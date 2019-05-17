Происшествия

Суд арестовал директора НИИ РосрезерваГазета.Ru 10:42

Как отмечается, Уланина взяли под стражу до 20 июня 2019 года. Причем сам директор заявил, что готов сотрудничать со следствием и просил поместить его под домашний арест. Ранее сообщалось, что арестован экс-глава предприятия Роскосмоса.
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Суд в Москве отправил под домашний арест замглавы Росрезерва

RT на русском11:52

Суд арестовал директора института Росрезерва по делу о мошенничестве

РИА Новости10:37

Суд арестовал директора НИИ Росрезерва

Газета.Ru10:42

Суд отправил под домашний арест замглавы Росрезерва по делу о хищении

Интерфакс10:28

Суд отправил под домашний арест замглавы Росрезерва

Московский Комсомолец10:22

Замглавы Росрезерва заподозрили в мошенничестве на ₽3 млрд

РБК10:34

Суд в Москве отправил под домашний арест до 20 июня замглавы Росрезерва

ТАСС10:26
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Музыка

Лазарев прошёл в финал «Евровидения»

Обновлено вчера в 18:51
Футбол

ЦСКА победил «Реал» и вышел в финал Евролиги

У «Реала» лидером нападения был Фабьен Казер, набравший 18 очков. В финале ЦСКА сыграет с турецким «Анадолу Эфесом».
Обновлено в 17:10
Общество

В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко

В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко 17 мая на Троекуровском кладбище в Москве тысячи человек простились с теле- и радиоведущим Сергеем Доренко.
Обновлено в 10:41
Армия и оружие

Сирийские силы ПВО отразили удар по Дамаску

Сирийские силы противовоздушной обороны отразили удар по Дамаску, который совершен вечером в пятницу, 17 мая.
Обновлено в 15:52
Происшествия

Поступило сообщение об угрозе взрыва у метро «Сокол»

Источник в экстренных службах проинформировал о поступлении сообщения об угрозе взрыва у метро "Сокол" в Москве, передает ТАСС.
Обновлено в 17:41
Футбол

Ханни и Селихов пропустят матч «Спартака» с «Крыльями Советов»

Как сообщает официальный сайт «Спартака», Софьян Ханни и Александр Селихов не помогут команде в матче 29-го тура РПЛ.
Обновлено в 17:02
Происшествия

Задержана мать брошенной девочки в поликлинике Москвы

Обновлено в 16:09
Шоу-бизнес

Назвали «аномальные» регионы, голосовавшие за дочь Алсу на «Голосе»

Обновлено в 01:59
Армия и оружие

Путин оценил значение известного только по фантастике лазерного оружия

Президент России Владимир Путин назвал типы вооружений, которые, по его мнению, «практически весь XXI век» будут определять потенциал российской армии и флота.
Обновлено в 08:00
Политика

Порошенко уволил экс-генсека НАТО с поста советника президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко уволил бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена с должности своего внештатного советника.
Обновлено в 16:17
Происшествия

Бастрыкин назвал мотивы устроившего стрельбу в керченском колледже

Мотивами студента Владислава Рослякова, устроившего в октябре 2018 года взрыв и стрельбу в Керченском политехническом колледже, стали неустроенность и социальный протест.
Обновлено в 17:23
Культура

Купленная как стилизация под Пикассо картина оказалась подлинником

Обновлено в 13:19
Политика

Глава МИД Германии заявил, что Россия останется в ПАСЕ

Глава Министерства иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что достигнута договорённость о том, чтобы Россия осталась в составе Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Обновлено в 07:22
Футбол

Черевченко может возглавить «Црвену Звезду»

Обновлено в 12:19
Наука

В Бристольском университете заявили о расшифровке манускрипта Войнича

Обновлено 15 мая в 15:42
Шоу-бизнес

Полина Диброва впервые осталась одна с тремя детьми без прислуги

Диброва обрадовалась возможности впервые за десять лет провести время наедине с сыновьями.
Обновлено в 12:42
Экономика

Минтруд изменит расчет прожиточного минимума пенсионеров

"Утверждение единого порядка определения величины прожиточного минимума пенсионера в субъектах Российской Федерации в целях установления социальной доплаты к пенсии позволит исключить необоснованное занижение либо завышение величины прожиточного минимума пенсионера, обеспечить надлежащий уровень социальной поддержки малоимущих пенсионеров", - говорится в пояснительной записке к документу.
Обновлено в 06:30
Политика

Белоруссия вновь приостановила транзит российской нефти на Украину

Белоруссия вновь приостановила транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба» в направлении Украины в связи с отсутствием там свободных резервуаров для откачки некачественного сырья.
Обновлено в 10:00
Хоккей

Воробьев опроверг слухи в словацких СМИ о пьющих российских хоккеистах

Одно из изданий в своей публикации упомянуло, что российские хоккеисты после победного матча с Чехией пили пиво в больших количествах.
Обновлено в 14:07
Политика

Глава ДНР сообщил об установлении организаторов убийства Захарченко

Следствие установило всю цепочку организаторов, исполнителей и заказчиков убийства бывшего главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко в августе прошлого года.
Обновлено в 06:15
Общество

Süddeutsche Zeitung (Германия): молодые родители слишком часто пользуются за рулем мобильными телефонами (Süddeutsche Zeitung)

В журнале Американской медицинской ассоциации Jama Pediatrics специалисты Гарвардского университета предупреждают, что в особенности люди, родившиеся с 1981 по 1996 год, пользуясь смартфоном за рулем, подвергают опасности не только себя, но и своих детей.
Обновлено в 17:36
Экономика

Экономика России резко замедлилась

О сдержанном потребительском спросе ранее писал ЦБ: реальные доходы населения в январе – марте упали на 2,3% в годовом выражении из-за сильного замедления роста реальных зарплат на фоне высокой базы прошлого года, когда перед президентскими выборами стремительно увеличивались зарплаты бюджетников.
Обновлено в 13:17
Общество

Волин рассказал о поддержке регионального ТВ в цифровом формате на ОТР

"Общественное телевидение России" в целях поддержки местного вещания в цифровом формате предоставит по пять часов эфира каждый день региональному телевидению, заявил замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Волин.
Обновлено в 13:52
Авто

Вседорожную Lada Granta Cross везут дилерам

Компания АвтоВАЗ начала отгружать дилерам вседорожные версии универсалов Lada Granta с приставкой Cross.
Обновлено в 05:39
Шоу-бизнес

Голая супермодель Эмили Ратаковски выступила против запрета абортов

Супермодель Эмили Ратаковски выступила против запрета абортов в Алабаме, США, обнаженной.
Обновлено в 05:37
Происшествия

В Росавиации рассказали о действиях командира сгоревшего SSJ100

Обновлено в 09:29
Кино

Элтон Джон прибыл в Канны на премьеру фильма «Рокетмен»

16 мая на 72-ом Канском фестивале состоялась премьера трейлера нового фильма Декстера Флетчера «Рокетмен», картина повествует о жизни и пути к славе Элтона Джона.
Обновлено в 00:10
Авто

BMW M5 получил юбилейную версию M5 Edition 35 Years

В честь 35-летнего юбилея модели BMW M5 немецкий автопроизводитель анонсировал выход эксклюзивной, лимитированной версии модели, отделанной золотом.
Обновлено в 03:37
Политика

В Австрии оппозиция потребовала отставки вице-канцлера и новых выборов в парламент

Оппозиционные партии Национального совета Австрии (нижняя палата парламента) потребовали отправить в отставку вице-канцлера, министра по делам государственной службы и спорта Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе и провести новые парламентские выборы.
Обновлено в 15:33
Здоровье

У девяти жителей Екатеринбурга подтвердился диагноз «корь»

В Екатеринбурге с конца апреля диагноз корь был лабораторно подтвержден у девяти человек, еще семь человек были госпитализированы с подозрением на корь, сообщила Znak.com пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по Свердловской области Анна Ожиганова.
Обновлено в 07:50
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