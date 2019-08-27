Происшествия
РИА НовостиСуд арестовал двоих полицейских из Анапы по делу о принуждении к сексу
Суд арестовал двух бывших полицейских из Анапы по громкому делу о принуждении к сексу несовершеннолетней волейболистки, рассказали РИА Новости в среду в краевой прокуратуре.
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с чего всё началось
Вроде как сотрудники полиции застукали спортсменку с молодым человеком в самый интимный момент — на черноморском пляже. По словам потерпевшей, полицейские грозились составить в отношении пары административный протокол. Под этими угрозами волейболистка согласилась заняться сексом с полицейскими.Московский Комсомолецвчера в 11:58
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Арестованные за насилие над спортсменкой в Анапе полицейские оказались иногородними
Московский Комсомолец11:48
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Экономика
Медведев рассказал о проекте бюджета на 2020-2022 годы
Премьер-министр Дмитрий Медведев в ближайшее время проведет несколько совещаний по проекту федерального бюджета на 2020-й и плановый период 2021-2022 годов.
РИА Новости 08:30
Здоровье
Власти Подмосковья рассказали о борьбе с курением
В подмосковные кабинеты отказа от курения с начала года обратились более 7,6 тысячи человек, большинство пациентов — мужчины, сообщила министр здравоохранения региона Татьяна Мухтасарова.
Lenta.ru 08:38
Происшествия
В Новосибирске завершили разбор завалов после обрушения стены
Спасатели завершили разбор завалов и аварийно-спасательные работы на месте обрушения стены насосной станции в Новосибирске.
ТАСС 11:21
Политика
Коломойский предложил снять часть санкций с России
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский считает разумным Киеву снять часть санкций с Москвы, введенных из-за ситуации в Донбассе.
Коммерсантъ 04:48
Кино
Вышел трейлер фантастического фильма «Аванпост» с Алексеем Чадовым
Еще в начале этого года уральский режиссер Егор Баранов представил мировую премьеру своего научно-фантастического фильма «Аванпост» на престижном кинофестивале Cinequest в Сан-Хосе.
Телепрограмма 07:47
Религия
Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
Здоровье
Хирург из Нижнего Тагила раскрыл причины увольнения коллег
ИА «Ореанда-Новости» Завотделением хирургии городской клинической больницы №1 в Нижнем Тагиле Юрий Изотеев сообщил, что низкая зарплата не является причиной ухода врачей.
Ореанда-Новости 02:54
Общество
Средние траты россиян на сборы детей к школе за два года выросли вдвое
Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), жители России в среднем тратят или готовы потратить в текущем году на подготовку ребенка к школе 26986 руб. Эта цифра с 2017 года выросла более чем вдвое (тогда средние траты на сбор ребенка в школу составляли 12745 руб.).
РБК 07:49
Финансы
Минэкономразвития представило Россию без сверхдоходов от нефти
По бюджетному правилу дополнительными считаются доходы от продажи нефти дороже $40 за баррель в ценах 2017 года с ежегодной индексацией на 2%. В консервативном прогнозе в 2020-2024 годах экономика РФ потеряет 30,5 трлн рублей.
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Кино
Появился финальный трейлер «Джокера» с Хоакином Фениксом
На канале WBRussia в YouTube появился финальный трейлер «Джокера» с Хоакином Фениксом в главной роли.
Профиль 14:10
Политика
Украинский суд освободил Кирилла Вышинского
Lenta.ru 06:28
Футбол
Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов
Жеребьевка основного раунда турнира состоится 29 августа в Монако. Первые матчи группового этапа состоятся 17 сентября.
ТАСС 16:58
Здоровье
Врачи рассказали об опасности чрезмерного употребления орехов
Эксперты рассказали, какой вред получает организм от чрезмерного употребления орехов.
iReactor 20:54
Политика
Зеленский договорился о встрече «нормандской четверки»
Подготовительная встреча советников глав государств и правительств Германии, Франции, Украины и России пройдет 2 сентября.
Lenta.ru 16:11
Технологии
Поисковикам в России запретят выдавать ссылки на пиратский контент
Поисковые системы в России обяжут подключаться к специальному реестру пиратских ссылок и удалять их в течение шести часов после появления в списке.
Ридус 19:08
Культура
Зачитавшая перед Зеленским рэп певица объяснила поездку в Крым
Украинская певица Алина Паш, прочитавшая рэп перед президентом Владимиром Зеленским на праздновании Дня независимости в Киеве, объяснила свою поездку в Крым после воссоединения полуострова с Россией.
РИА Новости 21:21
Армия и оружие
США поставили Турции условие для возвращения в программу F-35
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Политика
Большинство жителей Донбасса признали ДНР и ЛНР частью Украины
Большинство жителей Донбасса считают, что самопровозглашенные Луганская и Донецкая народные республики (ЛНР и ДНР) относятся к территории Украины.
Lenta.ru 06:00
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Samsung готовит три Galaxy S11 и новый Galaxy Fold
Скорее всего корейская компания готовит более упрощенный вариант Galaxy Fold.
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Политика
Лукашенко отказался ехать в Польшу на годовщину Второй мировой войны
Белорусский президент Александр Лукашенко отказался от приглашения польских властей приехать на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны.
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Демократы расследуют предложение Трампа о саммите G7 на его курорте
Демократы юридического комитета Палаты представителей США заявили, что они будут расследовать предложение президента Дональда Трампа провести в следующем году саммит G7 на принадлежащем ему курорте в штате Флорида.
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Общество
Губернатор Флориды объявил режим ЧП из-за приближения урагана «Дориан»
В США губернатор штата Флорида Рон Де Сантис ввел в среду режим чрезвычайного положения в связи с приближением урагана "Дориан".
Российская газета 18:24
Технологии
Какие трудности связаны с расчисткой частот для 5G в России
"Газета.Ru" опросила экспертов и выяснила, с какими трудностями может столкнуться население страны, если забрать этот диапазон для сетей пятого поколения.
Газета.Ru 02:56
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Обновленный универсал Volvo V90 впервые попал на фото
Фотошпионы впервые заметили и сняли обновлённый универсал Volvo V90.
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Опубликовано видео «плоского штопора» в исполнении Су-57
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Как уже сообщало АСН, "Союз МС-14" после успешного старта 22 августа не смог состыковаться с МКС в субботу 24 августа.
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ИИ поможет подобрать интерьер с фотографий и видео
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Пострадавшая в Турции девочка умерла в больнице
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Экономика
Росстат измерил «невидимую» экономику России
Размер ненаблюдаемой экономики России (теневое и неформальное производство) в 2017 году составил 12,7% ВВП, следует из данных Росстата о национальных счетах в 2014–2018 годах, проанализированных РБК.
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