правительства" России Михаила Абызова.
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Я готов активно сотрудничать со следствием, чтобы доказать свою невиновность. В случае избрания меры пресечения не связанной с заключением под стражду заверяю, что не скроюсь и не стану угрожать свидетелям и иным участникам уголовного судопроизводства, а также препятствовать расследованию.
— Михаил Абызов, российский политикРоссийская газета 13:09
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Экс-министр Михаил Абызов дал первое после задержания интервью
Экс-министр Открытого правительства Михаил Абызов за решёткой похвалил работу сотрудников ФСБ: «Корректно, уважительно, качественно».
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Директор NASA Джеймс Брайденстайн заявил о намерении американской администрации установить постоянное присутствие США на поверхности Луны.
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Кейн собирается попробовать себя в НФЛ
Нападающий "Тоттенхэма" Гарри Кейн собирается попробовать себя в американском футболе.
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В Великобритании депутаты отвергли все восемь альтернативных вариантов сделки по Brexit.
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Обновлено вчера в 14:25
Происшествия
«Яблоко» заявило об обыске в своем московском отделении
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Обновлено в 11:19
Армия и оружие
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Главный конструктор Государственного машиностроительного конструкторского бюро «Вымпел» имени И. И. Торопова (входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение») Виктор Елецкий в беседе с газетой «Известия» рассказал об уникальности зенитного ракетного комплекса «Тор-М2».
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Обновлено в 10:16
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В аэропорту «Внуково» начата проверка после звонка о минировании
Сотрудники правоохранительных органов проверяют информацию об угрозе взрыва в аэропорте "Внуково" после анонимного сообщения о минировании, сообщил "Интерфаксу" в среду информированный источник.
Обновлено в 11:45