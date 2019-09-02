Экономика
ИнтерфаксСуд арестовал долю Baring Vostok в банке «Восточный»
В мае суд обязал компанию Evison исполнить соглашение о колл-опционе от 26 августа 2016 года и продать "Финвижн холдингс" Артема Аветисяна 9,99% акций банка "Восточный". Evison выполнила это требование в июне, и Baring Vostok утратил контроль над банком.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 07:14, Вашингтон
Шоу-бизнес
Муж Поклонской сообщил о расставании с ней
Газета.Ru 05:51
Армия и оружие
В США разработали необычный способ сотовой связи на поле боя
Военные многих стран озабочены тем, чтобы сделать ее неотъемлемой частью современного поля боя.
Военное обозрение 06:41
Политика
Умер посол России в Египте Сергей Кирпиченко
Посол России в Египте Сергей Кирпиченко скоропостижно скончался в каирской больнице, сообщили в МИД РФ.
ТАСС 07:00
Происшествия
Подмосковные врачи достали из носа ребенка год назад застрявший шуруп
В подмосковной Клинской городской больнице №3 врачи вытащили из носа пятилетнего ребенка шуруп, который застрял в нем год назад.
Газета.Ru 05:47
Кино
Юрий Дудь выпустил фильм о теракте в Беслане
Известный российский журналист и блогер Юрий Дудь выпустил трехчасовой фильм о теракте в Беслане.
Piter.tv 04:30
Общество
Ураган «Дориан» обрушился на Багамские острова
Отмечается, что ураган обрушился на Илбоу-Кей на островах Абако. По данным специалистов, скорость ветра возросла до 298 километров в час.
Lenta.ru вчера в 14:29
Политика
В Польше обвинили Россию в отсутствии военных репараций от Германии
Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что из-за «решения России» его страна не получила послевоенные репарации от Германии.
RT на русском 05:33
Экономика
Пенсионный фонд хочет изменить механизм выплат накопительных пенсий
По подсчетам специалистов индустрии негосударственных пенсионных фондов, к моменту выхода на пенсию сегодня надо иметь на счету порядка 177 тыс. рублей пенсионных накоплений, чтобы была назначена ежемесячная сумма накопительной выплаты.
Газета.Ru 03:18
Политика
Вице-премьер РФ: «Ангара» не соответствует требованиям Минобороны
По словам заместителя председателя правительства РФ по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрия Борисова, новая ракета "Ангара" не соответствует требованиям Минобороны РФ, которое выступает основным заказчиком этого носителя.
Московский Комсомолец вчера в 19:25
Политика
Зеленский защитил сына от журналистов
Lenta.ru 06:04
Происшествия
Суд арестовал подозреваемого в убийстве двухмесячной дочери в Саратове
Кировский районный суд Саратова арестовал на два месяца мужчину, подозреваемого в убийстве двухмесячной дочери.
Известия 07:10
Финансы
Официальный курс евро снизился на 21 копейку
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 21,21 копейки - до 73,1726 рубля, курс доллара увеличился на 13,38 копейки - до 66,6235 рубля, следует из данных Банка России.
РИА Новости 05:45
Политика
Нового министра образования Украины высмеяли за ошибки в тексте
Lenta.ru вчера в 21:41
Политика
Премьер-министр Грузии подал в отставку
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе объявил об отставке, сообщает «Интерфакс» Вместе с ним полномочия слагают все министры правительства.
Lenta.ru 04:31
Происшествия
Подросток покончил с собой во время школьной линейки в Зеленограде
Подросток совершил самоубийство во время праздничной линейки рядом со школой в Зеленограде, сообщает "Интерфакс".
Российская газета 07:09
Наука
Японские инженеры изобрели роботов-жонглеров
Goroday.ru 07:06
Авто
В Сети показали обновленный Nissan Patrol
В Сети рассекретили экстерьер и интерьер обновленного внедорожника Nissan Patrol 2020 модельного года.
Автоновости дня 05:11
Космос
Ученые, возможно, обнаружили вулканически активный спутник экзопланеты
AstroNews.ru 31 августа в 02:03
Политика
США, Польша и Украина подписали газовое соглашение
Польша, Украина и США договорились о сотрудничестве в сфере поставок природного газа, подписав межправительственное соглашение, передает «РИА Новости».
Rambler News Service 31 августа в 15:25
Общество
На Ямале кальянная предложила школьникам покурить в День знаний
Российская газета 06:11
Экономика
Производители попросили не повышать норму утилизации товаров до 100%
В РАТЭК же указали на то, что техника и электроника требуют как особой системы утилизации, так и специальной системы сбора: товары содержат драгоценные металлы, фракции и т.д. При повышении норматива до 100% бизнес предпочтет устраниться от утилизации, заявили в ассоциации.
РБК вчера в 20:32
Футбол
«Зенит» предлагал «Локомотиву» 45 млн евро за братьев Миранчуков
Стали известны детали переговоров питерского «Зенита» и московского «Локомотива» относительно подписания «сине-бело-голубыми» Алексея и Антона Миранчуков.
Евро-футбол.ру 06:23
Политика
Зеленский поручил отменить мораторий на продажу земли
Президент Украины Владимир Зеленский поручил до 1 октября внести в Верховную раду законопроект о рынке земель сельскохозяйственного назначения и отменить мораторий на продажу земли.
РИА Новости 06:11
Происшествия
Пропавшего на Эльбрусе альпиниста из Череповца нашли живым
Пропавшего на Эльбрусе череповецкого альпиниста нашли живым.
Вести.Ru 06:14
Наука
На Землю обрушилась магнитная буря
Вторая по силе за текущий год магнитная буря зафиксирована по всей Земле, сообщают ученые лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института академии наук.
РИА Новости 05:58