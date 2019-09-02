Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксСуд арестовал долю Baring Vostok в банке «Восточный»

Арест на акции наложен в качестве обеспечительной меры по иску к Evison Holdings Limited (подконтрольна Baring Vostok) и основателю фонда Майклу Калви о взыскании 9,8 млрд рублей убытков, сообщает корреспондент "Интерфакса". Арест наложен на более чем 334 млрд акций банка.
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Суд арестовал долю фонда Калви в капитале банка «Восточный»

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