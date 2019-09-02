Компания Аветисяна ранее после судебного решения получила контроль в банке "Восточный". Банк "Восточный" и его владельцы оказались в центре внимания в феврале после ареста основателя Baring Vostok Майкла Калви и еще пяти человек в рамках уголовного дела о хищении 2,5 миллиарда рублей.

с чего всё началось

Арест на акции наложен в качестве обеспечительной меры по иску к Evison Holdings Limited (подконтрольна Baring Vostok) и основателю фонда Майклу Калви о взыскании 9,8 млрд рублей убытков, сообщает корреспондент "Интерфакса". Арест наложен на более чем 334 млрд акций банка.

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