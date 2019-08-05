Происшествия
Суд арестовал еще троих фигурантов дела о беспорядках в Москве 27 июляИзвестия 07:46
Пресненский суд Москвы санкционировал арест Сергея Абаничева, Владислава Барабанова и Даниила Конона по делу о массовых беспорядках в столице 27 июля. Ранее под стражу были взяты еще шесть фигурантов дела, передает корреспондент «Известий» из зала суда.
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с чего всё началось
Пресненский районный суд Москвы отправил в СИЗО еще троих обвиняемых по делу о «массовых беспорядках» 27 июля: Владислава Барабанова, Даниила Конона и Сергея Абаничева. Статус еще одного человека — Сергея Фомина — пока неясен.Медиазона04:07
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