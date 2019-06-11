Суд арестовал экс-главу волгоградского СК по обвинению в терактеРИА Новости 14:07

Лефортовский суд Москвы отправил в СИЗО экс-главу управления Следственного комитета по Волгоградской области Михаила Музраева, задержанного вместе с волгоградским предпринимателем по делу о поджоге дома главы Волгоградской области Андрея Бочарова.

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Лефортовский суд Москвы на два месяца арестовал бывшего руководителя волгоградского управления СК Михаила Музраева по обвинению в теракте, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.

Суд арестовал экс-главу волгоградского СК по обвинению в теракте

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