Происшествия
Суд арестовал директора НИИ РосрезерваГазета.Ru вчера в 10:42
Как отмечается, Уланина взяли под стражу до 20 июня 2019 года. Причем сам директор заявил, что готов сотрудничать со следствием и просил поместить его под домашний арест. Ранее сообщалось, что арестован экс-глава предприятия Роскосмоса.
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Музыка
Сергей Лазарев выступит в первой части финала «Евровидения»
Сергей Лазарев, представляющий Россию на конкурсе "Евровидение-2019" с песней Scream, выступит в первой части финала, который пройдет 18 мая.
Обновлено 16 мая в 18:25
Происшествия
На Сахалине в работе завода СПГ произошел сбой
Сбой произошел на заводе по производству сжиженного природного газа (СПГ) производственного комплекса «Пригородное» на Сахалине, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу компании Sakhalin Energy.
Обновлено в 03:03
Футбол
ЦСКА обыграл «Реал» и пробился в финал Евролиги
Армейцы победили в тяжелейшем матче мадридский "Реал" со счетом 95:90.
Обновлено вчера в 17:32
Шоу-бизнес
Ксения Бородина не приехала на съемки из-за болезни
Обновлено вчера в 16:00
Авто
KIA Sportage 2019 с новым дизайном пользуется ажиотажным спросом
Кроссовер KIA Sportage нового поколения, вышедший на китайский рынок в начале 2019 года, продается в 2,7 раза лучше предшественника.
Обновлено вчера в 22:47
Армия и оружие
Опубликовано видео с отражением сирийскими силами ПВО удара по Дамаску
В Сети появилось видео, запечатлевшее ракетную атаку на столицу Сирии Дамаск.
Обновлено вчера в 19:50
Футбол
«Спартак» планирует приобрести игрока «Славии»
Московский "Спартак" планирует усилить состав хавбеком сборной Чехии и пражской "Славии" Томашем Соучеком, передает Isport.cz.
Обновлено в 02:11
Происшествия
В Курской области в ДТП погибли три человека
В Курской области на трассе М-2 «Крым» в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика, по предварительным данным, погибли три человека.
Обновлено в 01:38
Авто
В России упал спрос на автомобили с механической КП
Обновлено 16 мая в 11:40
Шоу-бизнес
Вдова Николая Караченцова рассказала о последних минутах жизни актера
Вдова Николая Караченцова рассказала о последних минутах жизни актера, скончавшегося за день до своего дня рождения.
Обновлено в 02:53
Происшествия
Соловьев оценил коррупционный размах полковника ФСБ
Обвиненный в коррупции полковник ФСБ Кирилл Черкалин, возглавлявший банковский отдел управления «К» ФСБ России, хранил 12 миллиардов рублей.
Обновлено вчера в 15:33
Происшествия
Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали
Полицейские задержали женщину, которая бросила свою дочь в поликлинике на севере Москвы.
Обновлено вчера в 17:40
Общество
Федор Бондарчук и Паулина Андреева вышли на красную дорожку в Каннах
Корреспондент "МК" запечатлел звезд мирового кинематографа на красной дорожке 72-го Международного Каннского кинофестиваля на Лазурном берегу.
Обновлено вчера в 15:04
Происшествия
Собака нашла похороненного заживо младенца и спасла ему жизнь
Обновлено вчера в 13:54
Политика
Глава СНБО Украины Турчинов подал в отставку
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов подал в отставку в связи со сменой президента страны.
Обновлено вчера в 10:43
Хоккей
Воробьев опроверг слухи в словацких СМИ о пьющих российских хоккеистах
Продолжает поступать информация о походе сборной России по хоккею в словацкий ресторан после матча чемпионата мира против Чехии (3:0), где, по сообщениям местных СМИ, игроки "Красной машины" выпили 160 бокалов пива.
Обновлено в 02:47
Игры
Oxygen Not Included покинула Epic Games Store из-за распродажи
Вскоре игра вернётся в магазин. Аналогично поступила студия Klei со своим симулятором выживания Oxygen Not Included.
Обновлено вчера в 16:24
Политика
Вице-канцлера Австрии обвинили в преступной связи с россиянкой
В Австрии разгорелся скандал из-за якобы имевшей место просьбы нынешнего вице-канцлера страны Хайнца-Кристиана Штрахе к племяннице неназванного российского предпринимателя Алене Макаровой о содействии в ведении нелегального бизнеса в обмен на ее помощь на парламентских выборах.
Обновлено в 02:43
Наука
Британский лингвист расшифровал манускрипт Войнича
Обновлено 15 мая в 12:09
Происшествия
Юлия Скрипаль готовит заявление
Дочь бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, шпионившего на британскую разведку, и которая якобы была отравлена в английском городе Солсбери, Юлия Скрипаль в ближайшее время выступит с заявлением.
Обновлено в 01:40
Политика
Посольство РФ в Лондоне раскритиковало статью FT про Крымский мост
Британское издание опубликовало статью под заголовком "Российский мост душит порты Украины" Посольство России в Великобритании подвергло критике статью британской газеты Financial Times про Крымский мост и обвинило ее авторов в манипулировании фактами, а также игнорировании официальных данных статистики, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 19:32
Политика
Кучма назвал причиной проблем Украины «написанную в Москве историю»
Бывший президент Украины Леонид Кучма в ходе встречи с литовской делегацией заявил, что причиной всех проблем страны является ее история, "написанная в Москве".
Обновлено вчера в 20:22
Политика
МИД Венесуэлы сообщил о готовности к переговорам с США
Власти Венесуэлы готовы обсудить двусторонние отношения с США, заявил в интервью телеканалу TeleSUR министр иностранных дел страны Хорхе Арреаса.
Обновлено вчера в 21:13
Кино
Николас Кейдж сыграет роль полицейского в фильме «10 Double Zero»
Известный голливудский киноактер Николас Кейдж примет участие в работе над фильмом «10 Double Zero», сообщает 17 мая издание InterMedia.
Обновлено в 02:59
Армия и оружие
Наблюдатель ОБСЕ объяснил неотвратимость войны в Донбассе
«Ситуация и до войны не была в розовых тонах, но война началась из того, что было», - отметил наблюдатель.
Обновлено в 01:46
Энергетика
Аргентина решила стать нефтедобывающей державой
Правительство Аргентины предоставило 13 нефтедобывающим компаниям со всего мира право на поиск нефти и газа на континентальном шельфе страны.
Обновлено в 00:52
Происшествия
Учительница главы Чечни Рамзана Кадырова погибла в ДТП на Кубани
Издание со ссылкой на собственный источник в оперативных службах региона уточнило, что погибшая 74-летняя женщина — Вера Дерябина, школьная учительница лидера Чечни Рамзана Кадырова и его отца Ахмата Кадырова, депутата парламента Чеченской Республики II и III созывов.
Обновлено вчера в 16:44
Футбол
Федерация футбола Украины приняла решение о переименовании
Конгресс Федерации футбола Украины (ФФУ) принял решение о переименовании организации.
Обновлено вчера в 11:27
Общество
Возмутившая Путина непостроенная детская площадка оказалась построена
Обновлено вчера в 13:01
Политика
Канадские депутаты не признали депортацию крымских татар геноцидом
"Предлагаю парламенту признать, что 18 мая 1944 года советский диктатор Иосиф Сталин начал геноцид крымских татар, чтобы очистить Крым от 200 тысяч татар, лишив их имущества, поместив в железнодорожные вагоны для скота и переместив в степи Центральной Азии", - указал депутат.
Обновлено вчера в 04:56