Происшествия
РИА НовостиСуд арестовал двоих полицейских из Анапы по делу о принуждении к сексу
Суд арестовал двух бывших полицейских из Анапы по громкому делу о принуждении к сексу несовершеннолетней волейболистки, рассказали РИА Новости в среду в краевой прокуратуре.
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с чего всё началось
Вроде как сотрудники полиции застукали спортсменку с молодым человеком в самый интимный момент — на черноморском пляже. По словам потерпевшей, полицейские грозились составить в отношении пары административный протокол. Под этими угрозами волейболистка согласилась заняться сексом с полицейскими.Московский Комсомолецвчера в 11:58
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Арестованные за насилие над спортсменкой в Анапе полицейские оказались иногородними
Московский Комсомолец11:48
Двух анапских полицейских, подозреваемых в принуждении 17-летней к сексу, арестовали на два месяца
Общественное телевидение России11:29
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Богатые российские семьи выстроил по ранжиру журнал Forbes.
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Сенатор из США Майк Ли пока не получил российскую визу
Американский сенатор-республиканец от штата Юта Майк Ли еще не получил визу в Россию, сообщает издание Politico со ссылкой на его представителя.
РИА Новости вчера в 19:01
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В Нижнем Тагиле пять хирургов отозвали заявления об увольнении
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Путин угостил Эрдогана мороженым на МАКС
Президент России Владимир Путин на авиасалоне МАКС в Жуковском угостил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана и всю делегацию мороженым.
Мойка78 вчера в 11:33
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По информации El Chiringuito, «Барселона» собирается представить форварда Неймара в четверг.
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Эрдоган не исключил покупки Су-35 и Су-57 вместо F-35
РИА Новости 18:38
Общество
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Зарубежная органическая продукция может исчезнуть с российского рынка уже в следующем году.
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Общество
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В США губернатор штата Флорида Рон Де Сантис ввел в среду режим чрезвычайного положения в связи с приближением урагана "Дориан".
Российская газета 18:24
Технологии
Российские поисковики не смогут выдавать ссылки на пиратский контент
Благодаря созданным поправкам, у правообладателей появится возможность выбора одобренной Роскомнадзором компании, которая будет вести реестр ссылок на пиратский контент.
Невские Новости 19:19
Кино
Борис Хлебников представит премьеру своего нового сериала в Петербурге
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Религия
Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
Здоровье
На Ставрополье телемедицина помогает точному диагностированию
Одной из первых обсудили тему развития в регионе телемедицины.
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Уточняется, что атаку хуситы провели 28 августа вечером. Удар был нанесён крылатой ракетой.
REGNUM 19:44
Общество
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Известный советский и российский актер театра и кино Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз в возрасте 79 лет.
Толк 04:46
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В Анапе полицейские изнасиловали 17-летнюю волейболистку
Полицейские уволены, на них заведены уголовные дела по ч. 2 ст.133 УК РФ (Понуждение к действиям сексуального характера в отношении несовершеннолетней).
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Изменение позиции России может послужить основанием для возобновления диалога между Тбилиси и Москвой, только в этом случае Грузия будет готова к контактам с РФ.
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Наука
Ученые предрекли исчезновение человечества в 2050 году
Ученые сделали новый прогноз по поводу того, когда человечество полностью исчезнет с лица Земли.
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На борту МКС начались испытания экзоскелета робота «Федора»
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