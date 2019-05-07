Происшествия
Суд арестовал четырёх фигурантов дела о загрязнении нефти в «Дружбе»RT на русском 08:53
Самарский районный суд принял решение о заключении под стражу четырёх фигурантов уголовного дела о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба». Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на представителя суда.
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Происшествия
Названы ошибки пилотов сгоревшего в Шереметьево самолета
Обновлено в 06:01
Армия и оружие
ПВО авиабазы Хмеймим отразила удар боевиков 36 реактивными снарядами
Боевики в Сирии два раза за день обстреляли российскую авиабазу Хмеймим из реактивных систем залпового огня.
Обновлено вчера в 14:03
Происшествия
В Одессе сожгли памятные таблички у Дома Профсоюзов
Обновлено в 08:34
Здоровье
Названа главная причина преждевременной смертности
Стала известна главная причина преждевременной смертности среди населения всего мира.
Обновлено в 04:39
Общество
В российском городе вывели сотни детей на «Парад дошкольных войск»
В центре Пятигорска прошел «Парад дошкольных войск».
Обновлено в 07:09
Музыка
Лазарев рассказал о первой репетиции номера для Евровидения
Обновлено вчера в 07:22
Политика
Климкин назвал бандитизмом выдачу российских паспортов в Донбассе
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что упрощённое предоставление российского гражданства жителям Донбасса является «бандитизмом».
Обновлено в 07:19
Политика
КГБ Белоруссии задержал троих россиян
Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии задержал троих россиян по подозрению в даче взятки.
Обновлено в 09:37
Политика
Помпео отменил майский визит в Берлин и встречу с Меркель
Госсекретарь США Майк Помпео отказался от рабочей поездки в Берлин, где у него были намечены переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель, а также министром иностранных дел ФРГ Хайко Маасом, сообщило агентство Reuters.
Обновлено в 06:15
Происшествия
Появились первые данные с черных ящиков сгоревшего в Шереметьево SSJ-100
Обновлено в 10:16
Происшествия
В Дагестане телеведущую насмерть сбила машина
Дагестанскую телеведущую программы МТV "Столица" Тамиллу Абдулаеву насмерть сбил автомобиль в Махачкале, сообщил РИА Новости представитель регионального Минздрава.
Обновлено в 09:20
Общество
В Москве к 9 мая возложили цветы не дожившему до ВОВ маршалу
Обновлено в 09:54
Происшествия
Торговцы оружием из Евросоюза получили реальные сроки в Петербурге
В Петербурге осудили нелегальных торговцев оружием. В банде состояло семь человек, двое получили приговоры в октябре 2017 года.
Обновлено в 10:04
Общество
Леди Гага разделась на светском балу в Нью-Йорке
Американская певица и актриса Леди Гага разделась до нижнего белья во время ежегодного бала Met Gala в Нью-Йорке, пишет Daily Mail.
Обновлено в 03:20
Происшествия
В СК назвали основные версии ЧП с самолетом «Аэрофлота» в Шереметьево
В СК назвали основные версии ЧП с самолетом «Аэрофлота» в Шереметьево.
Обновлено вчера в 04:03
Политика
Елена Танасевич избрана главой Высшего антикоррупционного суда Украины
"Главой Высшего антикоррупционного суда избрана Елена Танасевич", - сообщил телеканал. Ее кандидатуру поддержали 23 судьи из 38.
Обновлено в 09:23
Общество
Штраф за превышение скорости могут привязать к доходу водителя
В России есть необходимость привязывать штрафы к уровню дохода водителя, который можно узнать в налоговой службе, а также к стоимости его автомобиля.
Обновлено в 08:41
Политика
В Кремле прокомментировали недоверие россиян к декларациям чиновников
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что граждане страны не ознакомлены с деталями проверок, определяющих подлинность деклараций о доходах российских чиновников.
Обновлено в 07:30
Происшествия
В Прикамье по делу о взрыве на химзаводе задержали троих человек
В Березниках проходит заседание суда по факту взрыва на предприятии "Азот", в результате которого погибли трое рабочих.
Обновлено в 08:36
Политика
В отношении спикера Верховной рады Парубия возбудили дело
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) приняло решение о возбуждении уголовного дела в отношении спикера Верховной рады Андрея Парубия в связи с возможным нецелевым использованием бюджетных средств.
Обновлено в 02:59
Кино
HBO извинился за появившийся в «Игре престолов» стаканчик из Starbucks
Телеканал HBO пошутил по поводу появившегося в эпизоде «Игры престолов» стакана кофейни Starbucks.
Обновлено в 04:02
Происшествия
Арестован предполагаемый участник нападения на журналиста Олега Кашина
Борисов, который был в межгосударственном розыске по этому делу несколько лет, также проходит по делу об избиении в ноябре 2010 года журналиста Олега Кашина.
Обновлено в 09:44
Общество
Главный синоптик пообещал Петербургу тепло на 9 мая
В День Победы, 9 мая, в Петербург придет антициклон, и нынешнее похолодание сменится ясной теплой погодой.
Обновлено в 09:20
Транспорт
Российским дорожникам официально разрешат класть асфальт в непогоду
Научно-исследовательский институт транспортно-строительного комплекса (НИИ ТСК) разработал проект нового стандарта укладки асфальта, согласно которому укладывать новое дорожное полотно можно будет в том числе в неблагоприятных погодных условиях по заказу федерального дорожного агентства (Росавтодора).
Обновлено в 02:38
Политика
В Раде предложили еще одну дату инаугурации Зеленского
Депутат Верховной рады Виталий Куприй предложил 20 мая провести торжественное заседание парламента, посвященное принесению присяги избранным президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 09:29
Футбол
«Ливерпуль» и «Барселона» сыграют ответный матч полуфинала ЛЧ
В Англии состоится ответный матч полуфинала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Барселоной».
Обновлено вчера в 23:00
Космос
Рекордные вспышки на Солнце не угрожают Земле
В течение суток 6 мая было зафиксировано 12 солнечных вспышек, в том числе 6 – класса С. Вспышка класса С9.9, зафиксированная в 05:10 по всемирному времени, оказалась самой мощной за последние полтора года, хотя и намного слабее рекордной по мощности за последнее время вспышки в сентябре 2017 года.
Обновлено в 03:29
Музыка
Михаил Гуцериев и «Республика» посвятили «Душу» Иосифу Кобзону
Группа "Республика" выпустила новый вариант известной песни поэта Михаила Гуцериева и композитора Андрея Пряжникова "Душа" в память о народном артисте СССР Иосифе Кобзоне 7 мая 2019 года.
Обновлено в 08:05