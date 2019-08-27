Происшествия
РИА НовостиСуд арестовал двоих полицейских из Анапы по делу о принуждении к сексу
Суд арестовал двух бывших полицейских из Анапы по громкому делу о принуждении к сексу несовершеннолетней волейболистки, рассказали РИА Новости в среду в краевой прокуратуре.
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с чего всё началось
Вроде как сотрудники полиции застукали спортсменку с молодым человеком в самый интимный момент — на черноморском пляже. По словам потерпевшей, полицейские грозились составить в отношении пары административный протокол. Под этими угрозами волейболистка согласилась заняться сексом с полицейскими.Московский Комсомолец27 августа в 11:58
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Арестованы полицейские, подозреваемые в занятии сексом с 17-летней волейболисткой на пляже в Краснодарском крае
Кубанские новостивчера в 11:51
Арестованные за насилие над спортсменкой в Анапе полицейские оказались иногородними
Московский Комсомолецвчера в 11:48
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Общество
В Приморье объявлен режим ЧС из-за паводка
Коммерсантъ вчера в 22:49
Экономика
Объем «секретной» экономики РФ составил почти пять триллионов рублей
«Совершенно секретно»: Россия потратила в 2017 году из бюджета порядка 4,85 триллиона рублей на чувствительные с точки зрения национальной безопасности объекты.
Совершенно секретно вчера в 02:39
Наука
Красное вино улучшает здоровье кишечника и снижает риск ожирения
В дальнейшем учёные хотят провести дополнительное исследование, чтобы выяснить, как на кишечную микробиоту влияет употребление безалкогольного красного вина и сока красного винограда.
Вести.Наука вчера в 08:07
Религия
Сегодня православные отмечают Успение Пресвятой Богородицы
По народным приметам, на Успение начинается бабье лето.
ГТРК Ока вчера в 03:00
Технологии
Поисковикам в России запретят выдавать ссылки на пиратский контент
Поисковые системы в России обяжут подключаться к специальному реестру пиратских ссылок и удалять их в течение шести часов после появления в списке.
Ридус вчера в 19:08
Здоровье
4 мифа о молоке, которые ученые уже разоблачили
«Естественный отбор благоприятствует тем людям, в организме которых сохраняется активность энзима, разлагающего молочный сахар», - констатировала ученый.
MedikForum.ru вчера в 23:47
Политика
Politico: Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине
Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году в соответствии с военным бюджетом США составляет $250 млн.
ТАСС вчера в 22:24
Футбол
«Игроки, на которых мы можем заработать, составляют костяк команды»
В начале недели столичный «Локомотив» оформил очередной трансфер.
Известия вчера в 17:01
Экономика
Forbes опубликовал список богатейших российских семей
Семья Гуцериевых (группа "Сафмар") вновь заняла первое место в списке самых успешных предпринимательских семей в России по версии журнала Forbes, следует из рейтинга, опубликованного в среду на сайте издания.
ТАСС вчера в 04:30
Происшествия
Ан-2 совершил жесткую посадку на подсолнечное поле под Курском
В Курской области самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в поле из-за проблем с двигателем и топливной системой, сообщили РБК в межмуниципальном отделе МВД Льговского района.
РБК вчера в 11:52
Политика
Рогозин предложил Эрдогану отправить турецкого астронавта на МКС
ФАН 27 августа в 09:16
Футбол
В Лиге чемпионов определились все участники группового этапа
В футбольной Лиге чемпионов определились все участники группового этапа.
РБК вчера в 17:36
Происшествия
Пострадавший при обрушении стены в Новосибирске идет на поправку
Пострадавший при обрушении стены реконструируемой насосной станции в Новосибирске рабочий субподрядной организации идет на поправку, его состояние средней степени тяжести, сообщил РИА Новости представитель минздрава региона.
РИА Новости 00:50
Происшествия
Теневого банкира в Москве осудили за кражу у вкладчиков ₽37 млрд
В Москве огласили приговоры в отношении целой группы, проходившей по делу о хищении 37 млрд рублей у вкладчиков девяти банков.
РБК вчера в 22:00
Политика
Лукашенко отказался ехать в Польшу на годовщину Второй мировой войны
Белорусский президент Александр Лукашенко отказался от приглашения польских властей приехать на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны.
BFM.ru вчера в 15:20
Политика
Компании США попросили Трампа отменить новые пошлины на товары из КНР
Свыше 200 компаний по производству обуви направили президенту США Дональду Трампу письмо с просьбой не вводить новые пошлины на товары из Китая, которые должны вступить в силу в воскресенье, 1 сентября.
Известия вчера в 20:03
Армия и оружие
NYT: Иран не может оправиться от кибератаки США
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп одобрил проведение кибератаки Пентагоном против компьютерных систем Иран.
Газета.Ru вчера в 22:58
Происшествия
Число жертв взрыва во Львовской области увеличилось до восьми
В городе Дрогобыч Львовской области спасатели обнаружили тела восьми погибших во время взрыва в жилом доме, сообщили 29 августа в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.
REGNUM 00:28
Экономика
Германия положила глаз на российский мегапроект
Проект ВСМ предусматривает строительство на основе государственно-частного партнерства.
Lenta.ru вчера в 08:54
Армия и оружие
Серийное производство истребителей МиГ-35 запущено в России
Генеральный директор РСК "МиГ" Илья Тарасенко заявил, что серийное производство истребителей МиГ-35 в России запущено, сообщает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:30
Политика
Президент Грузии назвала условия возобновления диалога с Россией
Изменение позиции России может послужить основанием для возобновления диалога между Тбилиси и Москвой, только в этом случае Грузия будет готова к контактам с РФ.
ТАСС вчера в 03:42
Наука
В МФТИ создали устройство, имитирующее биологическую память
В МФТИ разработали очередное устройство, полностью имитирующее биологическую память, сообщает новостное издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 13:56
Общество
Две войны: россияне путают даты Второй мировой и Великой Отечественной
Только треть россиян может правильно назвать дату начала Второй мировой войны, а каждый второй считает, что она началась в 1941 году.
Известия вчера в 17:01
Происшествия
Пострадавшая в Турции 12-летняя девочка из России умерла
В турецкой больнице умерла 12-летняя девочка из России, пострадавшая в бассейне отеля Бодрума.
Журналистская правда вчера в 11:15
Космос
Телескоп «Хаббл» запечатлел процесс гибели звезды
Орбитальная обсерватория «Хаббл» запечатлела процесс смерти звезды в созвездии «Близнецов», сообщает портал Phys.org.
Аргументы и Факты 27 августа в 11:54
Здоровье
Хирурги из Нижнего Тагила вернулись на работу
Для разрешения ситуации со 2 сентября в городскую больницу примут на работу двух новых хирургов, а также направят специалистов из областной больницы и клинических ординаторов.
Телеканал 360° вчера в 03:05
Происшествия
Ночью в Невском районе пожарные тушили горящий Mercedes
Пожар произошел рядом с домом № 8 по Прибрежной улице Невского района.
78.ru 00:39
Происшествия
Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд
Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.
Вести.Ru вчера в 15:02