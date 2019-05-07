Суд арестовал четырёх фигурантов дела о загрязнении нефти в «Дружбе»RT на русском 08:53

Самарский районный суд принял решение о заключении под стражу четырёх фигурантов уголовного дела о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба». Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на представителя суда.

Суд арестовал четырёх фигурантов дела о загрязнении нефти в «Дружбе»

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