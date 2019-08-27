Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиСуд арестовал двоих полицейских из Анапы по делу о принуждении к сексу

Суд арестовал двух бывших полицейских из Анапы по громкому делу о принуждении к сексу несовершеннолетней волейболистки, рассказали РИА Новости в среду в краевой прокуратуре.
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с чего всё началось

Полицейские изложили свою версию изнасилования юной спортсменки в Анапе

Вроде как сотрудники полиции застукали спортсменку с молодым человеком в самый интимный момент — на черноморском пляже. По словам потерпевшей, полицейские грозились составить в отношении пары административный протокол. Под этими угрозами волейболистка согласилась заняться сексом с полицейскими.
Московский Комсомолецвчера в 11:58

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В Анапе арестовали двух экс-полицейских, подозреваемых в изнасиловании 17-летней спортсменки

URA.Ru11:56

В Анапе арестованы экс-полицейские, подозреваемые в принуждении несовершеннолетней к сексу

ТАСС11:26

В Анапе арестовали экс-полицейских по делу о принуждении к сексу

RT на русском12:43

Арестованные за насилие над спортсменкой в Анапе полицейские оказались иногородними

Московский Комсомолец11:48

Суд арестовал двоих полицейских из Анапы по делу о принуждении к сексу

РИА Новости12:38

В Анапе арестовали двух полицейских, подозреваемых в насилии над волейболисткой

Life.ru11:35

Арестованы полицейские, подозреваемые в занятии сексом с 17-летней волейболисткой на пляже в Краснодарском крае

Кубанские новости11:51
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Политика

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался приехать в Варшаву на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны, сообщает Rzeczpospolita со ссылкой на источники.
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Пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган утверждает, что руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского освободили из-под стражи в рамках подготовки обмена задержанными между Россией и Украиной.
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Политика

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Госдепартамент объявил в среду об открытии в американском посольстве в Колумбии временного "дипломатического офиса" - отдела по делам Венесуэлы.
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В Киеве арестовали экс-министра здравоохранения Раису Богатыреву

У находящейся под стражей Богатыревой есть право выйти под залог в размере 6 млн грн. Экс-министр юстиции Елена Лукаш рассказала, что залог за бывшего украинского министра внесет депутат Вадим Новинский.
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