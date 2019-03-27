Суд арестовал экс-министра Михаила Абызова на два месяцаРИА Новости 12:38

Я готов активно сотрудничать со следствием, чтобы доказать свою невиновность. В случае избрания меры пресечения не связанной с заключением под стражду заверяю, что не скроюсь и не стану угрожать свидетелям и иным участникам уголовного судопроизводства, а также препятствовать расследованию.

Басманный суд Москвы арестовал бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве на четыре миллиарда рублей и создании организованного преступного сообщества, передает корреспондент РИА Новости. Бывший чиновник остается под стражей до 25 мая.

Суд арестовал экс-министра Михаила Абызова на два месяца

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