Пакет Evison составляет 41,6% акций банка. "Суд решил наложить арест на акции", - сказал судья. Как сообщил РИА Новости адвокат Evison Holdings Ltd (подконтрольная Baring Vostok) Алексей Артеменко, компания будет обжаловать это решение.

с чего всё началось

Компания Аветисяна ранее после судебного решения получила контроль в банке "Восточный". Банк "Восточный" и его владельцы оказались в центре внимания в феврале после ареста основателя Baring Vostok Майкла Калви и еще пяти человек в рамках уголовного дела о хищении 2,5 миллиарда рублей.

Суд арестовал весь пакет Baring Vostok в банке «Восточный»

Происшествия МВД обыскало поставщика электроники для атомных подлодок Чем занимается ЦНИИ "Электроприбор" Концерн поставляет навигационные комплексы для дизельных и атомных подводных лодок, системы навигации и системы ориентации космических аппаратов.

Общество В Якутске ввели режим ЧС из-за низкого уровня воды в Лене В Якутске введен режим чрезвычайной ситуации из-за низкого уровня воды в реке Лена и угрозы устойчивому водоснабжению.

Происшествия В оренбургском приюте погибли десятки кошек и пострадали волонтёры В Оренбурге погибли более 60 кошек одного из приютов и собака. Кроме того, пострадали три девушки-волонтёра.

Политика Путин прибыл в Иркутскую область Президент Владимир Путин прибыл в Иркутскую область.

Армия и оружие В США заявили об опасности новых технологий в системе ядерного оружия Уорк не исключает пользы от внедрения высоких технологий в военной сфере, но призывает ограничить их применение в системе ядерного контроля.

Происшествия Борисов связал взрыв под Северодвинском с созданием новой техники Риски возникновения происшествий при создании новейших образцов техники невозможно исключить, заявил вице-премьер Юрий Борисов газете «Ведомости», комментируя взрыв на военном полигоне под Северодвинском.

Политика СК проверит заявление журналистки РЕН ТВ о нападении сенатора Мархаева В Следственном комитете России получили заявление журналистки телеканала РЕН ТВ Евгении Могилевской о нападении на нее сенатора от Иркутской области Вячеслава Мархаева.

Шоу-бизнес Беременная Анастасия Решетова вернулась в Россию и готова рожать Инстадива Анастасия Решетова пообещала, что родит ребенка в Москве, и, кажется, сдержит свое слово. На днях звезда вернулась в столицу.

Футбол Олег Кононов: Принимаю это поражение на себя Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов после поражения от "Зенита" (0:1) рассказал на пресс-конференции о вирусе, поразившем его футболистов, и взял на себя вину за неудачу.

Общество В трех штатах США объявлена эвакуация из-за урагана «Дориан» Губернатор Флориды Рон Десантис объявил обязательную эвакуацию в девяти округах штата, в семи - добровольную, следует из заявления, опубликованного на сайте главы региона.

Экономика Производители попросили не повышать норму утилизации товаров до 100% В РАТЭК же указали на то, что техника и электроника требуют как особой системы утилизации, так и специальной системы сбора: товары содержат драгоценные металлы, фракции и т.д. При повышении норматива до 100% бизнес предпочтет устраниться от утилизации, заявили в ассоциации.

Политика Жириновский назвал Польшу виновником Второй мировой войны Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что во всех учебниках истории необходимо указать, что Польша является главным виновником начала Второй мировой войны.

Футбол Сергей Семак отвёл детей на линейку в школу Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отвёл детей на линейку в школу. Короткое видео он выложил на своей странице в Instagram.

Шоу-бизнес Мисс Москва впервые рассказала о разводе с бывшим королем Малайзии Обладательница титула «Мисс Москва — 2015» россиянка Оксана Воеводина впервые прокомментировала развод с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V. О причинах расставания она говорить отказалась.

Происшествия В Беслане почтят память жертв теракта На всей территории Северной Осетии будет объявлена минута молчания по погибшим в результате террористического акта в Беслане в 2004 году.

Политика Польские власти намерены добиться репараций за Вторую мировую войну Польша продолжит требовать от Германии репараций за нанесенный во время Второй мировой войны ущерб после парламентских выборов, которые пройдут 13 октября.

Гаджеты Huawei раскрыла дату официального анонса Mate 30 и Mate 30 Pro Накануне Huawei официально подтвердила дату их анонса — презентация пройдёт 19 сентября в Мюнхене, Германия.

Общество Зиявудин Магомедов собрался построить в СИЗО «Лефортово» спортзал Обвиняемый в растрате, мошенничестве и создании ОПГ бизнесмен Зиявудин Магомедов заявил о готовности вложиться в строительство спортзала в московском следственном изоляторе «Лефортово».

Происшествия В Самаре школьник умер после падения плиты со здания Дворца культуры С облицовочной плиты фасада Дворца культуры с высоты 1-1,5 метра на десятилетнего ребенка обрушилась мраморная плита.