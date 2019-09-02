Экономика
ИнтерфаксСуд арестовал долю Baring Vostok в банке «Восточный»
В мае суд обязал компанию Evison исполнить соглашение о колл-опционе от 26 августа 2016 года и продать "Финвижн холдингс" Артема Аветисяна 9,99% акций банка "Восточный". Evison выполнила это требование в июне, и Baring Vostok утратил контроль над банком.
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Политика
Путин пообещал рассмотреть вопрос о строительстве больницы в Тулуне
Российский лидер Владимир Путин во время общения с жителями Тулуна пообещал заняться вопросом строительства инфекционной больницы в городе.
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Свободная Пресса 07:52
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Муж Поклонской сообщил о расставании с ней
Экс-руководитель аппарата федерального омбудсмена Иван Соловьев заявил о расставании со своей супругой депутатом Госдумы Натальей Поклонской.
Газета.Ru 05:51
Происшествия
Грузовой поезд сошел с рельсов под Выборгом
В ночь на 2 сентября при отправлении сошел с рельсов грузовой поезд сообщением «Высоцк — Выборг», сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД РФ по Северо-Западному федеральному округу.
МР7.ру 06:16
Авто
Группа ГАЗ представила новую «Газель»
Группа ГАЗ представила новый легкий коммерческий автомобиль «Газель NN».
Ведомости 08:15
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Арбитр матча тульского «Арсенала» и ЦСКА получил «неуд»
Тульские новости 07:14
Политика
Зеленский пообещал рассказать «громкую историю» о партии Медведчука
iReactor вчера в 01:33
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ФАС указала на отсутствие оснований для роста цен на авиабилеты
«ФАС России не оставит без внимания заявления должностных лиц о росте цен на авиабилеты», — пообещали в службе.
Известия 08:21
Политика
Президент Эстонии заявила, что Вторая мировая завершилась в 94-м
Вести.Ru вчера в 13:39
Общество
Ученые рассказали, почему спорить с женщинами бесполезно
Женщины запоминают конкретные детали лучше, чем мужчины, в связи с чем спорить с ними зачастую бесполезно.
Мойка78 вчера в 05:54
Происшествия
Россиян предупредили о новом виде телефонного мошенничества
Министерство юстиции России предупредило население о телефонных мошенниках, которые вымогают деньги под видом государственных адвокатов.
Газета.Ru 07:42
Шоу-бизнес
Жена Андрея Григорьева-Апполонова официально подала на развод
Сегодня стало известно, что в начале августа Мария официально подала заявление на развод.
Вокруг ТВ 01:42
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Россия предложила членам НАТО «добровольный мораторий» по РСМД
Россия предложила странам-членам НАТО присоединиться к добровольному мораторию на размещение ракет средней и меньшей дальности, но пока не получила положительного ответа, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Газета.Ru 08:10
Политика
Космодром Восточный может достроить Минобороны
EastRussia вчера в 21:06
Политика
Нового министра образования Украины высмеяли за ошибки в тексте
Lenta.ru вчера в 21:41
Политика
Брат Асада арестован после требования Путина
Самый богатый человек Сирии и двоюродный брат главы государства Башара Асада Рами Махлуф был арестован.
News.ru вчера в 07:19
Политика
Премьер Украины пообещал добиться роста экономики на 40%
Новый премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что поручил своему правительству обеспечить рост экономики за 5 лет на 40%.
Известия 07:15
Происшествия
Четыре человека погибли в массовом ДТП под Воронежем
Четыре человека погибли, еще двое пострадали при столкновении четырех легковушек и грузовика на федеральной трассе М-4 «Дон» в Павловском районе Воронежской области.
Известия вчера в 19:56
Происшествия
Десять детей госпитализированы после нападения на школу в Китае
На начальную школу в городе Эньши центральной китайской провинции Хубэй было совершено нападение.
РЕН ТВ 07:30
Экономика
В ПФР предложили пересмотреть механизм выплат накопительной пенсии
ПФР предлагает пересмотреть механизм выплат пенсии и назначать накопительную пенсию только тем гражданам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год.
RT на русском вчера в 23:18
Общество
Новый мост в уральском поселке простоял сутки и рухнул
В поселке Филькино Свердловской области мост, строительства которого ждали два года, рухнул спустя сутки после открытия.
Известия 08:02
Происшествия
СК завел дело после гибели мальчика, на которого упала плита в Самаре
По данным следствия, днем 1 сентября с фасада здания Дворца культуры, расположенного в Кировском районе города Самары, облицовочная мраморная плита с высоты 1,5 метра упала на 10-летнего ребёнка.
РИА Новости 07:41
Происшествия
У сбившего ребенка на юге Москвы водителя Porsche не было прав
Инспекторы задержали водителя Porsche Cayenne S, который сбил ребенка на юге Москвы и скрылся с места ДТП.
Вести.Ru 07:16
Политика
Зеленский поручил снять мораторий на продажу земли до 1 декабря
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-брифинга в Киеве поручил Верховной раде отменить земельный мораторий до 1 декабря 2019 года, передает УНИАН.
Rambler News Service 07:04
Политика
Умер посол России в Египте Сергей Кирпиченко
РИА Новости 07:00