Происшествия

Суд арестовал директора НИИ РосрезерваГазета.Ru 10:42

Как отмечается, Уланина взяли под стражу до 20 июня 2019 года. Причем сам директор заявил, что готов сотрудничать со следствием и просил поместить его под домашний арест. Ранее сообщалось, что арестован экс-глава предприятия Роскосмоса.
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Замглавы Росрезерва заподозрили в мошенничестве на ₽3 млрд

РБК10:34

Замглавы Росрезерва отправили под домашний арест по делу о мошенничестве на 3 млрд рублей

Новая газета10:45

Суд арестовал директора института Росрезерва по делу о мошенничестве

РИА Новости10:37

Суд в Москве отправил под домашний арест замглавы Росрезерва

RT на русском11:52

Суд отправил под домашний арест замглавы Росрезерва по делу о хищении

Интерфакс10:28

Суд арестовал директора НИИ Росрезерва

Газета.Ru10:42

Суд в Москве отправил под домашний арест до 20 июня замглавы Росрезерва

ТАСС10:26
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Политика

В Венесуэле заявили о готовности сесть за стол переговоров с США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США.
Обновлено в 19:55
Кино

Нового Бэтмена может сыграть Роберт Паттинсон

Обновлено в 03:19
Происшествия

Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали

21-летняя москвичка рассказала, что оставила ребенка в медучреждении, поскольку не справлялась со своими обязанностями.
Обновлено в 17:40
Музыка

Сергей Лазарев выступил с песней Scream на «Евровидении»

Российский певец Сергей Лазарев, который в этом году представляет Россию на песенном конкурсе «Евровидение», выступил с композицией Scream во втором полуфинале, который в эти минуты проходит в Тель-Авиве.
Обновлено вчера в 16:17
Политика

Кучма назвал причиной проблем Украины «написанную в Москве историю»

Бывший президент Украины Леонид Кучма заявил, что «все проблемы» его страны заключаются в том, что «история Украины писалась в Москве».
Обновлено в 20:48
Армия и оружие

Небензя ответил на сомнения постпреда Британии в российской медицине

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя иронично ответил на сомнения, высказанные его британской коллегой Карен Пирс, относительно качества российской медицины.
Обновлено в 13:07
Происшествия

У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей

В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Политика

Посольство РФ в Лондоне раскритиковало статью FT про Крымский мост

Британское издание опубликовало статью под заголовком "Российский мост душит порты Украины" Посольство России в Великобритании подвергло критике статью британской газеты Financial Times про Крымский мост и обвинило ее авторов в манипулировании фактами, а также игнорировании официальных данных статистики, передает РИА Новости.
Обновлено в 19:32
Политика

Опубликован проект указа Зеленского о роспуске Рады

Издание «Страна.ua» опубликовало проект указа избранного президента Украины Владимира Зеленского о досрочном роспуске Верховной Рады.
Обновлено в 20:45
Армия и оружие

Российские военные помогли обменять десять заложников в Сирии

«Состоялся обмен девяти членов незаконных вооруженных формирований на десять граждан Сирии», — говорится в сообщении.
Обновлено в 16:30
Происшествия

В Росавиации рассказали о действиях командира сгоревшего SSJ100

Обновлено в 09:29
Армия и оружие

Сирийские силы ПВО отразили удар по Дамаску

Обновлено в 15:52
Политика

Порошенко уволил экс-генсека НАТО с должности своего советника

Президент Украины Петр Порошенко уволил бывшего генсека НАТО Андреса Расмуссена с должности своего внештатного советника.
Обновлено в 19:04
Политика

Путин прокомментировал массовое бегство людей из Омска

Обновлено в 05:43
Политика

Джабаров прокомментировал заявление КМСЕ по правам России в ПАСЕ

Ранее 17 мая КМСЕ распространил заявление, в котором говорится, что страны Совета Европы должны иметь право на равное участие в КМСЕ и ПАСЕ.
Обновлено в 04:41
Здоровье

Названы признаки развития болезней печени

Нередко люди не догадываются о проблемах с печенью, так как этот орган не подает болевых сигналов, однако есть несколько признаков, которые могут свидетельствовать о болезнях печени, пишет «Медикфорум».
Обновлено в 19:48
Политика

В МИД России предупредили США об ответных мерах после новых санкций

Россия не оставит без ответа новые санкции Соединённых Штатов в отношении своих граждан и специального отряда быстрого реагирования Росгвардии «Терек».
Обновлено в 14:58
Армия и оружие

Аваков выступит в итальянском суде в защиту подсудимого по делу об убийстве репортера

Министр внутренних дел Украины Аваков заявил, что будет свидетельствовать в итальянском суде в защиту бойца украинского добровольческого батальона Виталия Маркива, подсудимого по делу об убийстве в 2014 году под Славянском итальянского репортера.
Обновлено в 06:35
Наука

Ученые разгадали тайну египетского пустынного стекла

Ученые давно подозревали, что материал имеет метеоритное происхождение, но до недавнего времени не могли установить, как именно произошло пустынное стекло — в результате удара астероида или в результате его взрыва в воздухе.
Обновлено вчера в 08:33
Политика

Крымские народы были депортированы 75 лет назад

18 мая первый эшелон крымских татар, греков, немцев, болгар и других народов был отправлен в Среднюю Азию.
Обновлено в 17:32
Политика

Порошенко дал украинское гражданство экс-депутату Госдумы Пономареву

Уходящий с поста президента Украины Петр Порошенко «в последний рабочий день своей каденции» предоставил гражданство страны бывшему депутату российской Госдумы от фракции «Справедливая Россия» Илье Пономареву.
Обновлено в 13:19
Культура

Россиянка впервые получила мексиканскую премию «Женщина»

Россиянка Мария Непомнящая впервые в истории Мексики стала победительницей национальной премии "Женщина" в Мексике.
Обновлено в 21:22
Путешествия

После океана Федор Конюхов решил покорить стратосферу

Обновлено в 19:41
Наука

Ученые обнаружили кораллы, способные выжить в «губительных» условиях

Поразительные способности кораллов ученые оценили и во время экспериментов.
Обновлено вчера в 22:17
Происшествия

Бастрыкин назвал мотивы устроившего стрельбу в керченском колледже

Мотивами студента Владислава Рослякова, устроившего в октябре 2018 года взрыв и стрельбу в Керченском политехническом колледже, стали неустроенность и социальный протест.
Обновлено в 17:23
Баскетбол

Баскетболисты ЦСКА победили мадридский «Реал» и вышли в финал Евролиги

Баскетболисты московского ЦСКА обыграли мадридский "Реал" со счетом 95:90 в полуфинальном матче "Финала четырех" Евролиги.
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Наука

Приложение для бросающих курить изменило активность мозга

Американские ученые разработали приложение для избавления от табачной зависимости, основанное на практиках осознанности, и выяснили, что его использование уменьшает активность задней поясной коры в ответ на стимулы, которые связаны с курением.
Обновлено в 10:19
Авто

Volkswagen перенесет производство электромобилей в Словакию

Совет директоров концерна Volkswagen решил перенести производство электромобилей в Словакию.
Обновлено в 08:18
Здоровье

Врач рассказал, как снизить давление без лекарств

Григорий Арутюнов: Уровни артериального давления привязаны к возрасту.
Обновлено в 04:35
Спорт

Немецкая биатлонистка Дальмайер завершила карьеру в 25 лет

Дальмайер является двукратной олимпийской чемпионкой — на Играх 2018 года спортсменка выиграла золото в спринте и гонке преследования, а также завоевала бронзу в индивидуальной гонке.
Обновлено в 08:37
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