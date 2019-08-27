Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиСуд арестовал двоих полицейских из Анапы по делу о принуждении к сексу

Суд арестовал двух бывших полицейских из Анапы по громкому делу о принуждении к сексу несовершеннолетней волейболистки, рассказали РИА Новости в среду в краевой прокуратуре.
Читать в источнике
Комментировать138
с чего всё началось

Полицейские изложили свою версию изнасилования юной спортсменки в Анапе

Вроде как сотрудники полиции застукали спортсменку с молодым человеком в самый интимный момент — на черноморском пляже. По словам потерпевшей, полицейские грозились составить в отношении пары административный протокол. Под этими угрозами волейболистка согласилась заняться сексом с полицейскими.
Московский Комсомолецвчера в 11:58

Подробнее о событии

В Анапе арестовали двух полицейских, подозреваемых в насилии над волейболисткой

Life.ru11:35

В Анапе арестовали экс-полицейских по делу о принуждении к сексу

RT на русском12:43

Арестованные за насилие над спортсменкой в Анапе полицейские оказались иногородними

Московский Комсомолец11:48

Суд арестовал двоих полицейских из Анапы по делу о принуждении к сексу

РИА Новости12:38

Арестованы полицейские, подозреваемые в занятии сексом с 17-летней волейболисткой на пляже в Краснодарском крае

Кубанские новости11:51

Двух анапских полицейских, подозреваемых в принуждении 17-летней к сексу, арестовали на два месяца

Общественное телевидение России11:29

Двоих полицейских, подозреваемых в принуждении 17-летней волейболистки к сексу, арестовали

Snob.ru11:44
Показать все источники
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 20:24, Ашберн
Общество

«Вертолеты России» и «Яндекс.Такси» запустят систему аэротакси

Известия 09:14
Экономика

Forbes назвал самые богатые семьи России

Богатые российские семьи выстроил по ранжиру журнал Forbes.
Вести.Ru 04:55
Политика

Сенатор из США Майк Ли пока не получил российскую визу

Американский сенатор-республиканец от штата Юта Майк Ли еще не получил визу в Россию, сообщает издание Politico со ссылкой на его представителя.
РИА Новости вчера в 19:01
Здоровье

В Нижнем Тагиле пять хирургов отозвали заявления об увольнении

Пять хирургов Центральной городской больницы № 1 Нижнего Тагила отозвали заявления об увольнении, сообщил РИА Новости председатель Свердловской областной организации профсоюза работников здравоохранения Сергей Угринов.
РИА Новости 06:19
Политика

Путин угостил Эрдогана мороженым на МАКС

Президент России Владимир Путин на авиасалоне МАКС в Жуковском угостил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана и всю делегацию мороженым.
Мойка78 вчера в 11:33
Технологии

СП усомнилась в эффективности трат Росстата на развитие госстатистики

Отчет о проверке использования средств на развитие системы госстатистики, с которым ознакомилась "РГ", опубликован в очередном Бюллетене Контрольного ведомства.
Российская газета 17:57
Финансы

Минэкономразвития представило Россию без сверхдоходов от нефти

По бюджетному правилу дополнительными считаются доходы от продажи нефти дороже $40 за баррель в ценах 2017 года с ежегодной индексацией на 2%. В консервативном прогнозе в 2020-2024 годах экономика РФ потеряет 30,5 трлн рублей.
Infox.ru 17:46
Футбол

Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов

Жеребьевка основного раунда турнира состоится 29 августа в Монако. Первые матчи группового этапа состоятся 17 сентября.
ТАСС 16:58
Футбол

«Барселона» может представить Неймара в четверг

По информации El Chiringuito, «Барселона» собирается представить форварда Неймара в четверг.
Бомбардир.ру 06:28
Политика

Эрдоган не исключил покупки Су-35 и Су-57 вместо F-35

РИА Новости 18:38
Общество

С российского рынка может исчезнуть импортная органическая продукция

Зарубежная органическая продукция может исчезнуть с российского рынка уже в следующем году.
BFM.ru 10:40
Общество

Губернатор Флориды объявил режим ЧП из-за приближения урагана «Дориан»

В США губернатор штата Флорида Рон Де Сантис ввел в среду режим чрезвычайного положения в связи с приближением урагана "Дориан".
Российская газета 18:24
Технологии

Российские поисковики не смогут выдавать ссылки на пиратский контент

Благодаря созданным поправкам, у правообладателей появится возможность выбора одобренной Роскомнадзором компании, которая будет вести реестр ссылок на пиратский контент.
Невские Новости 19:19
Кино

Борис Хлебников представит премьеру своего нового сериала в Петербурге

Режиссер Борис Хлебников, который известен широкому зрителю по картине «Аритмия», представит в Петербурге сериал под названием «Шторм».
Невские Новости 17:27
Религия

Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы

Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
Здоровье

На Ставрополье телемедицина помогает точному диагностированию

Одной из первых обсудили тему развития в регионе телемедицины.
Ставропольская правда 07:48
Здоровье

Актер Александр Семчев похудел на 100 кг

Sport24.ru 03:31
Шоу-бизнес

Мама Тимати рассказала, как сделала аборт в 16 лет

Сегодня женщина рассказала, как в 16 лет впервые забеременела и пережила аборт.
Lisa.ru 08:14
Армия и оружие

Хуситы ударили крылатой ракетой по аэропорту в Саудовской Аравии

Уточняется, что атаку хуситы провели 28 августа вечером. Удар был нанесён крылатой ракетой.
REGNUM 19:44
Общество

Москвичам повысят минимальную пенсию с 1 сентября

С 1 января 2018 года минимальный размер пенсии в Москве составляет 17,5 тыс. рублей для неработающих пенсионеров.
Известия вчера в 11:26
Происшествия

Отец связал смерть россиянки в Турции с незаконной пересадкой органов

Газета.Ru 19:07
Шоу-бизнес

79-летний Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз

Известный советский и российский актер театра и кино Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз в возрасте 79 лет.
Толк 04:46
Происшествия

В Анапе полицейские изнасиловали 17-летнюю волейболистку

Полицейские уволены, на них заведены уголовные дела по ч. 2 ст.133 УК РФ (Понуждение к действиям сексуального характера в отношении несовершеннолетней).
ВК Пресс вчера в 06:40
Политика

Президент Грузии назвала условия возобновления диалога с Россией

Изменение позиции России может послужить основанием для возобновления диалога между Тбилиси и Москвой, только в этом случае Грузия будет готова к контактам с РФ.
ТАСС 03:42
Наука

Ученые предрекли исчезновение человечества в 2050 году

Ученые сделали новый прогноз по поводу того, когда человечество полностью исчезнет с лица Земли.
ФедералПресс 08:28
Политика

На борту МКС начались испытания экзоскелета робота «Федора»

На борту Международной космической станции начались испытания экзоскелета антропоморфного робота "Федора", сообщается в официальном Twitter робота.
Российская газета 16:55
Политика

Большинство жителей Донбасса признали ДНР и ЛНР частью Украины

Большинство жителей Донбасса считают, что самопровозглашенные Луганская и Донецкая народные республики (ЛНР и ДНР) относятся к территории Украины.
Lenta.ru 06:00
Наука

600 тысяч менструальных циклов помогли уточнить их продолжительность

Пересмотреть временные рамки фаз менструального цикла решили специалисты из компании Natural Cycles под руководством Джонатана Булла (Jonathan Bull): для этого они проанализировали данные о 612613 менструальных циклах, собранных с помощью их приложения для определения фертильности (всего в выборку попали данные 124648 женщин).
N+1 вчера в 11:00
Происшествия

Яшина задержали на выходе из спецприемника после четвертого ареста

Ведомости 07:32
Шоу-бизнес

Лере Кудрявцевой вызвали «Скорую» на «Новой волне»

«Давление скакнуло от жары» — объяснили случившееся друзья Кудрявцевой, срочно вызвавшие ей скорую во время обеда: лицо телеведущей вдруг стало бледным и она начала терять сознание.
Super.ru 09:02
ещё по теме
Главное