Происшествия
Суд арестовал директора сгоревшего детского лагеря в Хабаровском краеРБК 05:01
Солнечный районный суд Хабаровского края отправил под стражу Максима Кузнецова — директора сгоревшего детского лагеря «Холдоми», сообщили РБК в суде. Его отправили под арест на два месяца, до 22 сентября.
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Дана Борисова прокомментировала запрет на въезд на Украину
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Samsung выпустит складной смартфон Galaxy Fold осенью
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В конституции Украины может появиться пункт о «национальной автономии» Крыма.
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Завершены ходовые испытания нового боевого робота «Маркер»
Российский боевой робот «Маркер» завершил ходовые испытания и в ближайшее время выйдет на стрельбовые.
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Путин отменил часть санкций против Турции
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Сбербанк и Mail.ru Group планируют создать совместное предприятие
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Политика
Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17
Федеральное бюро расследований США и Украина пытались завладеть "черными ящиками" упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководившего операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковника Мохамада Сакри.
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Армия и оружие
В Севастопольской бухте корабли ЧФ выстроили в парадный строй
Как сообщили в пресс-службе ЧФ России, жители и гости города-героя смогут увидеть подлодку «Новороссийск», ракетный катер «Р-60», ракетный корабль «Самум», фрегат «Адмирал Макаров», сторожевой корабль «Сметливый», большие десантные корабли «Новочеркасск» и «Николай Фильченков», гвардейский ракетный крейсер «Москва», корабль пограничников «Аметист».
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Шоу-бизнес
Бейонсе раскрыла детали диеты после рождения близнецов
В одной из клиник Нью-Йорка певица родила близнецов Сэра и Руми.
Обновлено в 04:58
Происшествия
В МИД Белоруссии рассказали о состоянии раненого в Анкаре дипломата
Врачи оценивают состояние раненого советника посольства Белоруссии в Турции после проведенной экстренной операции как тяжелое.
Обновлено в 02:19
Общество
В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные
В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
Обновлено вчера в 09:17
Политика
Президент Туниса умер на 93-м году жизни
Президент Туниса Аль-Баджи Гаид ас-Себси скончался в военном госпитале в тунисской столице на 93-м году жизни.
Обновлено в 06:29
Кино
Появился трейлер российского сериала «Чернобыль»
Обновлено в 06:11
Общество
«Дачную амнистию» продлят в России до 2021 года
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Футбол
Камерунец Н’Жи стал футболистом московского «Динамо»
Ранее сообщалось об интересе к игроку "Марселя" со стороны московского "Спартака". Контракт 25-летнего африканца рассчитан на три года.
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Политика
Трамп выступил на фоне двуглавого орла с клюшками для гольфа
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Политика
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Происшествия
В Екатеринбурге мальчик упал с платформы метрополитена
Несовершеннолетний екатериинбуржец чуть не поплатился жизнью из-за игры на планшете, во время которой он упал с платформы метро.
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Происшествия
Гудкова вызвали в московский СК
Интерфакс передаёт, что зарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Сергей Цукасов также прибыл в ведомство в качестве свидетеля.
Обновлено в 04:19
Общество
Омский суд запретил эксплуатацию аэропорта имени Егора Летова
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Мюллер подтвердил вмешательство России в американские выборы
Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", подтвердил обвинения во вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.
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Спорт
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