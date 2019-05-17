Происшествия
Суд арестовал директора НИИ РосрезерваГазета.Ru 10:42
Как отмечается, Уланина взяли под стражу до 20 июня 2019 года. Причем сам директор заявил, что готов сотрудничать со следствием и просил поместить его под домашний арест. Ранее сообщалось, что арестован экс-глава предприятия Роскосмоса.
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В Венесуэле заявили о готовности сесть за стол переговоров с США
Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США.
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Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали
21-летняя москвичка рассказала, что оставила ребенка в медучреждении, поскольку не справлялась со своими обязанностями.
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Сергей Лазарев выступил с песней Scream на «Евровидении»
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Политика
Кучма назвал причиной проблем Украины «написанную в Москве историю»
Бывший президент Украины Леонид Кучма заявил, что «все проблемы» его страны заключаются в том, что «история Украины писалась в Москве».
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Небензя ответил на сомнения постпреда Британии в российской медицине
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У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей
В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
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Политика
Посольство РФ в Лондоне раскритиковало статью FT про Крымский мост
Британское издание опубликовало статью под заголовком "Российский мост душит порты Украины" Посольство России в Великобритании подвергло критике статью британской газеты Financial Times про Крымский мост и обвинило ее авторов в манипулировании фактами, а также игнорировании официальных данных статистики, передает РИА Новости.
Обновлено в 19:32
Политика
Опубликован проект указа Зеленского о роспуске Рады
Издание «Страна.ua» опубликовало проект указа избранного президента Украины Владимира Зеленского о досрочном роспуске Верховной Рады.
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«Состоялся обмен девяти членов незаконных вооруженных формирований на десять граждан Сирии», — говорится в сообщении.
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Сирийские силы ПВО отразили удар по Дамаску
Обновлено в 15:52
Политика
Порошенко уволил экс-генсека НАТО с должности своего советника
Президент Украины Петр Порошенко уволил бывшего генсека НАТО Андреса Расмуссена с должности своего внештатного советника.
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Путин прокомментировал массовое бегство людей из Омска
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Политика
Джабаров прокомментировал заявление КМСЕ по правам России в ПАСЕ
Ранее 17 мая КМСЕ распространил заявление, в котором говорится, что страны Совета Европы должны иметь право на равное участие в КМСЕ и ПАСЕ.
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Здоровье
Названы признаки развития болезней печени
Нередко люди не догадываются о проблемах с печенью, так как этот орган не подает болевых сигналов, однако есть несколько признаков, которые могут свидетельствовать о болезнях печени, пишет «Медикфорум».
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В МИД России предупредили США об ответных мерах после новых санкций
Россия не оставит без ответа новые санкции Соединённых Штатов в отношении своих граждан и специального отряда быстрого реагирования Росгвардии «Терек».
Обновлено в 14:58
Армия и оружие
Аваков выступит в итальянском суде в защиту подсудимого по делу об убийстве репортера
Министр внутренних дел Украины Аваков заявил, что будет свидетельствовать в итальянском суде в защиту бойца украинского добровольческого батальона Виталия Маркива, подсудимого по делу об убийстве в 2014 году под Славянском итальянского репортера.
Обновлено в 06:35
Наука
Ученые разгадали тайну египетского пустынного стекла
Ученые давно подозревали, что материал имеет метеоритное происхождение, но до недавнего времени не могли установить, как именно произошло пустынное стекло — в результате удара астероида или в результате его взрыва в воздухе.
Обновлено вчера в 08:33
Политика
Крымские народы были депортированы 75 лет назад
18 мая первый эшелон крымских татар, греков, немцев, болгар и других народов был отправлен в Среднюю Азию.
Обновлено в 17:32
Политика
Порошенко дал украинское гражданство экс-депутату Госдумы Пономареву
Уходящий с поста президента Украины Петр Порошенко «в последний рабочий день своей каденции» предоставил гражданство страны бывшему депутату российской Госдумы от фракции «Справедливая Россия» Илье Пономареву.
Обновлено в 13:19
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Россиянка впервые получила мексиканскую премию «Женщина»
Россиянка Мария Непомнящая впервые в истории Мексики стала победительницей национальной премии "Женщина" в Мексике.
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После океана Федор Конюхов решил покорить стратосферу
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Наука
Ученые обнаружили кораллы, способные выжить в «губительных» условиях
Поразительные способности кораллов ученые оценили и во время экспериментов.
Обновлено вчера в 22:17
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Бастрыкин назвал мотивы устроившего стрельбу в керченском колледже
Мотивами студента Владислава Рослякова, устроившего в октябре 2018 года взрыв и стрельбу в Керченском политехническом колледже, стали неустроенность и социальный протест.
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Баскетболисты ЦСКА победили мадридский «Реал» и вышли в финал Евролиги
Баскетболисты московского ЦСКА обыграли мадридский "Реал" со счетом 95:90 в полуфинальном матче "Финала четырех" Евролиги.
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Приложение для бросающих курить изменило активность мозга
Американские ученые разработали приложение для избавления от табачной зависимости, основанное на практиках осознанности, и выяснили, что его использование уменьшает активность задней поясной коры в ответ на стимулы, которые связаны с курением.
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Volkswagen перенесет производство электромобилей в Словакию
Совет директоров концерна Volkswagen решил перенести производство электромобилей в Словакию.
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Здоровье
Врач рассказал, как снизить давление без лекарств
Григорий Арутюнов: Уровни артериального давления привязаны к возрасту.
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Спорт
Немецкая биатлонистка Дальмайер завершила карьеру в 25 лет
Дальмайер является двукратной олимпийской чемпионкой — на Играх 2018 года спортсменка выиграла золото в спринте и гонке преследования, а также завоевала бронзу в индивидуальной гонке.
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