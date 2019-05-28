Происшествия
Суд арестовал экс-главу Росграницы БезделоваКоммерсантъ вчера в 13:45
Тверской суд Москвы арестовал на два месяца экс-главу Росграницы Дмитрия Безделова, который ранее был осужден за мошенничество при обустройстве государственной границы, сообщает ТАСС.
Читать в источнике
Оценить10
с чего всё началось
Тверской суд Москвы арестовал на два месяца в рамках нового уголовного дела бывшего главу Росграницы Дмитрия Безделова, осужденного ранее на девять лет колонии за мошенничество почти на 500 млн рублей при обустройстве госграницы. Об этом ТАСС сообщили в суде во вторник.ТАССвчера в 12:59
Подробнее о событии
Показать все источники
Осужденный экс-глава Росграницы Безделов арестован по новому делу о мошенничестве
Интерфаксвчера в 14:02
Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 03:02, Ашберн
Общество
Ставропольские выпускники сдают ЕГЭ по математике
Ставропольские одиннадцатиклассники сдают 29 мая ЕГЭ по математике. Это обязательный предмет для получения аттестата.
Обновлено в 02:30
Здоровье
Минздрав ввел новый порядок контроля за лечением онкобольных
Минздрав ввел порядок, ужесточивший контроль за лечением онкобольных.
Обновлено вчера в 22:00
Политика
СМИ назвали дату возвращения Саакашвили на Украину
Народный депутат Александр Онищенко называет другую дату – по его мнению, Саакашвили будет в Киеве в четверг 30 мая.
Обновлено вчера в 11:00
Общество
Роскачество проверило мясной фарш
Фарш прошел проверку по 68 показателям: так, специалисты исследовали его на предмет содержания тяжелых металлов, радионуклидов, фосфатов антибиотиков, а также массовую долю общего белка и жира, внешний вид, запах, консистенцию и степень измельчения продукта.
Обновлено в 02:51
Происшествия
Член сборной РФ по виндсерфингу погиб под «Метеором» в Петербурге
18-летний член сборной России по виндсерфингу Артем Акимов погиб в акватории Финского залива. Спортсмен готовился к первенству мира.
Обновлено вчера в 14:27
Общество
Горничные отелей описали идеальных постояльцев
Портал Business Insider провел анонимные интервью с горничными отелей, которые рассказали, какими они представляют себе идеальных постояльцев.
Обновлено в 01:13
Авто
В Москве подешевели новые кабриолеты
Обновлено вчера в 05:35
Здоровье
Москвичам посоветовали отказаться от мяса и кофе
В жару следует ограничить употребление мяса, кофе и сладких напитков.
Обновлено в 02:10
Общество
Россельхознадзор выступил против тотального запрета на ввоз мяса
Россельхознадзор в целом поддерживает запрет на ввоз в Россию зарубежной мясной и молочной продукции для личных целей, однако не считает, что он должен быть тотальным.
Обновлено в 02:28
Общество
РБК: крупные автоконцерны пожаловались в ФСБ на краснодарских судей
Обновлено вчера в 09:59
Происшествия
В Махачкале устроившую ДТП женщину попытались закидать камнями
"Очевидцы, возмущенные произошедшим, разбили камнями автомобиль виновницы ДТП, подоспевшие сотрудники полиции удержали толпу от самосуда, но несколько камней все же попали в супругов", - указывает МВД.
Обновлено вчера в 13:16
Общество
Роскачество рассказало, как выбрать мороженое
Обновлено вчера в 01:48
Армия и оружие
ВКС получат 20 истребителей Су-35С до конца 2020 года
Воздушно-космические силы (ВКС) России до конца 2020 года получат 20 истребителей поколения 4++ Су-35С.
Обновлено в 02:12
Политика
Обязанности своих заместителей перераспределил губернатор Ростовской области
Губернатор Ростовской области Василий Голубев на время перераспределил обязанности своих заместителей, сообщает правительство региона.
Обновлено в 02:33
Армия и оружие
Вдовы военных, погибших в Сирии, через суд добились выплат наградных
Читинкинский гарнизонный военный суд встал на строну вдов старшего лейтенанта Сергея Елина, сержанта Игоря Михайлова и рядового Дмитрия Вершинина – мужчины погибли в бою в мае прошлого года в Сирии, пишет «Коммерсант».
Обновлено в 02:27
Армия и оружие
В США прекратят обучать турецких пилотов на F-35
Власти США задумались о приостановке тренировок турецких военных летчиков в США на истребители F-35 из-за покупки Анкарой российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400.
Обновлено в 02:56
Здоровье
Андрей Субботин уходит с поста министра здравоохранения
Андрей Субботин занимал пост министра здравоохранения региона с 24 ноября 2017 года.
Обновлено в 00:42
Политика
Причину падения рейтинга Путина назвал глава ВЦИОМ
Глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров прокомментировал падение рейтинга президента России Владимира Путина.
Обновлено в 01:38
Гаджеты
Samsung добавила новые смартфоны в ежемесячную подписку
Компания Samsung объявила о включении новых моделей смартфонов в программу Samsung Forward, которая даёт возможность пользоваться устройствами линейки Galaxy за небольшую ежемесячную плату.
Обновлено вчера в 09:33
Музыка
Группа «Ленинград» выпустила новый клип
Группировка «Ленинград» во главе с бессменным лидером Сергеем Шнуровым выпустила новое музыкальное видео под названием «Кабриолет».
Обновлено вчера в 10:50
Футбол
Погба согласился на понижение зарплаты ради перехода в «Реал»
По данным источника, первым трансфером «Реала» во время летнего межсезонья станет полузащитник «Челси» Эден Азар, а затем сливочные купят Погба.
Обновлено в 02:19
Происшествия
Неизвестный с шилом напал на мужчину на юго-западе Москвы
Неизвестный напал на мужчину в московском районе Солнцево, несколько раз ударив его шилом, сейчас пострадавший в больнице, сообщил ТАСС представитель пресс-службы главка столичной полиции.
Обновлено вчера в 13:55
Культура
Ксения Собчак может стать ведущей телепрограммы на Первом канале
Ксения Собчак может в новом телесезоне стать ведущей проекта Первого канала.
Обновлено вчера в 15:06
Происшествия
Дочь Пирло сбила машина в Турине
Анжела Пирло, дочь экс-полузащитника "Милана", "Ювентуса" и сборной Италии Андреа Пирло, попала под машину в Турине.
Обновлено вчера в 15:50
Общество
Составлен рейтинг самых востребованных профессий в России
Составлен рейтинг самых востребованных профессий в России.
Обновлено в 01:21
Общество
В России предложили ввести «отцовский капитал»
В России может появиться «отцовский капитал».
Обновлено вчера в 21:13
Общество
Во Владивостоке проверили школу, в которой прошел скандальный флешмоб
Обновлено вчера в 22:55
Политика
МИД России вызвал посла Испании
«Послу указано на противоречие слов испанского политика, которые наносят ущерб отношениям между Россией и Испанией, взаимному восприятию двусторонних связей как дружественных, партнерских и взаимовыгодных», — сообщили во вторник, 28 мая, на официальном сайте МИД России.
Обновлено вчера в 13:15
Шоу-бизнес
Няня сына Меган Маркл уволилась после двух недель работы
Обновлено в 02:10
Футбол
Английские «Челси» и «Арсенал» сыграют в Баку в финале Лиги Европы
Английские футбольные клубы "Челси" и "Арсенал" в среду встретятся в финале Лиги Европы, решающий матч второго по значимости еврокубкового турнира пройдет в Баку на Олимпийском стадионе.
Обновлено вчера в 17:25