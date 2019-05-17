Происшествия
Суд арестовал директора НИИ РосрезерваГазета.Ru 10:42
Как отмечается, Уланина взяли под стражу до 20 июня 2019 года. Причем сам директор заявил, что готов сотрудничать со следствием и просил поместить его под домашний арест. Ранее сообщалось, что арестован экс-глава предприятия Роскосмоса.
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Музыка
Лазарев прошёл в финал «Евровидения»
Обновлено вчера в 18:51
Футбол
ЦСКА победил «Реал» и вышел в финал Евролиги
У «Реала» лидером нападения был Фабьен Казер, набравший 18 очков. В финале ЦСКА сыграет с турецким «Анадолу Эфесом».
Обновлено в 17:10
Общество
В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко
В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко 17 мая на Троекуровском кладбище в Москве тысячи человек простились с теле- и радиоведущим Сергеем Доренко.
Обновлено в 10:41
Армия и оружие
Сирийские силы ПВО отразили удар по Дамаску
Сирийские силы противовоздушной обороны отразили удар по Дамаску, который совершен вечером в пятницу, 17 мая.
Обновлено в 15:52
Происшествия
Поступило сообщение об угрозе взрыва у метро «Сокол»
Источник в экстренных службах проинформировал о поступлении сообщения об угрозе взрыва у метро "Сокол" в Москве, передает ТАСС.
Обновлено в 17:41
Футбол
Ханни и Селихов пропустят матч «Спартака» с «Крыльями Советов»
Как сообщает официальный сайт «Спартака», Софьян Ханни и Александр Селихов не помогут команде в матче 29-го тура РПЛ.
Обновлено в 17:02
Происшествия
Задержана мать брошенной девочки в поликлинике Москвы
Обновлено в 16:09
Армия и оружие
Путин оценил значение известного только по фантастике лазерного оружия
Президент России Владимир Путин назвал типы вооружений, которые, по его мнению, «практически весь XXI век» будут определять потенциал российской армии и флота.
Обновлено в 08:00
Политика
Порошенко уволил экс-генсека НАТО с поста советника президента Украины
Президент Украины Петр Порошенко уволил бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена с должности своего внештатного советника.
Обновлено в 16:17
Происшествия
Бастрыкин назвал мотивы устроившего стрельбу в керченском колледже
Мотивами студента Владислава Рослякова, устроившего в октябре 2018 года взрыв и стрельбу в Керченском политехническом колледже, стали неустроенность и социальный протест.
Обновлено в 17:23
Политика
Глава МИД Германии заявил, что Россия останется в ПАСЕ
Глава Министерства иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что достигнута договорённость о том, чтобы Россия осталась в составе Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Обновлено в 07:22
Футбол
Черевченко может возглавить «Црвену Звезду»
Обновлено в 12:19
Наука
В Бристольском университете заявили о расшифровке манускрипта Войнича
Обновлено 15 мая в 15:42
Шоу-бизнес
Полина Диброва впервые осталась одна с тремя детьми без прислуги
Диброва обрадовалась возможности впервые за десять лет провести время наедине с сыновьями.
Обновлено в 12:42
Экономика
Минтруд изменит расчет прожиточного минимума пенсионеров
"Утверждение единого порядка определения величины прожиточного минимума пенсионера в субъектах Российской Федерации в целях установления социальной доплаты к пенсии позволит исключить необоснованное занижение либо завышение величины прожиточного минимума пенсионера, обеспечить надлежащий уровень социальной поддержки малоимущих пенсионеров", - говорится в пояснительной записке к документу.
Обновлено в 06:30
Политика
Белоруссия вновь приостановила транзит российской нефти на Украину
Белоруссия вновь приостановила транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба» в направлении Украины в связи с отсутствием там свободных резервуаров для откачки некачественного сырья.
Обновлено в 10:00
Хоккей
Воробьев опроверг слухи в словацких СМИ о пьющих российских хоккеистах
Одно из изданий в своей публикации упомянуло, что российские хоккеисты после победного матча с Чехией пили пиво в больших количествах.
Обновлено в 14:07
Политика
Глава ДНР сообщил об установлении организаторов убийства Захарченко
Следствие установило всю цепочку организаторов, исполнителей и заказчиков убийства бывшего главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко в августе прошлого года.
Обновлено в 06:15
Общество
Süddeutsche Zeitung (Германия): молодые родители слишком часто пользуются за рулем мобильными телефонами (Süddeutsche Zeitung)
В журнале Американской медицинской ассоциации Jama Pediatrics специалисты Гарвардского университета предупреждают, что в особенности люди, родившиеся с 1981 по 1996 год, пользуясь смартфоном за рулем, подвергают опасности не только себя, но и своих детей.
Обновлено в 17:36
Экономика
Экономика России резко замедлилась
О сдержанном потребительском спросе ранее писал ЦБ: реальные доходы населения в январе – марте упали на 2,3% в годовом выражении из-за сильного замедления роста реальных зарплат на фоне высокой базы прошлого года, когда перед президентскими выборами стремительно увеличивались зарплаты бюджетников.
Обновлено в 13:17
Общество
Волин рассказал о поддержке регионального ТВ в цифровом формате на ОТР
"Общественное телевидение России" в целях поддержки местного вещания в цифровом формате предоставит по пять часов эфира каждый день региональному телевидению, заявил замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Волин.
Обновлено в 13:52
Авто
Вседорожную Lada Granta Cross везут дилерам
Компания АвтоВАЗ начала отгружать дилерам вседорожные версии универсалов Lada Granta с приставкой Cross.
Обновлено в 05:39
Шоу-бизнес
Голая супермодель Эмили Ратаковски выступила против запрета абортов
Супермодель Эмили Ратаковски выступила против запрета абортов в Алабаме, США, обнаженной.
Обновлено в 05:37
Кино
Элтон Джон прибыл в Канны на премьеру фильма «Рокетмен»
16 мая на 72-ом Канском фестивале состоялась премьера трейлера нового фильма Декстера Флетчера «Рокетмен», картина повествует о жизни и пути к славе Элтона Джона.
Обновлено в 00:10
Авто
BMW M5 получил юбилейную версию M5 Edition 35 Years
В честь 35-летнего юбилея модели BMW M5 немецкий автопроизводитель анонсировал выход эксклюзивной, лимитированной версии модели, отделанной золотом.
Обновлено в 03:37
Политика
В Австрии оппозиция потребовала отставки вице-канцлера и новых выборов в парламент
Оппозиционные партии Национального совета Австрии (нижняя палата парламента) потребовали отправить в отставку вице-канцлера, министра по делам государственной службы и спорта Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе и провести новые парламентские выборы.
Обновлено в 15:33
Здоровье
У девяти жителей Екатеринбурга подтвердился диагноз «корь»
В Екатеринбурге с конца апреля диагноз корь был лабораторно подтвержден у девяти человек, еще семь человек были госпитализированы с подозрением на корь, сообщила Znak.com пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по Свердловской области Анна Ожиганова.
Обновлено в 07:50