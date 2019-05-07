Происшествия

Суд арестовал четырёх фигурантов дела о загрязнении нефти в «Дружбе»RT на русском 08:53

Самарский районный суд принял решение о заключении под стражу четырёх фигурантов уголовного дела о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба». Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на представителя суда.
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Суд в Самаре арестовал четырех фигурантов дела о грязной нефти в «Дружбе»

РИА Новости09:46

Суд арестовал четверых подозреваемых в загрязнении нефти

Коммерсантъ09:28

Загрязнение нефти в «Дружбе» произошло для сокрытия хищения

RT на русском09:30

СК назвал имена подозреваемых в сливе грязной нефти в «Дружбу»

РБК08:59

Фигурантов дела о загрязнении нефти в «Дружбе» арестовали на два месяца

Интерфакс08:34

По делу о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба» арестованы четыре человека

ТАСС09:06

Нефть в трубопроводе «Дружба» была загрязнена в попытке скрыть хищения

Говорит Москва09:14
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 10:39, Ашберн
Шоу-бизнес

Андрей Малахов заступился за победившую в шоу «Голос. Дети» дочь Алсу

Обновлено в 02:30
Происшествия

Названы ошибки пилотов сгоревшего в Шереметьево самолета

Обновлено в 06:01
Армия и оружие

ПВО авиабазы Хмеймим отразила удар боевиков 36 реактивными снарядами

Боевики в Сирии два раза за день обстреляли российскую авиабазу Хмеймим из реактивных систем залпового огня.
Обновлено вчера в 14:03
Происшествия

В Одессе сожгли памятные таблички у Дома Профсоюзов

Обновлено в 08:34
Здоровье

Названа главная причина преждевременной смертности

Стала известна главная причина преждевременной смертности среди населения всего мира.
Обновлено в 04:39
Общество

В российском городе вывели сотни детей на «Парад дошкольных войск»

В центре Пятигорска прошел «Парад дошкольных войск».
Обновлено в 07:09
Музыка

Лазарев рассказал о первой репетиции номера для Евровидения

Обновлено вчера в 07:22
Политика

Климкин назвал бандитизмом выдачу российских паспортов в Донбассе

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что упрощённое предоставление российского гражданства жителям Донбасса является «бандитизмом».
Обновлено в 07:19
Политика

КГБ Белоруссии задержал троих россиян

Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии задержал троих россиян по подозрению в даче взятки.
Обновлено в 09:37
Политика

Помпео отменил майский визит в Берлин и встречу с Меркель

Госсекретарь США Майк Помпео отказался от рабочей поездки в Берлин, где у него были намечены переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель, а также министром иностранных дел ФРГ Хайко Маасом, сообщило агентство Reuters.
Обновлено в 06:15
Происшествия

Появились первые данные с черных ящиков сгоревшего в Шереметьево SSJ-100

Обновлено в 10:16
Происшествия

В Дагестане телеведущую насмерть сбила машина

Дагестанскую телеведущую программы МТV "Столица" Тамиллу Абдулаеву насмерть сбил автомобиль в Махачкале, сообщил РИА Новости представитель регионального Минздрава.
Обновлено в 09:20
Общество

В Москве к 9 мая возложили цветы не дожившему до ВОВ маршалу

Обновлено в 09:54
Происшествия

Торговцы оружием из Евросоюза получили реальные сроки в Петербурге

В Петербурге осудили нелегальных торговцев оружием. В банде состояло семь человек, двое получили приговоры в октябре 2017 года.
Обновлено в 10:04
Общество

Леди Гага разделась на светском балу в Нью-Йорке

Американская певица и актриса Леди Гага разделась до нижнего белья во время ежегодного бала Met Gala в Нью-Йорке, пишет Daily Mail.
Обновлено в 03:20
Происшествия

В СК назвали основные версии ЧП с самолетом «Аэрофлота» в Шереметьево

В СК назвали основные версии ЧП с самолетом «Аэрофлота» в Шереметьево.
Обновлено вчера в 04:03
Политика

Елена Танасевич избрана главой Высшего антикоррупционного суда Украины

"Главой Высшего антикоррупционного суда избрана Елена Танасевич", - сообщил телеканал. Ее кандидатуру поддержали 23 судьи из 38.
Обновлено в 09:23
Общество

Штраф за превышение скорости могут привязать к доходу водителя

В России есть необходимость привязывать штрафы к уровню дохода водителя, который можно узнать в налоговой службе, а также к стоимости его автомобиля.
Обновлено в 08:41
Политика

В Кремле прокомментировали недоверие россиян к декларациям чиновников

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что граждане страны не ознакомлены с деталями проверок, определяющих подлинность деклараций о доходах российских чиновников.
Обновлено в 07:30
Происшествия

В Прикамье по делу о взрыве на химзаводе задержали троих человек

В Березниках проходит заседание суда по факту взрыва на предприятии "Азот", в результате которого погибли трое рабочих.
Обновлено в 08:36
Политика

В отношении спикера Верховной рады Парубия возбудили дело

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) приняло решение о возбуждении уголовного дела в отношении спикера Верховной рады Андрея Парубия в связи с возможным нецелевым использованием бюджетных средств.
Обновлено в 02:59
Кино

HBO извинился за появившийся в «Игре престолов» стаканчик из Starbucks

Телеканал HBO пошутил по поводу появившегося в эпизоде «Игры престолов» стакана кофейни Starbucks.
Обновлено в 04:02
Происшествия

Арестован предполагаемый участник нападения на журналиста Олега Кашина

Борисов, который был в межгосударственном розыске по этому делу несколько лет, также проходит по делу об избиении в ноябре 2010 года журналиста Олега Кашина.
Обновлено в 09:44
Общество

Главный синоптик пообещал Петербургу тепло на 9 мая

В День Победы, 9 мая, в Петербург придет антициклон, и нынешнее похолодание сменится ясной теплой погодой.
Обновлено в 09:20
Транспорт

Российским дорожникам официально разрешат класть асфальт в непогоду

Научно-исследовательский институт транспортно-строительного комплекса (НИИ ТСК) разработал проект нового стандарта укладки асфальта, согласно которому укладывать новое дорожное полотно можно будет в том числе в неблагоприятных погодных условиях по заказу федерального дорожного агентства (Росавтодора).
Обновлено в 02:38
Политика

В Раде предложили еще одну дату инаугурации Зеленского

Депутат Верховной рады Виталий Куприй предложил 20 мая провести торжественное заседание парламента, посвященное принесению присяги избранным президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 09:29
Футбол

«Ливерпуль» и «Барселона» сыграют ответный матч полуфинала ЛЧ

В Англии состоится ответный матч полуфинала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Барселоной».
Обновлено вчера в 23:00
Космос

Рекордные вспышки на Солнце не угрожают Земле

В течение суток 6 мая было зафиксировано 12 солнечных вспышек, в том числе 6 – класса С. Вспышка класса С9.9, зафиксированная в 05:10 по всемирному времени, оказалась самой мощной за последние полтора года, хотя и намного слабее рекордной по мощности за последнее время вспышки в сентябре 2017 года.
Обновлено в 03:29
Армия и оружие

В ДНР заявили об обстреле автобуса с рабочими со стороны ВСУ

Обновлено в 04:00
Музыка

Михаил Гуцериев и «Республика» посвятили «Душу» Иосифу Кобзону

Группа "Республика" выпустила новый вариант известной песни поэта Михаила Гуцериева и композитора Андрея Пряжникова "Душа" в память о народном артисте СССР Иосифе Кобзоне 7 мая 2019 года.
Обновлено в 08:05
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