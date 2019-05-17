Происшествия

Суд арестовал директора НИИ РосрезерваГазета.Ru 10:42

Как отмечается, Уланина взяли под стражу до 20 июня 2019 года. Причем сам директор заявил, что готов сотрудничать со следствием и просил поместить его под домашний арест. Ранее сообщалось, что арестован экс-глава предприятия Роскосмоса.
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Директора института Росрезерва обвиняют в мошенничестве на 3 млрд рублей

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Замглавы Росрезерва отправили под домашний арест по делу о хищении трёх млрд

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РБК10:34

Суд арестовал директора НИИ Росрезерва

Газета.Ru10:42

Суд арестовал директора института Росрезерва по делу о мошенничестве

РИА Новости10:37

Суд в Москве отправил под домашний арест до 20 июля замглавы Росрезерва

ТАСС10:26
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Происшествия

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Медведев указал на деградацию системы домов престарелых в России

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«Газпром» открыл на шельфе Ямала два больших месторождения газа

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«Норникель» потратил 6,8 млрд руб. по итогам прошлого года на выплату премий топ-менеджерам компании, став лидером среди российских компаний по размеру выплат вознаграждений управленческому персоналу, пишет Forbes.
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