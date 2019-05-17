Происшествия
Суд арестовал директора НИИ РосрезерваГазета.Ru 10:42
Как отмечается, Уланина взяли под стражу до 20 июня 2019 года. Причем сам директор заявил, что готов сотрудничать со следствием и просил поместить его под домашний арест. Ранее сообщалось, что арестован экс-глава предприятия Роскосмоса.
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