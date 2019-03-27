Происшествия

Суд арестовал экс-министра Михаила Абызова на два месяцаИнтерфакс 12:39

Защитник экс-министра Александр Аснис заявил, что решение суда будет обжаловано. Адвокаты экс-министра просили суд отпустить его под залог в 1 млрд рублей или поместить под домашний арест. Сам Абызов заявлял, что не совершал никаких преступных действий и не собирается скрываться.
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Михаил Абызов
Я готов активно сотрудничать со следствием, чтобы доказать свою невиновность. В случае избрания меры пресечения не связанной с заключением под стражду заверяю, что не скроюсь и не стану угрожать свидетелям и иным участникам уголовного судопроизводства, а также препятствовать расследованию.
— Михаил Абызов, российский политикРоссийская газета 13:09

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