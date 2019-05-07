Происшествия
Суд арестовал четырех фигурантов дела о грязной нефти в «Дружбе»Российская газета 10:56
В Самаре арестовали четверых членов организованной преступной группы, которые совершали поставку нефти через нефтепровод "Дружба" в загрязненном виде, чтобы скрыть ее хищение. Об этом сообщили во вторник в СК РФ.
Читать в источнике
Оценить54
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 13:49, Ашберн
Музыка
Сергей Лазарев показал номер для «Евровидения-2019»
Обновлено в 13:00
Армия и оружие
«Точка невозврата»: что рассказал военный эксперт Зеленского
Военный эксперт, советник Владимира Зеленского Иван Апаршин заявил, что широкомасштабное наступление России через Азовское побережье невозможно, но в случае конфликта в Азовском море Украина противостоять России не сможет.
Обновлено в 07:27
Хоккей
«Авангард» вновь пригласил Панарина в КХЛ
Обновлено в 13:16
Армия и оружие
В ДНР заявили об обстреле автобуса с рабочими со стороны ВСУ
«Сегодня в 9:17 (совпадает с мск) под гранатомётный обстрел со стороны вооружённых формирований Украины попал автобус рабочей смены Донецкой фильтровальной станции, который двигался по автотрассе Н20 в направлении станции», — заявил он.
Обновлено в 04:00
Армия и оружие
Raytheon испытала двигатель для корректируемых снарядов
Американская компания Raytheon провела первые огневые испытания ракетного двигателя, разрабатываемого для перспективных корректируемых артиллерийских снарядов MAD-FIRES.
Обновлено в 08:58
Политика
В ЛНР открыли еще 17 пунктов приема документов на гражданство России
"Для реализации права жителей ЛНР обратиться с заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке 7 мая текущего года в Луганской народной республике начали свою работу 17 подразделений миграционной службы территориальных органов внутренних дел МВД ЛНР", – сообщили правоохранители республики.
Обновлено в 12:20
Финансы
Банк России в 2018 году получил убыток в 434,6 млрд рублей
Банк России по итогам 2018 года получил убыток в размере в 434,6 млрд рублей, годом ранее он составлял 435,3 млрд рублей.
Обновлено в 12:36
Культура
Умерла автор «гардемаринов» Нина Соротокина
Обновлено в 11:05
Шоу-бизнес
Присутствовавший на родах Меган Маркл принц Гарри гордится женой
Сегодня, шестого мая, в семье принца Гарри и Меган Маркл произошло долгожданное пополнение. Меган подарила своему супругу мальчика.
Обновлено вчера в 11:55
Происшествия
Захвативший заложников во Франции открыл огонь по полиции
Захвативший заложников во французском Бланьяке открыл огонь по полиции, передает Franceinfo.
Обновлено в 13:28
Общество
Зюганов ответил писательнице, обвинившей Сталина в блокаде Ленинграда
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал высказывание писательницы Елены Чижовой о том, что Иосиф Сталин был одним из виновников блокады Ленинграда.
Обновлено в 06:12
Интернет
Официально представлен новый браузер Microsoft Edge
Компания Microsoft официально анонсировала новый браузер Microsoft Edge на основе движка Chromium.
Обновлено в 02:11
Шоу-бизнес
Дарья Мельникова впервые показала лицо старшего сына
Несколько часов назад актриса все-таки решила показать старшего сына во всей красе.
Обновлено в 10:34
Политика
Елена Танасевич избрана главой Высшего антикоррупционного суда Украины
"Главой Высшего антикоррупционного суда избрана Елена Танасевич", - сообщил телеканал. Ее кандидатуру поддержали 23 судьи из 38.
Обновлено в 09:23
Происшествия
Названы ошибки пилотов сгоревшего в Шереметьево самолета
Обновлено в 06:01
Общество
Прокуратура Пензы запретила ношение хиджабов в школах
Обновлено в 02:33
Происшествия
«Аэрофлот» более 10 лет будет перечислять зарплату погибшего бортпроводника его семье
Авиакомпания "Аэрофлот" намерена более 10 лет перечислять заработную плату погибшего в катастрофе 5 мая бортпроводника Максима Моисеева его семье.
Обновлено в 12:27
Технологии
Tesla научила электромобили самостоятельно заказывать запчасти
Компания Tesla добавила своим электромобилям функцию самостоятельного заказа запчастей перед визитом в сервисный центр, сообщает американский автопроизводитель.
Обновлено в 10:39
Происшествия
Опубликовано фото пилота, вернувшегося в горящий «Суперджет»
Отец командира воздушного судна Дениса Евдокимова в беседе с Пятым каналом подтвердил, что его сын дал приказ второму пилоту Максиму Кузнецову покинуть самолет по тросу, а сам до последнего оставался в горящем «Суперджете».
Обновлено в 10:14
Общество
В российском городе вывели сотни детей на «Парад дошкольных войск»
В центре Пятигорска прошел «Парад дошкольных войск».
Обновлено в 07:09
Футбол
Жирков может перейти из «Зенита» в «Тамбов»
Полузащитник санкт-петербургского "Зенита" и сборной России Юрий Жирков в следующем сезоне может оказаться в "Тамбове".
Обновлено в 13:25
Происшествия
Блогер Соколовский освобожден от наказания за ловлю покемонов в храме
Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга освободил видеоблогера Руслана Соколовского от наказания по ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти к социальной группе) в связи с ее частичной декриминализацией, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.
Обновлено в 13:10
Общество
Минтруд составил график праздничных дней в 2020 году
Министерство труда опубликовало проект постановления правительства о переносе выходных и праздничных дней в 2020 г. Выходные дни 4–5 января предлагается перенести на 4–5 мая, что позволит населению отдыхать в первые майские праздники с 1 по 5 число.
Обновлено в 11:57
Религия
Православные христиане отмечают Радоницу — день поминовения усопших
Православные христиане отмечают день поминовения усопших - Радоницу. Праздник встречают на девятый день после Пасхи.
Обновлено в 03:31
Шоу-бизнес
Татьяна Васильева намерена эксгумировать тело Ирины Цывиной
Звезда отечественного кинематографа Татьяна Васильева планирует провести собственное расследование после смерти близкой подруги и коллеги Ирины Цывиной, а в случае необходимости даже инициировать проведение эксгумации ее тела.
Обновлено вчера в 15:05
Происшествия
Пассажир сгоревшего SSJ-100 оправдал спасавших сумки пассажиров
Пассажир Олег Молчанов, который сидел на 12 ряду потерпевшего крушение лайнера SSJ-100, рассказал о происходящем в самолете после возгорания на форуме «Яплакалъ».
Обновлено в 06:18
Политика
Пескова спросили о мнении Глазьева про заселение Донбасса евреями
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал высказывание советника Владимира Путина Сергея Глазьева в блоге в газете "Завтра" о том, что Киев может заселить Донбасс евреями.
Обновлено в 07:27