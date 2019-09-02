Экономика
ИнтерфаксСуд арестовал долю Baring Vostok в банке «Восточный»
Арест на акции наложен в качестве обеспечительной меры по иску к Evison Holdings Limited (подконтрольна Baring Vostok) и основателю фонда Майклу Калви о взыскании 9,8 млрд рублей убытков, сообщает корреспондент "Интерфакса". Арест наложен на более чем 334 млрд акций банка.
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с чего всё началось
Компания Аветисяна ранее после судебного решения получила контроль в банке "Восточный". Банк "Восточный" и его владельцы оказались в центре внимания в феврале после ареста основателя Baring Vostok Майкла Калви и еще пяти человек в рамках уголовного дела о хищении 2,5 миллиарда рублей.РИА Новости02:52
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Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 04:09, Вашингтон
Политика
Жириновский назвал Польшу виновником Второй мировой войны
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что во всех учебниках истории необходимо указать, что Польша является главным виновником начала Второй мировой войны.
РБК вчера в 23:32
Экономика
ПФР предложил изменить механизм выплат накопительной пенсии
Если задуманное будет реализовано, доля выходящих на пенсию россиян, которые получат накопительную пенсию в виде единовременной выплаты, возрастет.
Российская газета вчера в 21:32
Общество
В Сети появилось видео урагана «Дориан» на Багамских островах
Издание Bahamas Press опубликовало на своей странице в Twitter-аккаунте видео урагана «Дориан», обрушившегося ранее на побережье Багамских островов.
РБК вчера в 20:30
Политика
Польские власти намерены добиться репараций за Вторую мировую войну
Польша продолжит требовать от Германии репараций за нанесенный во время Второй мировой войны ущерб после парламентских выборов, которые пройдут 13 октября.
Газета.Ru 02:45
Политика
Продавщица мороженого рассказала про вторую встречу с Путиным на МАКСе
Как пишет РБК, позже представители СМИ обратили внимание, что президентов обслуживала та же продавщица, которая продавала Путину мороженое на МАКСе в 2017 году.
Давыдов.Индекс вчера в 07:51
Хоккей
«Авангард» переиграл ЦСКА в матче за Кубок Открытия
"Авангард" и ЦСКА открыли новый сезон КХЛ, разыграв Кубок Открытия 2019 года.
LiveResult.Ru вчера в 12:59
Финансы
ЦБ Китая опустил курс юаня до минимума с 2008 года
Народный банк Китая понизил курс юаня на 4 базисных пункта до 7,0883 юаня за $1, сообщает ТАСС По данным статистики, это минимальное значение китайской валюты с 13 марта 2008 года.
Газета.Ru 01:57
Происшествия
Экс-игроки сборной России подали иск к МВД в размере 123 млн рублей
Общая сумма коллективного иска превышает 123 млн рублей.
Газета.Ru 03:34
Недвижимость
Новые станции метро в Москве стали самыми дешевыми по стоимости жилья
Новые станции метро, открытые в Москве за последний год, оказались в десятке самых дешевых по стоимости расположенных рядом квартир.
РБК 03:43
Происшествия
В Самаре школьник умер после падения плиты со здания Дворца культуры
С облицовочной плиты фасада Дворца культуры с высоты 1-1,5 метра на десятилетнего ребенка обрушилась мраморная плита.
РИА Новости вчера в 12:47
Политика
Минобороны могут подключить к строительству космодрома Восточный
Военно-строительная публично-правовая компания, которая создаётся Министерством обороны России, может стать одним из подрядчиков при строительстве космодрома Восточный.
RT на русском 02:42
Игры
В Warframe добавили возможность играть на гитаре
Недавнее обновление Saint of Altra ввело в Warframe местную гитару под названием шазин.
Игромания.ру вчера в 13:33
Шоу-бизнес
Жена рыжего из «Иванушек» подала на развод
Жена солиста группы "Иванушки International" Андрея Григорьева-Апполонова Марина Банкова подала на развод.
Газета.Ru 03:26
Транспорт
Станции Фрунзенского радиуса метро в Петербурге откроют 5 сентября
ТАСС 31 августа в 17:25
Экономика
ЦБ предложил передать правительству функции в сфере техосмотра машин
«Мерой, направленной на недопущение дестабилизации рынка техосмотра и, как следствие, рынка ОСАГО, является передача функций РСА в сфере техосмотра правительству», – уточнили в пресс-службе ЦБ.
Ведомости вчера в 19:56
Политика
Нового министра образования Украины высмеяли за ошибки в тексте
Lenta.ru вчера в 21:41
Армия и оружие
Индийские летчики испытали российский истребитель МиГ-35
Новейший российский многоцелевой истребитель МиГ-35 станет одним из конкурсантов объявленного индийским минобороны тендера.
Военное дело вчера в 06:09
Политика
Путин прибыл в Иркутскую область
Ранее стало известно, что Путин 2 сентября совершит рабочую поездку в Иркутскую область, где ознакомится с ходом восстановительных работ после паводка.
RT на русском 03:59
Политика
Президент Молдавии прибыл в Москву с рабочим визитом
Президент Молдавии Игорь Додон прибыл в Москву с однодневным рабочим визитом.
Известия 02:29
Гаджеты
Рассекречены характеристики смартфонов Vivo NEX 3 и Vivo NEX 3 5G
Представители компании Vivo подтвердили, что в конце сентября в Китае будет представлен производительный смартфон Vivo NEX 3, а также версия с поддержкой работы в сетях связи пятого поколения (5G).
3DNews 03:34
Происшествия
Вахта памяти: со дня трагедии в Беслане прошло 15 лет
Трагедии в Беслане — 15 лет: 1 сентября 2004 года террористы захватили школу и взяли в заложники более 1100 человек.
Вести.Ru вчера в 03:29
Армия и оружие
FT узнала о получении фирмой Тимченко прав на экспорт фосфатов из Сирии
«Дочка» «Стройтрансгаза» компания «Стройтрансгаз Логистика» миллиардера Геннадия Тимченко в этом году получила разрешение от властей Сирии заниматься добычей фосфатов, а также контракт на эксплуатацию порта Тартус для поставок за рубеж.
РБК 01:42
Политика
Вице-президент США пообещал украинцам поддержку
По словам вице-президента США Майкла Пенса, Вашингтон останется на стороне украинцев в конфликте с Россией.
Московский Комсомолец вчера в 19:34
Музыка
Исполнение брянцами гимна России попало в Книгу рекордов Гиннесса
Городской телеканал (Брянск) 03:27
Энергетика
ОАО РЖД в августе увеличило погрузку на 0,2%
Погрузка на сети ОАО РЖД в августе составила 109 млн тонн, сообщила монополия. Это на 0,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Коммерсантъ 03:25
Политика
Австралия уверена в профессионализме следственной группы по делу MH17
Канберра уверена в профессионализме Совместной следственной группы (ССГ), проводящей расследование крушения малайзийского лайнера рейса MH17, заявил в интервью РИА Новости посол Австралии в РФ Грейм Михан.
РИА Новости 03:28
Происшествия
NYT: техасского стрелка уволили за несколько часов до преступления
Американец Сет Этор, застреливший нескольких человек в районе американского города Одесса на западе штата Техас, был уволен с работы в день трагедии.
ТАСС вчера в 20:26
Политика
Кандидат в губернаторы Петербурга Владимир Бортко снимается с выборов
Кандидат от КПРФ на пост губернатора Санкт-Петербурга Владимир Бортко в ходе последнего раунда предвыборных теледебатов заявил, что снимает свою кандидатуру с выборов.
РЕН ТВ 30 августа в 11:51
Происшествия
Борисов связал взрыв под Северодвинском с созданием новой техники
Риски возникновения происшествий при создании новейших образцов техники невозможно исключить, заявил вице-премьер Юрий Борисов газете «Ведомости», комментируя взрыв на военном полигоне под Северодвинском.
РБК вчера в 17:47