Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксСуд арестовал долю Baring Vostok в банке «Восточный»

В мае суд обязал компанию Evison исполнить соглашение о колл-опционе от 26 августа 2016 года и продать "Финвижн холдингс" Артема Аветисяна 9,99% акций банка "Восточный". Evison выполнила это требование в июне, и Baring Vostok утратил контроль над банком.
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Baring Vostok оспорит арест его доли в банке «Восточный»

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Женщины запоминают конкретные детали лучше, чем мужчины, в связи с чем спорить с ними зачастую бесполезно.
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ПФР предлагает пересмотреть механизм выплат пенсии и назначать накопительную пенсию только тем гражданам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год.
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В поселке Филькино Свердловской области мост, строительства которого ждали два года, рухнул спустя сутки после открытия.
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Умер посол России в Египте Сергей Кирпиченко

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